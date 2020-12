Tvåan på Sassuolo lockar – och Djurgården spikas

Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och den avslutande omgången av Allsvenskan står på schemat denna söndag. Ett särdeles fint Europatips, som vanligt på söndagar där spelvärdet brukar vara högt.

■■ Kupongen rivstartar med Londons hetaste derby i match 1. Tottenham kliver in som klara favoriter hemma mot Arsenal. Inte så konstigt med tanke på hur säsongerna sett ut för respektive klubb. Men. Det där betyder ingenting i det här derbyt, för det lever sitt eget liv. Arteta kliver in med kniven mot strupen och ser det här som en ren final-match. Tre poäng skulle skapa en rejäl skjuts för självförtroendet. Tottenham spelade ett mer ordinarie lag borta mot LASK Linz än vad Arsenal gjorde hemma mot Rapid Wien där The Gunners vann enkelt med en helt roterande elva. Ett lite mer utvilat bortalag här alltså. Dessutom är det i de här stora matcherna som Arsenal presterat som bäst under säsongen, vinst borta mot Manchester United bland annat. När Tottenham streckas upp mot 60% finns det inget snack om att värdet ligger åt höger. Jag chansar bort favoritettan helt och spelar X2.

■■ Ett annat engelskt lag som ser ut att övervärderas är Leicester borta mot Sheffield United i match 3. The Foxes har haft ett riktigt tufft spelschema på slutet där de dubbelspelat med Europa League. I kombination med en del skador i en trupp som från början inte håller samma bredd som övriga topplag i ligan så är det givet att det sliter. Det kan man inte minst se på den senaste tidens resultat där det bland annat blivit förlust hemma mot bottenlaget Fulham. Sheffield U har ett tungt andra år i Premier League, men har också haft en del motflyt och förlorat med uddamålet i princip varje match. Här tycker jag det ska finnas bra chans till poäng för ett hårt kämpande hemmalag mot ett klart tröttkört och formsvagt Leicester. Tvåan streckas alldeles för högt över 60%. Helgardering eller 1X.

■■ Vidare till Serie A där vi hittar ännu en överstreckad favorit i match 6. Roma har haft en lovande säsongsinledning, men åkte på en rejäl käftsmäll borta mot Napoli senast (0-4). Ett hårt spelschema med Europa League och skador på nyckelspelare har gjort att formen svalnat. Senast var viktige Dzeko tillbaka, men stod för en usel insats mot Napoli. Samma Napoli som årets stora positiva överraskning Sassuolo faktiskt slog på bortaplan nyligen. Sassarna har framför allt visat upp en ruggig offensiv där spelare som Berardi, Djuricic och Caputo varit strålande. Första förlusten för säsongen kom mot Inter senast, men här ska de knappast räknas bort. Det här kan bli en härlig TV-match med böljande spel och många mål. Tvåan streckas till väldigt låga 14% och måste med på alla system med självaktning.

I allsvenskans sista runda är det bara att välja och vraka bland spikalternativen.

■■ I match 12 ser det ut som Djurgården streckas för högt hemma mot Varberg. Men jag lutar ändå åt spikettan då jag väljer bort så många favoriter i övrigt. Varberg saknar sin absolut viktigaste spelare i skyttekungen och lagkaptenen Selmani som är avstängd. Där försvinner både hjärta och kvalitet. Djurgården har i sin tur flera spelare som gör sin sista match i den blårandiga tröjan. Kultbärare som Karlström och Ulvestad tänker inte lämna med en dålig insats i ryggen. Jag tror Djurgården tar sig samman här och avslutar säsongen snyggt mot ett Varberg som inte har något att spela för.

■■ I match 13 behöver Elfsborg gå för tre pinnar för att säkra andraplatsen. Hemma mot ett AIK som checkat ut för säsongen, med raka förluster mot Örebro och Kalmar, ska det så klart finnas goda chanser. Särskilt hemma på konstgräset. Bra spikalternativ.

SPIKEN

Djurgården (match 12)

Kultbärare som Karlström och Ulvestad gör sin sista match i Djurgårdströjan här och kommer knappast slarva bort det ögonblicket. Hemma mot ett Varberg som saknar lagets viktigaste spelare, Selmani, ska det bara bärgas tre poäng.

SKRÄLLEN

Sassuolo (match 6)

Fräcka Sassuolo har varit det största utropstecknet i Serie A den här säsongen, där de visat upp en bländande offensiv. Roma såg inte alls bra ut senast mot Napoli och får se upp! Tvåan lockar rejält till låg procent.

FAVORIT I FARA

Leicester (match 3)

Ett tröttkört Leicester streckas för högt hemma mot desperata Sheffield United som lär kliva in med desperation och löpvilja. Sheffield U är utvilade med bra truppläge och ska ha bättre chans än procenten säger.