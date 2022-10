Spiken

Tottenham

Tottenham förlorade derbyt mot Arsenal och gick mållösa av planen mot Frankfurt men spelmässigt gjorde man inga dåliga matcher. Målskyttet lossnar mot ett ihåligt Brighton?

Skrällen

Brentford

Newcastle vann övertygande borta mot Fulham förra veckan men man dras med en del skador i truppen och har sett uddlösa ut framåt i vissa matcher. Ettan kommer att bli kraftigt överstreckad på kupongen - värde i tvåan!

Match för match

1. Brighton – Tottenham 2

De Zerbi satte prägel på laget redan i sin första match som tränare. Det blev 3-3 borta mot Liverpool vilket får ses som en seger för Brighton. Deras höga presspel och risktagande passar väldigt dåligt mot ett motstånd som Spurs. Gästernas offensiv är sylvass när man får ytor. Kulusevski saknas fortsatt för Spurs.

2. Chelsea – Wolverhampton 1

Chelsea tog sin andra raka seger uppehållet när man enkelt avfärdade Milan i veckan. Det krävdes ett sent mål för att vinna mot Palace och spelet ser fortfarande inte strålande ut. Fofana tvingades kliva av senast mot Milan och Kante saknas sedan tidigare. Wolves har sparkat sin tränare i veckan. Chelsea är för stor favorit!

3. Bournemouth – Leicester 2

Leicester har underpresterat kraftigt med den truppen som Rodgers förfogar över men det kanske lossnade senast då man stod för en imponerande insats hemma mot Nottingham. Maddison har kommit i gång på allvar och formationen satt defensivt för Rodgers. Bournemouth har ligans svagaste trupp på papperet.

4. Newcastle – Brentford 1

Newcastle går in till mötet som klar favorit men man har haft problem med lag som backat hem och krympt ytorna framför eget straffområde. Det saknas kreativitet på mittfältet och i offensiven. Isak och Shelvey saknas medan Saint-Maximin kommer att testas sent. Newcastles uddlöshet framåt gör att jag vill gardera upp ettan.

5. Birmingham – Bristol City 2

Bristol City har inte lyckats hålla upp målproduktionen senaste matcherna vilket är förståeligt. Laget har öst in mål under starten men offensivt har man fortfarande flera klasspelare. Birmingham har haft enorma svårigheter med just offensiven. Ettan ser ut att bli alldeles för stor favorit i streckningen med hela 47% i skrivande stund. Värdet ligger i Bristol City.

6. Blackburn – Rotherham 1

Blackburns fina formrad från inledningen av säsongen har suddats ut och nu börjar resultaten spegla deras spel allt mer. Man kommer från en tung förlust borta mot Cardiff senast. Spelet har inte fungerat och man ställs mot ett välorganiserat Rotherham. Gästerna har endast en förlust på sina fem senaste matcher.

7. Blackpool – Watford 2

Bilic har kommit in som ny tränare för Watford men han har inte fått någon fantastisk start på det nya jobbet. Det blev förlust med 1-2 mot Swansea i veckan och det går inte att säga annat än att det var rättvist sett till matchbilden. Watford har ett lag som ska vara med och kriga om uppflyttning. Blackpool kommer från två raka matcher där man blivit nollade.

8. Coventry – Burnley 2

Vi hittar Coventry på jumboplatsen i serien men laget har hållit nollan i sina tre senaste matcher. Det ska sägas att Coventry spelat tre matcher mindre än majoriteten av lagen i ligan. Burnley är obesegrade i sina tio senaste matcher. Gästerna saknar Long, Twine, Westwood och Churlinov. Coventry har Kelly, O’Hare och Hilssner indisponibla inför helgens möte.