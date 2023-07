Värnamo kan skrälla hemma på naturgräset

Vi får hålla oss till fredag den här veckan innan Europatipset äger rum. Vi bjuds på en svensk-irländsk blandning av matcher med något norskt inslag. Det finns några storfavoriter men jag är optimistisk inför tipset då flera av favoriterna känns svajiga på förhand.

Kupongens mest spelvärda spik hittar vi i Sundsvall. Gif har tagit fler poäng än vad man förtjänar sett till deras spel. För Västerås gäller det motsatta. Om Sundsvall presterar på samma nivå som under våren kommer Västerås att ha en toppchans till tre poäng.

Jag vill även varna för BP. Laget överpresterade under våren och det är vanligt att nykomlingar gör sina bästa resultat tidigt i ligaspelet.

BANKEN

Spelet som Sundsvall visade upp innan uppehållet var under all kritik. Skador i backlinjen har gjort det komplicerat för tränaren då man saknar bredd. Västerås har presterat på en hög nivå med sitt grundspel och har ligans kanske bästa högerkant. Tvåan spikas till under 50% på raden.

SKRÄLLEN

Värnamo spelade ut Degerfors på bortaplan förra omgången. Hemmalaget kan dra fördel av att spela på gräs. Djurgården har inte övertygat i bortaspelet, speciellt inte på naturgräs. Det ligger spelvärde i hemmasidan.

AVSLAGET

Hammarby radar upp segrar i Damallsvenskan men man möter ett defensivt starkt Piteå som imponerade förra omgången. Det är betydligt jämnare än vad tidiga strecken föreslår. Iskall favorit!

• • •

• • •

MATCH FÖR MATCH

1. Örebro–Öster 2

Öster har kapacitet för att vinna den här serien men man har varit för ojämnt. Örebro har värvat in Kalle Holmberg.

2. Landskrona BoIS–Jönköpings Södra 2

Målglada Jönköping ger i princip alltid målgaranti den här säsongen. Det är ett ojämnt lag – tidig gardering på raden.

3. Hammarby–Piteå IF 1

Piteå imponerade när man körde över Djurgården på hemmaplan förra omgången. Bajen är för stor favorit.

4. Ham-Kam–Ålesund 2

Ålesund fick positiv effekt direkt av tränarbytet då man vann hemma mot Rosenborg förra omgången. Skrälläge!

5. St. Patricks–Cork City 1

St. Patricks tog en välbehövlig seger i toppstriden när man körde över bottenlaget UCD förra omgången – etta.

6. Drogheda–Shamrock Rovers 2

Serieledaren Shamrock ska försöka att studsa tillbaka från en svag insats mot Dundalk förra matchen. Spiktvåa!

7. Bohemians–Dundalk 1

Fyran gästar femman i tabellen. Dundalk är ligans mest formstarka lag men man kommer att bli överstreckat...

8. Derry City–Sligo Rovers 1

Derry City återväder hem efter två bleka prestationer på bortaplan. Sligo Rovers har haft problem med defensiven.

9. AIK–BK Häcken 2

AIK sparkade Brännström efter segern mot BP i hopp om att höja spelet. Häcken spelar sin andra raka bortamatch.

10. Brommapojkarna–Degerfors 1

Degerfors saknar flera spelare och var blekt förra matchen mot Värnamo. Ettan är dock för stor favorit här.

11. IFK Värnamo–Djurgården 1

Värnamo kontrollerade matchen mot Degerfors förra omgången. Djurgården trivs inte på naturgräs. Fin etta!

12. GIF Sundsvall–Västerås 2

Sundsvall lider av en del skador i backlinjen. Läget ser bättre ut nu men man ställs mot en svår motståndare.

13. Gefle IF–AFC Eskilstuna 1

Gefle avslutade starkt innan uppehållet med en seger mot Öster. AFC har sett extremt uddlöst ut framåt. Svag etta.