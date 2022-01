Svensklaget är spelvärda spiken

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Det är en trevlig mix på onsdagens Europatips. Fyra ligamatcher från Premier League och The Championship blandas upp med cupmatcher från Europa och avslutas med ett fint skrälläge i det Afrikanska Mästerskapet.

Cupmatcher generellt är lite mer svårtippade, vilket gör det hela mer komplext. Det gillas, så klart. I går rekade jag exempelvis St. Pauli hemma mot Dortmund i den tyska cupen till låg procent där Zweite Bundesliga-laget slog de regerande cupmästarna med 2–1. Mer sånt!

Lägg märke till att match 12 mellan Genk och Mechelen lottas med fördelningen 62-21-17.

Här är mina tidiga tankar om kvällen:

The Championship kliver in med två veckomatcher på kupongen och båda känns klart drag-vänliga, fast på olika sätt.

■■ Match 3 . Jag har sett Hull en del och jag tycker de är lite bättre än vad resultaten på slutet säger. Ingen vidare insats mot Stoke senast (0–2) men innan dess stod de för en inspirerad match mot Everton i FA-cupen och var det klart bättre laget borta mot Blackpool där det missade hundraprocentiga målchanser (0–1). Kan tigrarna bara fortsätta att skapa så kommer snart den här lilla formsvackan kunna plana ut. Här undervärderas hemmalaget, eller om det är Blackburn som övervärderas?

Gästerna har efter ett osannolikt springande spelat tio raka ligamatcher utan förlust och steppat upp till en tredjeplats. Jag har svårt att se den här ruschen hålla i sig länge till. Spelet på slutet har nämligen inte varit på den nivån. 1–0-vinsten mot Cardiff senaste var ett rån där ett av Rovers två skott på mål letade sig in i en match där laget skapade ynkliga 0,16 i xG. Innan dess blev det uttåg mot League One-laget Wigan i FA-Cupen, trots en stark startuppställning, och 0–0 hemma mot Huddersfield var inte heller någon vacker syn. Trots att poängen i ligan rullat in så tycker jag mig ändå se en negativ trend hos Blackburn. På bortaplan ska det här laget absolut inte streckas upp till några 60% vilka de än möter i den här ligan. 40% vore mer rimligt. Jag tror således på en betydligt jämnare match än vad det tabelltittande svenska folket gör.

Här finns det stort spelvärde på 1X som är de första tecken jag ritar ner i match 3.

■■ Match 4 . Spelmässigt har mitt favoritlag Luton haft en riktigt fin säsong så här långt. Sett till Expected Points ska de snarare slåss om en play off-plats än ligga i mittenskiktet. Enligt den statistiken ligger de bland annat före just Blackburn. Med ett par matcher till godo kanske det också är topp 6 de kommer hamna till slut? The Hatters har vad som krävs. Efter en längre vila på grund av corona har laget från Londons utkanter inlett 2022 på bästa sätt. En enkel 4–0-seger i FA-Cupen mot Harrogate följdes upp av en blytung trepoängare hemma mot topplaget Bournemouth där Naismith avgjorde i 97:e minuten (3–2). Ruggigt viktigt för moralen och det gryende tabelläget.

Just moral är väl inget som det svämmar över av hos kvällens motstånd. Reading höll visserligen ihop det bättre i helgens 1–2-torsk mot Middlesbrough jämfört med den totala förnedringen de utsattes för mot Fulham (0–7). Men förlusten var ändå klar och rättvis sett till hur matchen utspelade sig. Dessutom riktig tung för psyket då laget ledde fram till den 84:e minuten. Andy Carroll är på väg bort med utgående kontrakt och det har inte blivit någon succé att ta in gamla PL-spelare som Danny Drinkwater och Scott Dann. Offensivt har skyttekung Lucas Joao (19 mål och 7 assist i fjol) saknats hela säsongen på grund av skada. Han fick äntligen komma in och spela några få minuter senast, men har inte lirat sedan augusti och har långt kvar till både form och fysik som klarar 90 minuter. Med sex minuspoäng av förbundet i ryggsäcken är Reading riktigt illa ute och slåss nu för kontraktet.

Jag håller Luton som det klart bättre laget här, men tror inte tvåan behöver dra iväg för högt. Håller den sig runt 50% är det en utmärkt spik att lägga till arsenalen på detta Europatips.

■■ Match 10 . Vidare till cupspel i Nederländerna där jag också tycker mig hitta en lite mer dold spik. Twente och AZ Alkmaar ligger på samma poäng i ligan, vilket kan lura de tabelltittande tipparna en del. AZ är det nämligen det klart bättre fotbollslaget av de två. Efter en kall höst så har det nu äntligen lossnat för gästerna som radat upp åtta raka vinster i alla tävlingar. Vår egen Jesper Karlsson ihop med lirare som Sugawara och Pavlidis är riktigt vassa framåt och på kanterna fyller Witry och Wijndal på. Även defensiven har stadgats upp. Segern i ligan borta mot Ajax i december gav ytterligare en självförtroendeboost och är ett bevis på vad det här laget kan mäkta med i sina bästa stunder.

Twente är absolut ingen slagpåse och också de formstarka och svårslagna. Men saknar båda de ordinarie centrala mittfältarna Sadílek (avstängd) och Zerrouki, som är i väg på de Afrikanska Mästerskapen med sitt Algeriet. Tunga avbräck. Sett till kupongen i sin helhet så är det här en match där det är läge att välja sida. Värdarna blir streckade lite för högt i den här cup-kvarten.

Just nu får vi tvåan till under 50%. Då är spiken riktigt fin.

■■ Match 13 . De Afrikanska Mästerskapen har varit en skrälltät turnering. Gårdagens matcher var inget undantag då lilla Komorerna slog Ghana med 3–2. Här hoppas jag på att ytterligare en underdog ska sprattla till. Guinea Bissau var inte långt bort att lösa poäng mot Egypten senast (0–1), men Mo Salah löste matchens enda mål i mitten av den andra halvleken medan Guinea Bissau fick sin strut bortdömd. Innan dess skulle det absolut ha blivit tre pinnar mot Sudan (0–0), men där brändes inte bara helt galna lägen utan också en straff. Nu måste det bli vinst här för att det ska finnas chans till avancemang. I truppen finns bland annat ett gäng proffs från högstaligan i Frankrike, som Reims innermitt Cassama och Troyes spjutspets Balde.

Tufft emot nu när klara gruppledaren Nigeria, med Leicester-spelarna Ndidi och Iheanacho i laget, står för dörren. Rättvisa segrar mot både Egypten och Sudan gör dock att gruppsegern redan är klar. Det borde betyda rotation för att vila spelare och undvika avstängningar. Kanske finns tankarna redan nu på slutspelet? Kan ett frustande Guinea Bissau få marginalerna med sig i stället för emot sig denna gång så hoppas jag att motivation slår klass här.

Tvåan streckas upp över 75%, vilket är runt 20% för högt. Spelvärdet tillåter inget annat än att plocka med vänstersidan och jobba skräll.

SKRÄLLEN

Hull (match 3)

Blackburn har haft flyt som fått med sig poängen på slutet och övervärderas rejält här i en bortamatch som kommer bli betydligt tuffare än vad tipparna tror. Hull har ett bra truppläge och är svårslagna på hemmaplan.

SPIKEN

AZ Alkmaar (match 10)

AZ Alkmaar visar toppform med åtta raka segrar och ser inte ut att vilja slå av på takten. Blir trevligt streckade mot ett Twente som saknar båda sina ordinarie mittfältare Sadílek och Zerrouki. Fin tvåa!

FAVORIT I FARA

Nigeria (match 13)

Nigeria är redan klara gruppvinnare och har ingen anledning att spela bästa laget och offra vaderna. Det kommer däremot Guinea Bissau göra som haft marginalerna emot sig och måste gå för vinst. Bra spelvärde på att motivation slår klass här.