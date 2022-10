Tre jackpotmiljoner – spikar emot Dif

Efter två dagars Champions League drar vi vidare något snäpp nedåt i hierarkin. Europa League och Europa Conference League står för underhållningen i kväll där bland andra Djurgården (match 1) ska in i elden. Kupongen består av väl många större oddsfavoriter för att jaga ska våga hoppas på de riktigt stora pengarna, men lyckas man fälla ett par av dem så finns det så klart möjlighet med tanke på att det finns 3 miljoner att slåss om i jackpot.

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Djurgården står på fyra poäng efter två omgångar av gruppspelet i Europa Conference League och är i allra högsta grad med i kampen om avancemang. Tittar vi lite mer ingående på de två första matcherna ser det dock inte riktigt lika imponerande ut. 0-0 mot Shamrock är inte särskilt imponerande och efter det hade Blåränderna verkligen marginalerna på sin sida i hemmamötet med Molde där norrmännen åkte på ett väldigt märkligt rött kort. Trots spel elva mot tio släppte stockholmarna in en boll och det dröjde ända in på övertiden innan Joel Asoro dök upp och kunde trycka in avgörandet. Genrepet inför denna batalj var inte det bästa då Djurgården torskade mot Degerfors med 0-3 efter ett dråpligt självmål av Marcus Danielson. Som om inte allt detta vore nog har Järnkaminerna en ren seriefinal mot Häcken på söndag som de måste spara lite kraft till. Gent inledde, precis som Djurgården, turneringen med att spela 0-0 på bortaplan, men det är inte lika illa att kryssa i Norge som att spela oavgjort på Irland. Efter det körde Gent enkelt över Shamrock med 3-0 efter mål av Odidja-Ofoe och Cuypers. En målfarlig duo som tillsammans med Depoitre kommer sätta svenskarnas försvar på prov. Närmast kommer faktiskt Gent från två raka förluster i ligaspelet och möjligen kan Djurgården hämta lite styrka från det faktumet. Realiteten är dock att Gent är ett bättre fotbollslag med fler högkaratiga spelare och på Ghelamco Arena ska värdarna vara stora favoriter. En hel del ser ut att tippa med hjärtat vilket gör att värdet på ettan ser ut att bli bra. Runt 60% är Gent-spiken en no-brainer.

■ Match 10. Hearts är ett mittenlag i Skottland som är lite bättre än de sämsta lagen i serien, men samtidigt är fullständigt chanslösa mot Rangers och Celtic. Det visade sig i helgen när klubben från Edinburgh torskade hemma mot Rangers med 0-4. Lawrence Shankland är en intressant anfallare som har fått chansen i landslaget ett par gånger, men i övrigt har detta mediokra skotska lag inte speciellt mycket att komma med. De lyckades visserligen besegra lettiska RFS i den förra omgången av Europa Conference League, men det är ett lag som Hearts ska ha bakom sig. När de stötte på lite svårare motstånd i form av Basaksehir blev det stryk med 0-4 trots hemmaplan. Skottarna kommer få jobba hårt i försvaret nu också. Fiorentina har fått en hemsk start på säsongen med endast två segrar på åtta försök i ligaspelet och en ynka poäng i denna turnering. 0-3 borta mot Basaksehir må vara hänt, speciellt när Jonathan Ikoné (avstängd här) visades ut, men 1-1 hemma mot RFS var den sämsta prestationen Viola stått för på år och dar. Det finns så mycket mer att hämta från detta lilaklädda lag som kan starta med spelare som Bonaventura, Barák, Mandragora, Saponara och Kouamé. De hade inte bara klivit rakt in i Hearts startelva, de hade varit bland de allra bästa spelarna i den skotska ligan om de spelade där. Det skiljer mycket i kvalité mellan dessa två lag och även fast Hearts har fördel av hemmaplan räcker det inte till. Trolig tvåa som gott kan spikas hela vägen upp till 65-70%.

■ Match 11. Slovan Bratislava har verkligen inte fått någon bra start på Europa Conference League. Trots att de har ställts mot svaga lag som Pyunik Yerevan och Zalgiris står slovakerna på en enda poäng och noll gjorda mål. Det är inte godkänt och Slovan skulle behöva ett bra resultat under torsdagen för att känna att de är med i matchen om avancemang. Truppen håller faktiskt ganska bra nivå och här finns flera spelare som vi känner igen från större sammanhang. Vladimir Weiss och Juraj Kucka är två veteraner som huserar i den slovakiska huvudstaden och det är ändå spelare som fick speltid i Slovakiens EM-match mot Sverige förra sommaren. Så mycket har de knappast tappat i kvalité sedan dess. Eric Ramírez, som gjorde åtta matcher i det sydamerikanska VM-kvalet för Venezuela, är samtidigt en stark anfallare och på mittfältet hittas Giorgi Chakvetadze som satt på bänken när Georgien gjorde slarvsylta av Sverige i VM-kvalet. En del meriterade spelare med andra ord som knappast räds motståndet i denna match. Basel leder gruppen efter två raka segrar, men prestationerna har inte varit jätteövertygande och i den schweiziska ligan har de fått stryk i fyra av nio omgångar så långt. Andi Zeqiri, kapten Taulant Xhaka (Granits brorsa) och rutinerade keepern Marwin Hitz får sägas vara de största stjärnorna. Det skiljer knappast så mycket mellan de här trupperna som strecken säger. När ettan övervärderas och just nu står en bra bit över 70% så finns värdet till höger där skrälltvåan rensar rejält bland kuponghögarna.

■ Match 7. Rennes visade prov på ett starkt djupledsspel när de gick upp till 2-0 hemma mot Fenerbahce. Terrier och Majer assisterade varandra till målen och förutom de baljorna var den franska klubben nära att komma i ytterligare ett antal frilägen. Den duon var tillsammans med Gouiri och Sulemana briljanta. De rödsvarta backade dock hem efter målen och bjöd in turkarna i matchen, än mer så när kapten Traoré drog på sig ett oerhört onödigt rött kort efter att ha slängt upp en hand i en motståndares ansikte. Försvarsspelet som ledde fram till straffen som innebar 2-2 var dessutom otroligt klumpigt. Den matchen visade på både Rennes styrkor och svagheter. Högstanivån är väldigt hög, men de har svårt att hålla fokus under 90 minuter. Att Rennes står på fyra poäng efter två omgångar är bara för att de lyckades trycka in ett 2-1-mål borta mot AEK Larnaca i den 94:e minuten. Dynamo Kiev har förlorat med uddamålet mot både Fenerbahce och AEK Larnaca. Prestationerna var det dock inget större fel på. Under den senaste landslagssamlingen hade Dynamo Kiev med fyra spelare i det ukrainska landslaget där Tsygankov är den mest framstående. Försvararna Zabarnyi, Tymchyk och Karavaev var också med och kommer spela viktiga roller i denna match. Dynamo Kiev kan mer än vad de har visat under hösten och får de till en fullträff kan de absolut störa ett ojämnt Rennes. Högersidan måste plockas med, även om alla tecken är att föredra.

Spiken

Gent (match 1)

Djurgården såg inget vidare ut på Stora Valla förra helgen och redan på söndag väntar en stekhet seriefinal mot Häcken. Känslan är att orken börjar tryta hos Blåränderna och mot ett kompetent Gent får de svårt att hänga med. Etta!

Skrällen

Slovan Bratislava (match 11)

Slovan Bratislava har flera välkända profiler i sin trupp som när de kommer upp i varv verkligen kan spela fotboll. Basel har samtidigt en tämligen ljummen trupp och övervärderas grovt i detta mötet. Gå för skrällen i alpnationen.

Favorit i fara

Rennes (match 7)

Rennes har blandat högt med lågt under de två första omgångarna och är ingen säker vinnare mot ett Dynamo Kiev som kan mycket mer än de visat upp hittills. Jämn match att vänta i Frankrike innebär att skrällen måste ges utrymme.