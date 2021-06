Udda omgång – då är spelvärdet garanterat

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Med Sveriges bittra förlust igår, och en Europatipskupong som är rätt långt ifrån EM-arenorna, så ligger det ett litet moln av bakfylla över kvällens matcher. Men det är bara att skaka av sig illa kvickt, för när det vankas 13 fighter från norska Eliteserien kombinerat med svensk Division 1- och 2 så är spelvärdet nästan garanterat. Kikar man på hur strecken är placerade i den här rundan så är det nästan häpnadsväckande att se då det i stort sett går att krama ur fint värde ur varje match. Så det är bara att ge sig upp på hästen igen.

Här är mina bästa drag mot 13 rätt med bra utdelning:

■■ Match 4. Vi inleder i Norge och Eliteserien. Bodö/Glimt öste in mål i fjol, så det var inte helt oväntat att de skulle bli sönderköpta efter säsongen. Två av ligans bästa offensiva spelare i Zinkernagel och Junker gick vidare med sina karriärer bland annat. Men Bodö/Glimt har ändå hållit ihop det och toppar just nu en haltande tabell. Innan segern mot bottengänget Stabaek senast så kom de dock från en minisvacka med torsk i seriefinalen hemma mot Molde och en pinne borta mot Vålerengen (1-1). Bodö/Glimt är betydligt bättre hemma på sitt konstgräs på Aspmyra där de fortsatt bomba in bollar. På resande fot har de inte alls dominerat på samma sätt där de bland annat förlorat mot mittenlaget Odds BK och vann knappt mot jumbon Brann. i den här matchen saknar dessutom Bodö/Glimt två vassa kantspringare i Solbakken och Sörli. Med det sagt streckas gästerna upp alldeles för högt här när det väntar naturgräs i Sandefjord. Här dunkade hemmalaget senast till Viking med hela 3-0 i säsongens bästa prestation. 75% på tvåan är på tok för mycket där 60% speglar chanserna bättre. Helgarderingen är således gjuten där Sandefjord till häftiga 8% är ett skrälltecken som rensar rejält bland kupongerna.

■■ Match 6. Här kommer ytterligare en bra skräll i Norge. Stabaeks resultatrad lär inte få gubbarna i spelkiosken att imponeras. Efter fem raka torsk är Janne Jönssons gäng nästjumbo i tabellen. Naturligtvis gör det att svenska folket vänder gästerna ryggen. Bakom de tunga resultaten ligger dock näst intill svårast möjliga spelschema där alla tre topplagen Bodö/Glimt, Molde och Vålerengen stått för motståndet, plus ett Rosenberg som också har ett lag för toppen. Det är således inte i de matcherna Stabaek ska ta sina poäng. Här ska det finnas betydligt bättre chanser. Ojämna Viking går nämligen inte att lita på. De blandar högt och lågt om vartannat. I fjol var de upp och ner hela säsongen och så även denna, där de nyligen förlorade med 0-3 mot nyss nämnda Sandefjord. En av lagets absolut bästa spelare, mittfältaren Zlatko Tripic, har missat de senaste matcherna på grund av skada och han kommer inte vara spelklar här heller. Ett stort avbräck för Viking. Jag tror Stabaek redan har gått in för att varje match är på liv eller död och kommer sälja sig väldigt dyrt ikväll. Har Viking inte dagen så är chanserna på både en och tre poäng betydligt bättre än vad strecken säger. Skrälltvåan till 13% måste med.

■■ Det finns flera tänkbara värdespikar till låg procent på kupongen där tipparna helt enkelt väljer fel sida. Antagligen på grund av för mycket tabelltittande. Den norska jumbon Brann är ett exempel i match 1 , de är favorit på oddsen men streckas som underdogs på hemmaplan. Samma sak gäller i match 11 , från Division 2 Västra Götaland, där Västra Frölunda, på grund av en svajig säsongsinledning, undervärderas å det grövsta mot ett mediokert och ojämnt Ullared som visar brister i försvaret. I grunden är gästerna ett betydligt bättre lag och kvalade upp mot Division 1 i fjol. Hade det inte varit för en felregistrerad spelare i kvalet så hade Västra Frölunda spelat i Ettan. Med vassa spelare som Pascal Olsson och Lukas Quist på den här nivån räknar jag med att VF snart börjar klättra i tabellen. Oddset på göteborgarna är 2,02 vilket motsvarar en streckprocent strax under 50%.

När tvåan då i skrivande stund finns till super-REAN 32% är det en given spik i min bok.

■■ Match 7. Vi fortsätter med ytterligare en värdespik i nykomlingsmötet i Norra Ettan. Hudiksvall fortsätter att göra det bra utan att få riktigt betalt för spelet. Laget kommer nu från tre raka kryss, bland annat mot tippade topplaget Dalkurd. Åtta poäng på fem matcher, där bara starka Umeå lyckats knipa tre poäng, visar ändå att Hudiksvall är väldigt trygga hemma på Glysisvallens konstgräs. Piteå kommer från en riktigt skön seger hemma i midnattssolsderbyt mot Luleå. 3-0 speglade dock knappast matchbilden där Luleå var det bättre laget, men stod för en kostsam försvarstabbe med 20 minuter kvar som ledde till Piteå-ledningen. De två sista målen kom till i slutminuterna när Luleå låg på för kvittering. Totalt sett är Piteå inget extra och är dessutom ojämna i prestationerna, framför allt på bortaplan. Kan Hudiksvall ha kontroll på succéspelaren Pashang Abdulla (sju mål på de nio senaste) som kom från Haninge inför säsongen så är mycket vunnet. Hudik ska vara rätt klara favoriter, men det svenska folket streckar upp matchen helt jämnt.

35% på ettan är taget och spikas!

SPIKEN

Oddevold (match 9)

Oddevold har siktet inställt på att ta sig tillbaka till Division 1. Klassen finns onekligen. Säsongsinledningen har varit stark där 12-1 i målskillnad på de fem matcherna sticker ut. Här är det klasskillnad mot Nordvärmland som främst ska klara kontraktet denna säsong. Säker etta på klassiska Rimnersvallen.

SKRÄLLEN

Stabaek (match 6)

Ett riktigt tufft spelschema ligger bakom Stabaeks fem raka förluster. Mot ojämna och övervärderade Viking, utan viktige Zlatko Tripic, finns det chans att bryta mönstret. Tvåan till låg procent måste med.

DRAGET

Västra Frölunda (match 11)

Det svenska folket har hamnat helt snett på den här Division 2-matchen från västkusten. Västra Frölunda var en pappersmiss från att ta steget upp till Division 1 i fjol, och har ett lag som ska kunna vara med i toppen igen. Tipparna går för hårt på tabelläget mot ett mediokert Ullared. Tvåan streckas i skrivande stund nästan 20 procentenheter för lågt (32%) och är en ypperlig värdespik.