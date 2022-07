Topptipset är 3-delat denna måndag. Två svenska matcher, från Allsvenskan och Superettan, inleder kupongen. Den isländska högstaligan följer upp med tre tillställningar innan vi avslutar över pölen och amerikanska MLS.

På förhand ser spelvärdet klart intressant ut, med ett gäng övervärderade favoriter som ska försöka fällas.

Här är mina tidiga drag:

• • •

■■Match 1. Efter en svag vårsäsong fick IFK Göteborg en bra start på sommaren när Sirius besegrades med 2-1 på bortaplan. Kevin Yakob, som varit stekhet i träningsmatcherna under uppehållet, satte spiken i kistan då och visade att han förtjänar fler chanser. Med Vilhelmson på botbänken är det inget snack om att han måste starta igen, helst bredvid Marcus Berg även om stjärnanfallaren dras med skadekänningar. I övrigt har Blåvitt inga större bekymmer i sin trupp och namnmässigt ser det då ganska bra ut.

Det ser dock allt annat än bra ut på planen. I 2-1-segern över Sirius var Kamraterna från västkusten fullständigt utspelade under den första halvleken och att de kunde kliva in i paus med 1-1 var ett smärre mirakel. Kommer de inte upp i högre nivå nu är Änglarna verkligen inga säkra vinnare på Gamla Ullevi. Degerfors ligger i den absoluta botten av tabellen och fick ingenting att fungera under de första tio omgångarna av seriespelet.

Återstarten mot AIK var dock en roligare historia och där förtjänade värmlänningarna den poäng de tog. Det kunde till och med blivit ännu bättre då inhopparen Rajamohan hade ett jätteläge att avgöra i matchens allra sista sekund efter en fin framspelning från Vukojevic som också hoppade in i matchen. Två bänkspelare som verkligen kan komma in och göra skillnad. Djurdjic (målskytt i matchen), Saidi och Ocampos startade annars på topp och det är en rivig trio som Blåvitts något långsamma mittbackar Calle Johansson och Mattias Bjärsmyr mycket väl kan få problem med att hantera.

Degerfors vann motsvarande möte i fjol, som då gick på Stora Ullevi, med 3-2 och här blir de alldeles för stora underdogs.

Ettan ska inte vara uppe över 60%, men snurrar just nu en bra bit över 70%. Här ligger hela spelvärdet i X2. Chansa bort den övervärderade favoriten helt eller helgardera.

■■ Match 2. Trelleborg tog en rejäl skalp i den förra omgången av Superettan när Halmstad besegrades med 2-1 på Örjans Vall. Trots underläge i slutet av matchen gav skåningarna inte upp och kunde sätta dit 1-1 i den 86:e minuten innan segermålet föll på övertid. Nicolas Mortensen, som är ny från Öster, blev då stor hjälte med sitt tredje mål för säsongen. Ihop med Blomberg och Offia bildar han en intressant topptrio som säkerligen kan snickra ihop till några chanser här också. Viktiga mittfältaren Simon Amin är dock avstängd och det är ett ordentligt avbräck. Bakåt ser TFF dessutom ganska skakiga ut vilket 16 mål i baken på elva omgångar vittnar om. Det ger ett snitt på ungefär 1,5 insläppta baljor per match. Dessutom har Trelleborg haft vissa problem hemma på Vångavallen där endast en seger finns noterad på de fem senaste försöken. Norrby blandar och ger friskt och ligger just nu på den undre halvan av tabellen, men Superettan är som bekant en jämn serie. Boråsarna kommer också från en viktig 2-0-viktoria mot bottenlaget Östersund. Max Olsson gjorde då sitt första mål för säsongen och det är en intressant anfallare som kommer få fler chanser. Annars är det Perparim Beqaj som ska göra det framåt, även om han bara lyckats näta en gång under våren. Faktum är att ingen i laget har hittat rätt mer än en gång så långt och det är Norrbys stora problem. Defensivt är de relativt stabila. Västgötarna har släppt in färre mål än Trelleborg och har en stark backlinje med Savolainen i spetsen. Dessutom är Ivo Pekalski en fin mittfältare som ligger som en sköld framför sina försvarare.

Jag håller detta möte som helt öppet och kan inte köpa att ettan sticker iväg över 50%. I skrivande stund finns Norrby att plocka under 20% och då är det en oerhört spännande chansspik att plita ned.

■■ Match 8. Inter Miami är ett av de mer intressanta lagen i MLS och det har inte så mycket med deras historia att göra. Klubben från Florida grundades nämligen så sent som 2020. Istället är det ägaren av Inter som fått mest uppmärksamhet då det är David Beckham som står bakom klubben. Han har tagit hjälp av en av sina lagkamrater från Manchester United för att föra Miami framåt i form av tränaren Phil Neville. Säsongen började ganska svagt, men med tre segrar på de fyra senaste omgångarna har Inter närmat sig slutspelsplatserna. Det ska dock sägas att samtliga de vinsterna har plockats hemma i The Sunshine State. På resande fot finns endast en viktoria noterad på sju försök och hela fem bortaresor har slutat med nederlag. Det finns ett par välkända namn i klubben som Gonzalo Higuaín, Kieran Gibbs och DeAndre Yedlin, men den trion har passerat bäst före-datum för några år sedan. Före detta elfsborgaren Christopher McVey finns också i Inter och det säger en del om truppen att han har tagit en ordinarie tröja, något som försvararen hade svårt att göra i Borås. FC Dallas ligger femma i den västra konferensen och står på fem segrar på sina åtta hemmamatcher så långt. Visst har de en tung period i ryggen, men kapacitet finns det gott om i truppen. Inte minst i anfallarna Jesús Ferreira och Paul Arriola som båda var uttagna i den amerikanska truppen under den senaste landslagssamlingen. Den duon har noterats för totalt 18 mål denna säsong och kommer skapa oreda även i Inters försvar.

Jag tror att Dallas kvicka strikers blir tungan på vägen tillsammans med hemmaplansfördelen och har svårt att se något annat än en etta. Stannar det tecknet under 70% är det bara att spika på.

Spiken

FC Dallas (match 8)

Paul Arriola och Jesús Ferreira är hela MLS hetaste anfallsduo och det kommer de visa ännu en gång när Inter Miami kommer på besök. En gång i tiden hade Higuaín sprungit åttor runt de spelarna, men den tiden är sedan länge förbi. Här åker han och hans lagkamrater på stryk. Stark etta.

Skrällen

Degerfors (match 1)

IFK Göteborg har förtvivlat svårt att få spelet att fungera trots en trupp som på pappret borde stå sig riktigt bra i den här serien. Degerfors såg fina ut mot AIK senast och vann förra årets bortamatch mot göteborgarna. Den lågt streckade tvåan måste ges utrymme.

Draget

Norrby (match 2)

Trelleborg har haft problem på Vångavallen och släpper in väldigt mycket mål. Något som säkert oroar inför fortsättningen. Norrby har haft problem med att hitta nätet, men kan mycket väl bryta sig igenom skåningarnas svaga backlinje. Jag håller detta som helt öppet och då går det inte att bortse från värdet på tvåan som är en fin chansspik.