Villarreal fixar en nödvändig seger

Det är en högintressant fotbollskväll vi har framför oss. Full Champions League-matta med sex matcher tar plats på onsdagens Europatips som är kryddat med hela fem miljoner i jackpot.

Kvällens kupong är vad vi brukar kalla för en 12-rätters. En spik får vi gratis. Att Malmö FF i match 1, utan avstängda Ahmedhodzic, ska kunna rubba Chelsea på Stamford Bridge finns bara inte. Att ettan streckas över 90% kan inte hjälpas, det är bara att omfamna läget och i stället försöka chansa bort ett par favoriter på annat håll för att nå de stora pengarna.

Champions League är visserligen den stora scenen för det sportsliga, men det är i The Championship jag hittar de bästa skrälldragen. Flera hemmalag får, som vanligt, för högt förtroende.

Här är mina tidiga drag:

■■ Skrälldragen hittas som sagt främst i den engelska andraligan, men vi börjar ändå i finrummet. Där tycker jag mig hitta en spännande spik i match 6 . Young Boys överraskade i gruppspelspremiären hemma mot Manchester United då schweizarna vann med 2–1. Den matchen präglades dock av Wan-Bissakas utvisning i den första halvleken när United var i 1–0-ledning. Mot elva man var pojkarna däremot rejält tillbakapressade mot Atalanta senast och hade flyt som lyckades hålla nere förlustsiffrorna. Nu väntar ett Villarreal som är tvingade att gå för tre poäng.

Spanjorerna har haft rejält motflyt i de två första matcherna där de släppte in 2–2 sent mot Atalanta och var det bättre laget, men ändå förlorade, mot Man U där Ronaldo avgjorde i 95:e minuten på Old Trafford. Det känns som det är dags för retroaktiv utdelning nu. Skyttekung Moreno är åter efter skada och stod direkt för ett tjusigt volleymål i La Liga senast. Truppläget i stort är också väldigt bra. Tränare Emery har otroliga meriter från de europeiska cupspelen och vet vad som krävs här. Jag tycker Villarreal är ett väldigt bra fotbollslag och ska vara klara favoriter mot ett mer orutinerat Young Boys.

44% på tvåan är klart rimligt och en spik som går lite under radarn.

■■ Match 8 . Intressant nykomlingsmöte väntar i bottenstriden. Både Hull och Peterborough lär få strida hela vägen in i kaklet för att klara kontraktet. Peterborough har inlett poängmässigt sämst i ligan med sina åtta pinnar på tolv omgångar, Hull är bara en poäng bättre. Bara Derby ligger efter dessa klubbar i tabellen på grund av sina tolv poängs avdrag. Mycket står således på spel här.

Hemma på MKM Stadium tycker jag att Hull ska ha goda chanser till en viktig seger. Senast kom säsongens första hemmaseger mot Middlesbrough (2–0) och innan helgens förlust borta mot Huddersfield hade Tigrarna stått för en rad rätt okej insatser, även om poängen inte ramlat in. I det förra nykomlingsmötet med Blackpool var man exempelvis det bättre laget i 1–1-matchen. Nu väntar lättare motstånd.

Peterborough har haft det väldigt svårt på resande fot. Sex raka förluster och 3–18 i målskillnad talar sitt tydliga språk, men även statistiken ser dyster ut. I torsken senast mot Middlesbrough skapades knappt en målchans där Expected Goals slutade i låga 0,21. Och det är inte första matchen den svaga offensiven lyst igenom. Här saknas återigen lagets tilltänkta skyttekung Jonson Clarke-Harris på grund av en extremt suspekt avstängning på fyra matcher. Anledningen: ett gäng tweets 27-åringen skrev för nio år sedan. När Jack Marriott samtidigt är skadad så saknas det ordinarie anfallsparet och det ser väldigt tunt ut där bakom.

Jag tror starkt på Hull och håller sig ettan runt 50% är det en klart vettig spik.

■■ Som vanligt finns det flera fina skrällchanser i The Championship. Det är här jag siktar på att ”göra pengarna” på den här rundan. Här är några alternativ på lågprocentare som bör få chansen:

■■ Match 7 . Huddersfield överstreckas rejält hemma mot Birmingham. I skrivande stund är ettan uppe och snurrar nära 60% när 40% vore mer rimligt. Hudds är alldeles för ojämnt i sina prestationer för ett sådant förtroende. Birmingham har gått tungt på slutet men stod för en bra spelmässig prestation i derbyt mot ett bra WBA senast (0–1), en match som var relativt jämn.

Här kan de inte räknas bort till dessa streck. X2 bjuder på bra spelvärde.

■■ Match 9 . Fulham körde över QPR senast och ska givetvis vara ett lag för toppstriden. Men Londonlaget har också agerat ojämnt med en 1–4-torsk mot Coventry nyligen, en hemmaförlust mot relativt mediokra Reading och noll poäng mot nykomlingen Blackpool. Har Fulham inte dagen så kan de förlora mot alla lag i den här serien. Jag köper således inte en streckning på över 80% på ettan. Cardiff går blytungt med sex raka förluster, vilket säkerligen gör att det svenska folket lägger alla sina ägg Fulham-korgen. Men gästerna har en trupp som är för bra för den här kräftgången. Kieffer Moore gjorde exempelvis 20 mål i The Championship i fjol, men har inte alls kommit igång. Där finns sparkapital. Nu kan de spela utan press mot ett på papperet bättre lag.

Jag chansar med en av kupongens största skrällar till under 10% då det finns betydligt säkrare favoritspikar i Champions League.

■■ Match 12 . Reading kommer från två raka segrar, men vinsten borta mot Cardiff (1–0) var ett rån där The Royals bara skapade 0,09 i Expected Goals. Det här är inget lag att hålla i handen till hög procent. Blackpool är en svårspelad nykomling som redan tagit flera stora skalpar. Den alldeles för lågt streckade tvåan måste prioriteras.

• • •

SPIKEN

Chelsea (match 1)

Malmö har fått en hemsk start på CL-gruppspelet med två stora förluster mot Juventus och Zenit. Nu väntar en ännu tuffare uppgift på Stamford Bridge och Ahmedhodzic är avstängd. Stora siffror att vänta igen. Banketta på Chelsea.

SKRÄLLEN

Cardiff (match 9)

Av de stora oddsfavoriterna på kupongen så är Fulham den jag garderar först. Över 80% är för högt för ett lag som blandat friskt i prestationerna. Cardiff har usel form men i grunden ett habilt spelarmaterial. Under 10% på tvåan är för lågt för att inte chansa med.

FAVORIT FARA

Huddersfield (match 7)

Hudds står i skrivande stund i 2,50 i odds men streckas ändå upp mot 60%. Det är minst 20% för högt. Birmingham har haft det resultatmässigt tufft, en har kvalitet i grunden. Helt jämn match att vänta och då chansas den överstreckade ettan bort.

96 rader 1. Chelsea - Malmö FF 1 2. Man United - Atalanta 1 3. Benfica - B.München 2 4. Zenit - Juventus 1x 5. Lille - Sevilla 2 6. Young Boys - Villarreal 2 7. Huddersf. - Birmingham x2 8. Hull - Peterborough 1 9. Fulham - Cardiff 1x2 10. Mboro - Barnsley x2 11. Preston - Coventry 1 12. Reading - Blackpool x2 13. Swansea - West Brom 12 Visa mer