Experten: Spel på U21- serierna bör slopas helt

Spelbolagen ComeOn Sweden, Hajper Ltd, Legolas Invest Ltd och Snabbare Ltd tvingas böta totalt 20 miljoner kronor efter att ha erbjudit vadhållning på matcher med minderåriga spelare.

Mest böter får Snabbare Ltd, som får böta 9,5 miljoner kronor. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Spelproffset Niklas Borg, som varje tisdag skriver krönikor i SportExpressens spelbilaga, menar att det är spel på U21-serier i framför allt fotboll som orsakar störst problem.

– Det är U21-serierna som hamnar i gråzonen. Jag tycker man ska ta bort spel på fotboll och ishockey i U21-serier och nedåt. I U21 är det många underåriga spelare och det skiftar också mycket i hemmamatcher jämfört med bortamatcher.

– Sedan är också tillgången till information otroligt begränsad i dessa matcher. Det gäller också lägre serier, men där har spelaren chansen att läsa på. I U21- och juniorfotboll kan en laguppställning slängas ihop när de sätter sig i bussen. Det är väldigt få som har den informationen. Det blir orättvist.

”Då är spelinspektionen snett på det”

Låt oss säga att ett allsvenskt lag väljer att starta med sex minderåriga spelare i startelvan – hur tycker du spelinspektionen ska tänka då?

– Jag har svårt att se att ansvaret ligger på spelbolaget i det fallet. Det är en seniormatch, då ska reglerna gälla efter det. Visst det kan vara kval i svenska cupen, men allsvenska klubbar kommunicerar ganska tidigt. Det kommer handla om detaljer som inte går att kontrollera. Du kan inte anställa någon som bara ringer in laguppställningarna en timme innan, då kan du inte lägga upp spelobjekten.

– Spelbolagets oddssättare känner till att det kan ske rotation. Det går inte att kontrollera enskilda matcher, då är spelinspektionen snett på det.

Och i exempelvis en tennismatch där en spelare är under 18?

– Jag vet att det var en diskussion i Wimbledon med en spelare som var runt 16 år och gick starkt. Men jag tror de hänvisade till att så länge 50 procent är över 18 år då gäller det som spelobjekt. Då får spelbolagen ha koll på det. Sedan är det ett seniorevenemang och det riskerar att bli lite småaktigt.

– Sedan är tennisen den sporten där det framkommit flest misstänka fall av matchfixning.

Spelbolagens pengar betyder mycket elitlagen, finns det någon som helst risk att seniorlagen medvetet ger färre unga spelare chansen för att hålla sig på god fot med spelbolagen?

– Nej, det tror jag absolut inte. Sporten är starkare än spelet. I fallet allsvenskan har Unibet gjort en deal med förbundet inför 2019. På samma sätt som Svenska Spel har haft. Det handlar mest om sändningsrättigheter och där tror jag sporten är starkare än spelbolagen. Sådant tror jag inte kan arrangeras. Oftast handlar det om individnivå.

”Det är väldigt kännbara straff”

Hur kännbara är bötesbeloppen för spelbolagen?

– Det här gäller väl framför allt spelbolag som huvudsakligen haft casinoverksamhet som sin huvudnäring. Det är väldigt kännbara straff för dem. De bolagen kanske ska börja fundera på om de ska ha sportspel eller inte.

Niklas Borg tror dock att den här typen av fall kommer att minska med tiden.

– Vi måste komma ihåg att det här är första året med den nya spelregleringen. Det är de större aktörerna som kommer ha en omsättning värd namnet vad gäller sportspel. Man får ta med sig att det kommer vara lite barnsjukdomar i början. Det går inte att bara skylla på spelbolagen eller bara skylla på myndigheten, det är sådant som växer fram när de får mer erfarenhet. Jag tycker därför att det är bättre att fria än fälla inledningsvis.