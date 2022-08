Spiken

Lazio

Lazio har fått behålla stommen från förra säsongen med Immobile, Milinkovic-Savic samt Felipe Anderson. Deras offensiv är bland de bästa i hela Serie A och deras hemmafacit förra säsongen var sensationellt bra. Svår premiärmatch för ett begränsat Bologna som tappat flera nyckelspelare från ifjol.

Skrällen

Norrköping

Båda lagen har fått in förstärkning under fönstret. Holmén och Hult har anslutit för Elfsborg medan Norrköping värvat in Traustason från MLS. Det är två ojämna lag, spelvärdet ligger i tvåan.

Match för match

1. Chelsea – Tottenham 1

Derby och en direkt kamp om förstaplatsen i serien. Chelsea känns strået vassare defensivt.

2. Nottingham – West Ham 2

Nottingham har värvat in tolv nya spelare inför säsongen. Det kan ta ett tag innan spelet sitter.

3. AIK – Värnamo 1

AIK kommer från en krävande match i Europa så sent som i torsdags. AIK behöver höja sig.

4. Djurgården – Kalmar 1

Djurgården är seriens formstarkaste lag men man har matchats hårt. Spelvärde i bortasidan.

5. Degerfors – Varberg 2

Jocke Perssons Varberg har visat upp en förmåga att höja sig i den här typen av matcher.

6. Elfsborg – Norrköping 2

Det är två lag som underpresterat kraftigt. Hult och Holmén är tillbaka i Elfsborg. Värde i tvåan.

7. Lazio – Bologna 1

Lazio har varit ett av ligans bästa hemmalag senaste säsongerna. Tuff uppgift för Bologna...

8. Salernitana – Roma 2

Roma har förbättrat samtliga lagdelar till den här säsongen och ser ut att ta ytterligare kliv.