Tvåan ett vasst skrälldrag i målrikt Bundesliga-möte

Det är ett riktigt smörgåsbord som väntar på Europatipset denna onsdag. Premier League, Bundesliga, Jupiler League och ett toppmöte i Schweiz är vad som gäller när det kommer till ligaspelet. Det kompletteras med cupmatcher från Italien, Spanien och England. Det betyder många parametrar som ska vägas in, särskilt nu med tighta spelscheman och corona-tider.

Fiorentina ( match 12 ) och Leipzig ( match 6 ) är de största oddsfavoriterna på kupongen. Viola möter visserligen ett Serie B-lag på hemmaplan, men att de ska streckas upp mot 90% i en cupmatch där det lär roteras en del i elvan finner jag aningen suspekt. Gardera om stora pengar jagas och det finns kräm i lädret.

Leipzig har nyligen sparkat tränare Jesse Marsch. Ny vid rodret är Domenico Tedesco som fick en smakstart genom att spela ut Mönchengladbach med klara 4–1. Leipzig har haft det lätt för bottenlaget Augsburg de senaste säsongerna och med ny vind i seglen är det en stark favorit, trots bortaplan.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Vi inleder med ett riktigt sexpoängsmöte i Premier League. Burnley har haft svårt att vinna matcher den här säsongen och parkerar precis under nedflyttningsstrecket, två poäng bakom just Watford. Vid vinst här undviker de alltså giljotinen för tillfället. Det är just de här matcherna på hemmaplan mot bottenkonkurrenterna som Burnley måste vinna för att klara kontraktet. Jag tror The Clarets har goda chanser hemma på Turf Moor mot detta motstånd. Visserligen har segrarna uteblivit, förutom 3–1-krossen (ja Burnley var faktiskt överlägsna) hemma mot Brentford. Men insatserna framför fansen har generellt varit bra. Truppläget är också helt okej, förutom att anfallsstjärnan Maxwel Cornet testas sent.

Watford har blixtrat till i någon enstaka match här och där, men är för ojämna och framför allt tunna bakåt. Jag har hela tiden varit inne på att laget åker ur. Förlusterna har nu börjat radas upp igen och Ranieri har en lång skadelista att handskas med, bland annat Ismaila Sarr som inte är tillbaka förrän efter nyår. Det är helt fel läge att behöva jobba med en tunn trupp under det tunga spelschemat i december.

Här avgör Burnleys tyngd. Runt 50% på ettan är klart godkänd och jag singlar.

■■ Match 10 . Young Boys tog slut på Basels era om åtta raka ligatitlar säsongen 2017/18. Sedan dess har det varit en ny sheriff i Schweiz där YB vunnit ligan fyra år på raken. I fjol skiljde det hela 31 poäng mellan dessa lag, vilket säger en del. Den här säsongen har visserligen sett annorlunda ut, där Young Boys halkat efter i ligan mycket på grund av skador ihop med tight matchande i Champions League. Där har de hemma på Stadion Wankdorf slagit Manchester United och plockat poäng av Atalanta i CL-gruppspelet. Starka papper, men nu är spelet i Europa slut och fokus riktas mot ligan. Det behövs för just nu är värdarna bara fyra i tabellen, tre poäng bakom trean Basel.

Jag gillar upplägget för här tror tipparna att det väntar en jämnare match än vad oddsen säger. YB har en starkare elva och fördel av hemmaplan ska inte underskattas då det är konstgräs som gäller. Basel har faktiskt inte vunnit på den här arenan på elva raka försök.

Så länge ettan håller sig under 60% finns det spelvärde. Jag tror att Young Boys jämnar till toppstriden och tar upp kampen efter ligaledarna Zürich. Spiketta!

■■ Match 5 . Förmodat målkalas väntar på BayArena i Leverkusen där hemmalaget ser ut att bli övervärderat. Bayern fick en smakstart borta mot Frankfurt i helgen där den tjeckiska skyttekungen Patrik Schick hade fixat en 2–0-ledning på egen hand redan efter 20 minuter. Efter det föll dock försvaret ihop som ett korthus i vad som slutade med 2–5 i baken. En smärre chock. Så visst är det uppenbart att det är i de främre leden de största tillgångarna finns med Wirtz, Diaby och Schick.

Ungefär samma upplägg är det i Hoffenheim som öser in mål, men också släpper till en hel del chanser. De tre senaste matcherna visar en målskillnad på 11–6, vilket säger det mesta om hur det sett ut. Formen går ändå inte att klaga på med fyra raka vinster och en klättring upp till fjärdeplatsen i tabellen som innebär Champions League. En pinne upp till just Bayer Leverkusen på tredjeplatsen. 63% på ettan är för högt i det här toppmötet som kan bli en riktig hawaii-historia.

Det här är ett perfekt läge att lira ”gubben”, etta tvåa, då krysset är mindre troligt när det väntas många mål. Tvåan till 17% är en trevlig rensare att ha med.

■■ Match 8 . Det svenska folket streckar upp Standard Liege till gigantisk favorit hemma mot jumbon Beerschot. Det är svårt att förstå med tanke på Standards truppläge. Flera spelare är skadade, bland annat bästa målskytten Denis Dragus. Därtill är hela tre spelare i Amallah, Pavlovic och Raskin avstängda.

Tabelläget för gästerna ser visserligen illa ut, men de tre raka förlusterna laget har i ligan har kommit i jämna matcher där Beerschot varit värda mer. Innan dess slogs Genk tillbaka med 2–0 där två av lagets mer framträdande spelare, skotske skyttekungen Lawrence Shankland och den ecuadorianska landslagsspelaren Moises Caicedo, på lån från Brighton, gjorde målen. Beerschot är helt enkelt inte så svagt som poängkolumnen säger och löste nyligen 0–0 under ordinarie tid borta mot just Standard Liege i den belgiska cupen.

Att ettan i skrivande stund streckas över 80% är ett skämt. Den ska snarare ligga runt 55%. Fenomenalt spelvärde åt höger således där X2 måste gå först.

