Expertens bästa tips – inför galoppfesten

Hästspelet Quinté är omåttligt populärt i Frankrike och nu kommer även de svenska spelarna kunna spela in i de franska poolerna via Svenska Spel.

High Five är ett dagligt spel som avgörs på en utvald fransk trav- eller galoppbana. Det handlar om ett specifikt lopp där det gäller att spela på de fem första hästarna över mållinjen i rätt ordning. Det är även vinst för resultat om du har prickat in de fem, fyra eller tre första hästarna i oordning.