Det vankas uppehåll i de lägre svenska serierna. Ettan Norra är inget undantag och Team TG är förmodligen det lag som suktar allra mest efter semester. Grabbarna från Umeå har inte räckt till i tredjedivisionen och jag tror att ytterligare en käftsmäll ligger i luften innan strandhäng väntar.

Förutom Ettan Norra ska även Svenska Cupen och Division 2 Södra Götaland ha en del av kakan innan vi tar oss över pölen.

MLS samt slutspel från Copa Libertadores och Copa Sudamericana seglar kupongen i mål.

■■ Match 1. Det blåser upp till Norrlandsderby i Ettan Norra där Team TG från Umeå ska ta sig an Piteå på LF Arena. Derbyfaktorn är möjligen en morot som talar för de tillresta, men i övrigt är det svårt att gräva fram argument för tabelljumbon. Blott fyra inspelade poäng av 42 möjliga är siffror som onekligen skvallrar om att gästerna inte räcker till i denna serie. Närmast kommer Team TG från tre raka förluster där 1-6 mot Sollentuna knappast pumpade upp självförtroendet inför denna resa. Piteå har som väntat tagit ett steg tillbaka efter tappet av Pashang Abdulla, men trots den offensiva försvagningen är detta en uppgift som värdarna ska lösa utan större problem. Två segrar på de tre senaste och sju gjorda mål under samma period är ett kvitto på att värdföreningens mungipor pekar uppåt. Det gör de även efter kvällens derby.

Klasskillnad är att vänta och jag bankspikar kupongens största favorit trots tung streckning. Skrällar får jagas på annat håll.

■■ Match 3. FC Rosengård kommer att gå på uppehåll med minst två poängs marginal ner till tabelltvåan Ariana i Division 2 Södra Götaland. Dessa aktörer drabbade i söndags samman i ett rungande Malmöderby. Fighten innehöll det mesta förutom klara målchanser (0-0) och således delade rivalerna på äran efter 90 minuter. FCR saknade då sin målkung Hussein men denna afton är anfallaren med på resan till Småland. Skytteligaledaren har varit gästerna trogen sedan barnsben och det krävs inte många lägen för att han ska sätta bollen i nät. Räppe blev varse om detta i premiären som Hussein avgjorde med sitt sena 1-0-mål. Smålänningarna är ute efter revansch under torsdagen men jag tror de får svårt att brotta ner serieledarna. Rosengårds truppläge är optimalt och med bara ett insläppt mål på de tre senaste bryr sig gästerna inte nämnvärt om de för matchbilden eller inte.

Det viktigaste är att inte förlora denna drabbning och med klasspelare som Hussein och mittbacken Fridolf att luta sig mot vänder malmöiterna hem med minst en poäng. Jag nöjer mig med X2.

■■ Match 5. New York Red Bulls gick på pumpen i stormötet med LAFC (0-2) senast och har fortfarande förtvivlat svårt att prestera kontinuerligt. Tio poängtapp på 17 matcher och bara två segrar i egen borg är siffror som gör att jag drar mig för att ställa mig bakom den övervärderade ettan. Som om inte det vore nog finns dessutom frågetecken för viktige Luquinhas medverkan då han missade mötet med LAFC på grund av sjukdom. Atlanta United kommer också från en förlust i den senaste omgången – 1-2 mot Toronto – men ska trots det inte underskattas i ”The Big Apple”. Hela MLS kanske bästa spelare, Josef Martínez, har nyligen gjort comeback efter skada och anfallaren är tillsammans med finurlige Araújo en duo som bör kunna riva upp stora sår i läsklagets backlinje. The Five Stripes, som gästerna kallas, tog en poäng i fjolårets motsvarande möte och kan mycket väl upprepa bedriften här.

I skrivande stund streckas ettan upp stenhårt, över 70% när dryga 55% är mer rimligt. Väldigt spelvärda X2 är måste-tecken på kupongen. Helgardering och skrälljobb gäller!

Spiken

Piteå (match 1)

Piteå har sex poäng på de tre senaste och ställs under torsdagen inför Norrettans på förhand lättaste uppgift. Team TG är tveklöst sämst i klassen och för gästerna kunde uppehållet inte kommit en dag tidigare. Piteå vinner derbyt utan att förta sig.

Skrällen

Atlanta (match 5)

New York Red Bulls är i grunden ett starkt hemmalag men har inte alls fått till det den här säsongen. Blott två segrar på åtta försök i egen borg är siffror som får mig att vädja skräll på Manhattan. Atlanta har en ruggig matchvinnarduo i Martínez/Araújo som kan avgöra detta på egen hand. X2 är givna streck!

Draget

Goianiense (match 8)

Club Olimpia gjorde bara ett mål på samtliga hemmamatcher i Copa Libertadores gruppspel. Värdarna från Paraguay fick således spela vidare i Copa Sudamericana. Det gör även Goianiense som vann sin grupp på imponerande vis och här bedömer jag inte gästerna lika chanslösa som svenska folket. Den lågt streckade tvåan är ett givet drag.