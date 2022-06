Tvåan är en spik med ett stort spelvärde

Torsdagens Europatips spelas över två dagar och hämtar samtliga sina matcher från Nations League. Bland de nio landskamper som liras i kväll ska bland annat Sverige och Norge in i elden igen. De sistnämnda är en av kupongens absolut största favoriter hemma mot Slovenien. Visst har Norge varit bra, men över 85% ska väl lusekoftorna aldrig stå i mot särskilt många landslag på den här nivån? Jag vill åtminstone pilla med skrällkrysset…

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Man kan säga vad man vill om Norges pinsamma straff senast på Friends. Lusekoftorna var det bättre laget och vann rättvist. Det svenska landslaget ser inte jättekul ut för tillfället, framför allt inte med tanke på alla avbräck som Janne Andersson måste brottas med inför den här matchen. Defensivt är det särskilt jobbigt. Lindelöf och Helander var out från start och under samlingen har båda mittbackarna Starfelt och Milosevic tvingats lämna truppen med skador. Krafth är dessutom avstängd. Vad än Janne trollar fram så kommer det vara en väldigt orutinerad backlinje som ställs ut där Djurgårdens Hjalmar Ekdal kan få göra landslagsdebut. Framåt är Kulusevski avstängd och Forsberg ryktas inleda på bänken. Det är våra två bästa spelare. Det enda positiva med det är att Elanga borde få chansen från start. Ni förstår ändå varför jag inte går in i till den här drabbningen med särskilt stora förväntningar. Visserligen har Serbien också avbräck i skadade Vlahovic och avstängda Championship-skyttekung Mitrovic, men det finns tillräckligt med offensiva hot ändå för att såra vår nykomponerade backlinje, inte minst genom Tadic (Ajax) och Milinkovic-Savic (Lazio). Oddsen säger att VM-klara Serbien ska vara knappa favoriter i den här matchen. Det svenska folket är dock sin vana trogen patriotiska på tipset och streckar istället upp Jannes mannar till klara favoriter. Jag bara måste gå på spelvärdet här och börja måla från höger. Tvåan runt 25% är ett väldigt spelvärt tecken, en potentiell chansspik.

■ Match 3. Av de stora favoriterna försöker jag alltid hitta någon bank att falla tillbaka på för att inte göra systemet för otroligt. På den här kupongen hittar jag den i Lissabon. Portugal har inlett Nations League på ett övertygande sätt. Ronaldo var inte med i 1-1-matchen borta mot Spanien, men visade att gubben håller än när Schweiz gästade senast. 37-åringen stod för två pytsar och en assist i 4-0-segern där en så pass stabil nation som Schweiz inte hade skuggan av en chans. Det är svårt att sia om startelvor i det här tighta spelschemat, men för Portugals del finns det så mycket att välja på att det bara blir en fördel jämfört med nationer som står och faller mer med enskilda spelare. Tjeckien har saknat sin skyttekung Schick och viktiga innermitt Barák under hela den här samlingen, men ändå lyckats vinna mot Schweiz och ta poäng av Spanien. Imponerande, men sanningen att säga har tjeckerna i långa stunder varit utspelade i båda matcherna. Nu har de för första gången inte heller fördel av hemmaplan och slår i kraftigt underläge. Jag tror inte alls att det räcker till poäng utan spikar Portugal trots hög procent.

■ Match 10. Efter ett deppigt VM-kval är Österrike på gång igen. Ralf Rangnick har väckt liv i en trupp som tidigare saknat självförtroende. 3-0-borta mot Kroatien var väldigt imponerande och i 1-2-torsken mot Danmark var alplandet värda väldigt mycket mer. Totalt sett över 90 minuter tycker jag Österrike var det bättre laget, men Stryger Larsen stod för ett drömmål i 84:e minuten som är svårt att försvara sig emot. Efter det pressade österrikarna på hårt och var ytterst nära en kvittering flera gånger om. Då började både Arnautovic och Sabitzer på bänken, räkna med att de kliver in från start nu. Trots någon säsong i Kina så måste jag säga att jag imponeras av den gamla gnällpellen Arnautovic som håller en väldigt hög nivå och gjorde skillnad med sitt inhopp mot Danmark. Frankrike har inte visat några världsmästartakter i de två första matcherna utan stundtals sett oinspirerade ut. Torsk hemma mot Danmark och senast ställdes en reservbetonad elva på benen där spelare som Benzema och Mbappé inledde på bänken. Skadade Varane är dessutom hemskickad. Mbappé är fortsatt osäker här med en känning, men en något starkare elva lär starta här. Jag köper ändå inte att tvåan ska vara uppe och snurra runt 70% i den här tuffa bortamatchen mot ett nyfött Österrike. Det är minst 15% för högt. Väldigt fint spelvärde på hemmalaget således och jag chansar bort favoriten helt. 1X blir valet.

■ Match 12. Det råder ungefär samma läge på odds och streck i match 11. Slovakien övervärderas grovt, över 70%, men är inte värda mer än dryga 50%. Denna slovakiska version ser allt annat än kul ut. Spelare som Hamsik, Mak, Dúbravka och Hubocan har slutat i landslaget och bärande pelare som Kucka, Weiss och Pekarík har helt klart sett sina bästa dagar. Nu är nationen nere och stångas i Grupp C med mindre bemedlade länder. Inte ens det hjälpte senast då det blev torsk hemma mot Kazakstan. En pinsam historia som faktiskt fick förbundet att agera och sparka förbundskapten Stefan Tarkovic. Ett lag utan stabil ledning kliver alltså in här för bortamatch mot Azerbadjan. Värdarna ska inte alls underskattas i Baku. De har en väldigt samspelt trupp då många spelare är hämtade från landets bästa klubblag Qarabag. Det råder inte alls så stor klasskillnad som det svenska folket vill få det till. Även här föredrar jag att chansa borta den dåliga favorittvåan helt, även om jag har förståelse för att folk tycker det är jobbigt. När 1X streckas under 30% totalt, men har över 45% chans att sitta, så är det dock ett givet förstaval.

Spiken

Portugal (match 3)

Tjeckien har stundtals varit utspelat mot både Schweiz och Spanien men ändå lyckats lösa fyra poäng. Nu väntar dock första bortamatchen och då blir motståndet för svårt när skyttekung Schick går skadad. Portugal imponerade stort i 4-0-segern mot Schweiz senast. Klasskillnad och jag bankspikar ettan.

Skrällen

Österrike (match 10)

Spelmässigt måste nya förbundskaptenen Ralf Rangnick vara väldigt nöjd med vad han fått se av sitt landslag de två första matcherna. Alplandet var värda betydligt mer hemma mot Danmark senast. Stjärnspäckade Frankrike har däremot sett oinspirerat ut och har frågetecken på Mbappe. När gästerna övervärderas grovt ska spelvärda Österrike inte glömmas bort.

Draget

Serbien (match 1)

Tyvärr Sverige, det finns inte mycket positivt att säga just nu. Kulusevski och Krafth är avstängda och det råder mittbackskris. Det nya spelsystemet sitter inte heller. Serbien ska vara favoriter på Friends, men streckas som klara underdogs. Tvåan är en potentiell chansspik med väldigt fint spelvärde.