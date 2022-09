Vettig procent på huvudstadsspiken

Det är en härlig fotbollssöndag vi har att se fram emot och det avspeglas på Europatipset. Heta derbyn från Madrid och Skåne blir avlösta av en rad andra stormatcher från de stora europeiska ligorna och allsvenskan. .

Kupongen kryllar av väldigt många övervärderade favoriter och det är svårt att hitta vettiga spikar. I analysen här nedan tycker jag mig ändå ha hittat två som jag tror kommer hålla sig procentmässigt i skinnet och kan vara en grund att stå.

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 3. Atalanta är obesegrade efter sex omgångar av Serie A, men det har inte varit den svängiga fotbollen vi är vana vid att se från Gasperinis gäng. Förra helgen spelade de blåsvarta endast 1-1 hemma mot nyuppflyttade Cremonese och det var såklart ett oroväckande resultat. Inte minst då Bergamo-klubben endast nådde upp i 0,64 i xG. Luis Muriel gick mållös av plan och har ännu inte hittat nätet under hösten. Med hans landsman Zapata på skadelistan ser faktiskt de blåsvarta ganska uddlösa ut, en mening som hade varit omöjlig att skriva för ett par år sedan. Problem finns även i de bakre leden med Palomino och Djimsiti i rehabrummet. Toloi och Demiral är skickliga försvarare, men bredvid den duon börjar det se ganska tunt ut. Det blir inte lätt för Atalanta att stå emot all eldkraft som finns hos värdarna. Roma har värvat friskt under sommaren och en av de nya spelarna, Andrea Belotti, presenterade sig för sina nya fans i den enkla segern över HJK under torsdagen. Den före detta Torino-spelaren stod för ett av målen då och närmar sig startelvan även i ligaspel. Det är dock inte enkelt att flytta på Tammy Abraham och Paulo Dybala som ser ut att trivas utmärkt tillsammans. Med kapten Lorenzo Pellegrini strax bakom finns det ytterligare hot och dessutom är Spinazzola och Celik två vassa kantspringare. Defensivt är Mourinhos lag alltid välorganiserade och med Smalling i backlinjen och Matic på mittfältet finns det gott om rutin. Jag tycker det finns högre potential i Roma än i Atalanta och i huvudstaden ska de ses med bra chans att ta hem en tung trepoängare. Stannar ettan runt 50% är det en vettig spik.

■ Match 12. Christian Streich är ett geni och han kan inte hyllas nog för jobbet han gjort med Freiburg. I fjol förde den kultförklarade tränaren sitt lag till Europa League och väl där gör tyskarna det bästa av situationen. Qarabag besegrades i den första omgången och i torsdags åkte Freiburg till Grekland och krossade Olympiakos med 3-0. Just den insatsen kan dock ha kostat en del kraft. Det är ganska långt till Grekland och bara två vilodagar innan denna match. Streich valde dessutom att mönstra exakt samma elva mot Olympiakos som han gjorde i 0-0-matchen mot Borussia Mönchengladbach förra helgen. Frågan är om förstaelvan orkar med ännu en urladdning eller om en spelare som Petersen ska få chansen från start. I vilket fall som helst bör vi få se ett småslitet bortalag. Hoffenheim har däremot fått vila hela veckan och kunnat suga på 4-1-karamellen mot Mainz i den förra omgången. Kramaric gjorde säsongens andra mål i den matchen och är ett ständigt hot längst fram. Han fick sällskap av Georginio Rutter från start då medan Manus Dabbur hoppade in i den andra halvleken. Då israelen nätade när han fick komma in bör Dabbur ligga ganska nära en startplats nu. I övrigt finns här klasslirare som Rudy, Baumgartner och Angelino som var så bra i RB Leipzig. Hoffenheim har vunnit samtliga hemmamatcher så här långt och med mycket spring i benen ska de ses med bra chans att ta ännu en trepoängare. Ettan spikas utan några större betänkligheter.

■ Match 4. Fiorentina förlorade mot Basaksehir borta i Turkiet under torsdagen och har därmed spelat åtta raka tävlingsmatcher utan seger. Vincenzo Italiano lär hänga oerhört löst på hemmalagets tränarbänk och frågan är om han inte ryker efter denna match. Trots ett ganska trevligt spelarmaterial spelar Viola direkt dålig fotboll och spelare som Ikoné, Cabral, Jovic och Barák (tidigare i Hellas Verona) är inte i närheten av sin högstanivå. Förra ligamatchen slutade med förlust mot Bologna (1-2) där mittbacken Igor fick syna det röda kortet. Brassen är därmed avstängd i denna fajt och då ser det väldigt tunt ut i de bakre leden. Fiorentina har släppt in mål i fem raka matcher och jag tror knappast de lyckas hålla tätt nu heller. Hellas Verona har inte heller fått någon jättestart på säsongen, men de var spellediga i veckan och har således betydligt piggare ben in i denna tillställning. Giovanni Simeone har försvunnit och det är såklart ett tufft tapp. Samtidigt har Thomas Henry värvats in och gjort det bra under säsongens första månad. Ihop med Lasagna lär han få sina chanser nu också och med Lazovic strax bakom ser det intressant ut i fören. Unge Yayah Kallon är dessutom en kvick striker som hämtats in från nedflyttade Genoa under sommaren. Hellas Verona brukar trivas väldigt bra mot de lilaklädda från Florens och har bara torskat ett av de sju senaste inbördes mötena. Jag tror inte Hellas förlorar denna gång heller. När ettan ser ut att streckas lite väl hårt är X2 en given väg.

■ Match 11. Marseille har fått en flygande start på ligaspelet med 19 inspelade poäng efter sju omgångar. Lika många som serieledarna PSG. I kontinentalspelet har det däremot gått sämre. 0-2 borta mot Tottenham följdes i veckan upp av 0-1 hemma mot Eintracht Frankfurt. En match där en hel del defensiva brister blottlades. Eintracht kunde, och borde, ha gjort fler mål i den matchen. Inte så konstigt kanske med en backlinje där Premier League-flopparna Kolasinac, Tavares och Bailly ingick. Den sistnämnde gick dessutom sönder och sitter i rehabrummet nu tillsammans med Gigot. Mbemba är däremot tillbaka i spel och det är såklart en viktig pjäs. Offensivt ser det desto bättre ut hos Marseille som har gott om spelare med x-faktor. Alexis Sánchez, Dimitri Payet och Cengiz Ünder är tre spelare som vet vart målet är beläget. Rennes gick mot en trepoängare i torsdagens Europa League-match mot Fenerbahce, men tappade till 2-2 efter en en sen utvisning på Traoré och en ännu senare straff för turkarna. Tungt för de rödsvarta, men prestationen lovade gott. Senaste ligafajten var också ett styrkebesked när Auxerre krossades med 5-0. Terrier har målat i båda dessa kamper och ser sylvass ut. Med Gouiri, Majer och Sulemana som hjälp lär han få sina lägen även på Velodromen på den franska sydkusten. Detta är två lag för toppen av Ligue 1 och jag håller detta möte som relativt öppet. När ettan i skrivande stund streckas över 65% istället för de 45% som hade varit rimligt är det läge att chansa bort en dålig favorit. X2 spelas.

Spiken

AIK (match 9)

Ett av Allsvenskans bästa hemmalag mot seriens näst sämsta bortalag. Det ska bara kunna gå på ett sätt. AIK lär streckas ohyggligt hårt, men det finns så mycket bra skrällchanser på kupongen att det är helt okej att slå till med en värdemässigt sämre spik.

Skrällen

Hellas Verona (match 4)

Fiorentina är ett lag som helt och hållet saknar harmoni och det kan mycket väl visa sig även under söndagen. Hellas Verona trivs utmärkt mot Viola och löser en rensare i Florens.

Favorit i fara

Marseille (match 11)

Marseilles defensiv ser inte vattentät ut direkt. Kolasinac är ingen stor försvarare och Mbemba är knappast någon frälsare. Rennes var vassa i sina djupledslöpningar mot både Auxerre och Fenerbahce och kan mycket väl sänka OM på Velodromen.