Till ynka sju procent är ettan kupongens kap

Det blev en riktig smäll i söndagens Europatips när jag satte mitt andelssystem här för Expressen. Totalt blev det 472 920 kronor i vinst och varje andel fick

47 292 kronor för 642 kronor satsade. Helt okej, och nu hoppas jag på ruschen!

Onsdagens kupong har ingen jackpot, men bjuder på rejält spelvärde och trevliga drag.

Champions League inleder kupongen med två matcher och jag lutar åt att spika båda favoriterna. Både Juventus (match 1) och Sevilla (match 2) ser ut att bli lite överstreckade, men kupongen i övrigt har så otroligt många överstreckade favoriter där jag tycker det finns bättre skrällvärde på annat håll.

■■ Juventus är bara klassen bättre än Porto som har kall form och inte ens lyckats vinna hemma i Portugal på fyra raka tävlingsmatcher. Den senaste insatsen hemma mot bottenlaget Boavista var iskall när Porto låg under med 0–2 i paus, men vände till 2–2.

■■ Sevilla visar i sin tur en sanslös karaktär just nu. Cupspecialisterna har nio raka segrar i alla tävlingar och hållit nollan i sanslösa sju raka matcher. Ocampos skada stör så klart, men Dortmund har en långt längre frånvarolista där bland annat Witzel och Meunier saknas. Dessutom kan tyskarnas form starkt ifrågasättas och försvaret håller inte alls ihop det.

Vilket lag som tar sig vidare totalt sett är mer höjt i dunkel, men att Sevilla ska kunna sätta sig i ett bra utgångsläge på Ramón Sánchez Pizjuán känns troligt.

■■ Den absolut troligaste spiken hittas dock i Premier League i match 3. Där tror jag formtoppade Manchester City, världens bästa klubblag för tillfället, kör över Everton i Liverpool. City har nu radat upp 16 raka segrar i den inhemska fotbollen. Utökat rekord. Truppläget är bra där Agüero är tillbaka i matchtruppen och De Bruyne åter börjat träna.

Jag gick emot överskattade Everton på söndagens Europatips där jag hade feeling att de skulle bli straffade hemma mot Fulham. 0–2 blev det efter en tämligen usel insats från de blåklädda. Än värre var det att James Rodriguez linkade av skadad och är ett frågetecken här medan skyttekung Calvert-Lewin rapporterats missa även denna match. Blytungt för offensiven så klart.

City streckas runt 80%, men är en trygg spik att bygga kupongen kring.

Så till det roliga, skrällarna! Det har nämligen dukats upp ett helt smörgåsbord av undervärderade kupongrensare. Här är mina tre bästa:

■■ Match 5. Atlético Madrid toppar La Liga och Luiz Suarez ser en ny vår. Anfallaren snittar nästan ett mål per match och har varit ruggigt effektiv. Samtidigt innehåller den stora poängskörden en hel del flyt. Ser man till Expected Points, som räknas ut utifrån olika parametrar i statistiken, borde AM ha betydligt färre poäng. Insatserna på slutet har inte heller varit helt övertygande där Simeones mannar hade det riktigt svårt med Celta Vigo hemma nyligen (2–2), bland annat. Corona har varit i truppen men Felix ser ut att återigen vara aktuell för spel medan Lemar fortsatt är out.

Här väntar inte någon given given trea borta mot ett Levante som imponerat. Efter nio raka utan förlust där Real Madrid slagits borta och Villarreal lagts på rygg i cupen kom ett litet bakslag mot Osasuna senast, men det är helt naturligt. Då inledde nyckelspelarna José Morales och Roger Martí på bänken. De borde starta nu.

Här tror jag Levante har alla möjligheter att plocka poäng och det är bara att mata på med tecken där ettan (7%) är en rensare som måste med tidigt.

■■ Match 9. Det står helt klart att det svenska folket stirrar sig blinda på tabelläget i The Championship. Serieledande Norwich fick, efter fyra raka matcher utan ett enda mål framåt, proppen ur hemma mot Stoke. Tipparna verkar tro att det ska gå lika lätt borta mot Coventry och streckar upp tvåan upp mot 70%. Det är nära på 20 procentenheter för högt sett till oddsen.

Coventry är en bra nykomling som håller ihop spelet och kan störa samtliga lag i den här serien. Särskilt på St. Andrew’s där de bara fått pisk i tre av 14 hemmamatcher den här säsongen. I den senaste hemmamatchen höll ”Rolle” Nilssons gamla klubb nollan mot topplaget Watford, bland annat. Coventry löste faktiskt en bra pinne borta mot Norwich och kan givetvis göra det samma igen.

Med tanke på det otroliga värdet på hemmalaget, som streckas runt 10%, så måste både ettan och krysset få högsta prio.

■■ Match 12. I jämna The Championship drar jag alltid öronen åt mig när lag streckas högt. Inför säsongen trodde ingen att Swansea skulle vara med och fightas om topplaceringar, men det är vad svanarna gör. Totalt sett har de dock inte kvaliteterna för att hålla hela vägen.

Truppmässigt rankades Nottingham högre när säsongen drogs igång och det är fortfarande så att Sherifferna har ett material som borde ligga betydligt högre upp i tabellen. De senaste insatserna har dessutom varit lovande, med fyra raka utan förlust och rutinerade Glenn Murray har tagits in på topp. 37-åringen gjorde två mål i sin första match från start innan 0–0 mot Bournemouth. Jag har stora förhoppningar om att Nottingham ska kunna störa här.

Ettan, som enligt oddsen inte ens går in varannan gång, och streckas upp mot 75%, är kupongens sämsta tecken värdemässigt och borde faktiskt chansas bort helt.

SPIKEN

Manchester City (match 3)

City har radat upp 16 raka vinster i den inhemska fotbollen och visar storform. Everton är överskattade och får återigen klara sig utan skyttekung Calvert-Lewin. Dessutom är James Rodriguez ett frågetecken. Stabil tvåa.

SKRÄLLEN

Levante (match 5)

Förlusten mot Osasuna till trots, Levante har en riktigt starkt period bakom sig och nu bör viktiga José Morales och Roger Martí vara åter i startelvan. Atlético Madrid har sprungit lite över sin förmåga och streckas alldeles för högt i den här tuffa bortamatchen. 7% på ettan är ett kap.

FAVORIT I FARA

Norwich (match 9)

Det svenska folket stirrar sig blint på tabellen och streckar upp Norwich till skyhöga höjder i den tuffa bortamatchen mot hemmastarka Coventry. Den övervärderade tvåan (69%) kan helt chansas bort.