Tidiga tankar om kupongen

■■ Vi har blivit bortskämda med skrällar och höga utdelningar på kupongerna under sensommaren och hösten men förra helgens rad var en besvikelse. Näst intill samtliga överstreckade favoriter vann sina matcher. Det finns en överhängande risk för ett liknande resultat till helgen med en handfull starka favoriter som kommer att bli överstreckade. Fulham, Tottenham, Wolves, Burnley och Sheffield är alla heta kandidater. Med det sagt så är det ofta den här typen av kuponger som vi kan få se en ensam vinnare på.

Skulle flera av favoriterna tappa poäng står vi inför en potentiell miljonutdelning på 13 rätt.

Spikar

TOTTENHAM

Tottenham tog en meriterande seger borta mot Brighton förra omgången trots att oddsen på tvåan fortsatt att stiga hela vägen in till avspark. Det är ett hårt kämpande lag som har tydliga roller och vet vad man behöver göra. Tappet av Kulusevski är förstås inte idealiskt för Spurs del men man har täckning på offensiva positioner. Det kommer att saknas en del kreativitet i anfallsspelet vilket man måste ta igen med löpningar och löpkapacitet har laget i överflöd. Everton kommer att ligga lågt och bjuda in till ett högt spelande Spurs men deras bubbla sprack i helgen mot United.

Everton har sprungit lite för bra resultatmässigt på slutet sett till hur laget spelat.

WEST BROMWICH

West Bromwich valde till slut att sparka Steve Bruce som tränare efter att man inte lyckades göra mål mot Luton i helgen. Laget har som sagt inte spelat dåligt. Sett till deras underliggande statistik ska man vara topp tre i serien men i stället ligger man runt nedflyttningsstrecket. Det behövdes en förändring för spelarnas skull. Kvalitén finns onekligen där, man måste bara bli vassare framför mål. Reading har överpresterat och kan inte mäta sig med West Bromwich på någon position om man ser till individuell kvalitet.

West Bromwich plockade in Readings bästa spelare under sommaren, Swift, vilket är talande för nivåskillnaden.

Miljondrag

Några av favoriterna kommer att behöva tappa poäng för att kupongen ska ge miljonutdelning men man ska också ha med i beräkningarna det hårda spelschemat som lagen står inför just nu. Det handlar framför allt om att få resultat och med all rotation tror jag att vi kan få se ett lågt målsnitt på helgens kupong vilket talar för en hel del kryss. Det skapar varians i kupong och kan vara nyckeln till 13 rätt. Nottingham, Swansea och Bournemouth är tre lag som inte kommer att dra speciellt mycket streck till sig men alla har goda möjligheter till seger. Framför allt Bournemouth som träffat en formtopp. Laget vände och vann i andra halvlek hemma mot Leicester senast. Just nu tycks allting gå deras väg.

Jag är fortfarande övertygad om att man kommer att åka ur men man ska inte underskatta lagets form för stunden.

Skadekollen

Bournemouths skadelista har blivit kortare. Kelly, Brooks och Stanislas saknas dock fortfarande för The Cherries.

Fulham har Kurzawa, Solomon och Chalobah borta från spel. Tete och Mitrovic dras med småskador och bedöms vara frågetecken inför helgen.

Lucas Moura, Tanganga, Kulusevski och Emerson ser ut att missa mötet mot Everton. Kane har en lättare skada men hoppas vara spelklar till matchen.

Nottinghams mittbacksproblem har lättat och nu har man så gott som en fulltalig trupp igen. Richards, Niakhaté och Colback saknas fortsatt.

Stora systemförslaget

1. Tottenham – Everton 1

2. Fulham – Bournemouth 1X2

3. Wolverhampton – Nottingham Forest 1X2

4. Bristol City – Millwall 1 2

5. Burnley – Swansea 1X2

6. Cardiff – Coventry 1X

7. Middlesbrough – Blackburn 1

8. Preston – Stoke 1X

9. Reading – West Bromwich 2

10. Sheffield United – Blackpool 1

11. Sunderland – Wigan 1X

12. Watford – Noriwch X2

13. IFK Värnamo – Kalmar 2

