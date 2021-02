Expertens jättesuccé under skidskytte-VM

Vad var nyckeln bakom succén?

– Jag har alltid haft en förkärlek till vintersport, det blir så när man är uppväxt i Norrland. Skidskytte är en sport med många moment där omkastningarna kan bli rejäla efter varje runda. Det gäller att försöka se förbi vem man tror vinner och leta efter värdet i stället, säger tipsexperten.

Vilka tips var du mest nöjd över?

– Det är svårt att bortse från Frankrike-tipsen i singelmixedstafetten till 20,00 och 4,50, men trots alla vinster under mästerskapet är jag nog mest nöjd med en förlust. Vittozzi att vinna till 34,00 och sluta på pallen till 11,00 i masstarten. Det var ett helt otroligt odds och efter sista skyttet gick hon ut som tvåa. Hade hon haft en annan rygg än Eckhoffs på fjärde varvet hade det kunnat bära hela vägen.

VM i längdskidor stundar – har du någon tidig tanke inför kommande skidmästerskap?

– Längd är ganska ensidigt just nu då Johaug dominerar på damsidan och Bolshunov med norrmännen på herrsidan. Det blir svårt att hitta några attraktiva vinnarspel, i stället får man rikta in sig på pallen eller H2H. Linn Svahn att ta tre medaljer eller fler står just nu i 1,50. Hon är storfavorit i sprinten och kommer vara med i båda stafettlagen. Det ska mycket till om hon missar medalj i något av loppen.