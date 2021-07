Svensk tilltro på Danmark – då blir England spelvärt

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Förutom en sprakade EM-semi på Wembley och Malmös Champions League-kval hemma mot mediokra Riga så är det inhemsk fotboll som dominerar onsdagens Europatips. En match i Damallsvenskan följs åt av Svenska Cupen, Division 1- och 2. I de sistnämnda serierna finns det ett överflöd av spelvärde då det svenska folket inte har gjort sin hemläxa. Det är uppenbart att strecken landar efter hur tabellerna ser ut just nu och inte efter de sannolika resultaten i de enskilda matcherna.

Det är bara att tacka och ta emot. Jag har lite längre ner i texten gjort en liten sammanställning på var det bästa spelvärdet finns i Division 2 ikväll. Men vi inleder på Wembley.

■■ Match 1. Nu ska det avgöras vilket lag Italien ska få möta i finalen. England har inte varit det mest underhållande laget, men visat upp turneringens bästa defensiv. Pickford har faktiskt inte behövt plocka bollen ur eget nät än. Imponerande. Southgate har bestämt sig för att en mer defensiv taktik är Englands bästa chans för att ta hem den här efterlängtade titeln. Det kanske han har rätt i. Det blev ändå proppen ur i kvarten mot ett för svagt Ukraina (4-0). Viktigt att få igång Harry Kane som fick göra två mål. Danmark har stått för en solskenshistoria och är nu framme i semifinal. Det går inte att inte imponeras av detta rödvita gäng. Kvarten mot Tjeckien var dock en rätt jämn tillställning och nu höjs givetvis svårighetsgraden. Bortamatch på Wembley inför 60 000 överpeppade engelsmän blir något att bita i. Jag tror inte att Danmark vågar gå för en lika offensiv taktik som vanligt då de vet att England gärna släpper ifrån sig bollinnehavet och är livsfarliga i sina omställningar. Och 0-1 i baken skulle förstås vara förödande mot det här betongförsvaret. Det svenska folket har lite väl stor tilltro till danskarna här, vilket gör att värdet helt klart landar på England.

Ettan streckas just nu till dryga 50% och det är tillräckligt mycket spelvärde för att spika.

■■ Match 2. Kupongens bankspik hittas i Malmö som kliver in i Champions League-kvalet. Mot ett tuffare motstånd hade man kunnat peka på MFF:s förlust mot Norrköping senast, ett försvarsspel som inte alls imponerar och att mittfältsstjärnan Christiansen inte är tillgänglig här då han just nu har viktigare saker för sig i EM med Danmark. Men mot Riga FC så har det där ingen större betydelse. Här ska klasskillnaden ändå vara för stor. Riga toppar inte ens den lettiska ligan just nu och håller inte alls måttet i de här sammanhangen. Ett stort avbräck för gästerna är att skyttekungen Stefan Milosevic (13 mål på 15 ligamatcher) precis har hämtats hem av Waasland-Beveren som anfallaren var på lån från. Där rök letternas farligaste vapen. Inte en spelare i Riga skulle gå in i Malmös elva och på hemmaplan är de himmelsblå i alla fall en liten stormarkt mot den här typen av motstånd. Ettan streckas givetvis stenhårt.

Men då kupongen kryllar av värde och bra skrällar på annat håll så slösar jag inga tecken. Trygg spiketta.

■■ Match 4. Vi tar oss till Ettan Södra och en av de där fina skrällmöjligheterna. Här väntar ett västkustderby när Lindome tar sig de få milen ut till Tvååker, söder om Varberg på Hallandskusten. Lindome var med och slogs i toppen av den här serien i fjol och slutade på en fin fjärdeplats. Visst har det varit en del ruljangs i spelartruppen, men resultaten har varit svagare än väntat. Det finns en hel del klass och rutin från Superettan i truppen och mer att ta av i det här laget. Något de visade senast borta mot Torns IF där en efterlängtad och rättvis seger kom (2-0). Fredrik Zanjanchi, med meriter från Superettan i Örgryte, gjorde ett av målen då och har nu gjort sex mål hittills. Ihop med formstarka Robert Lipovac (4 mål på de 7 senaste) finns det helt klart offensiv kapacitet. Lipovac har dessutom en säsong i just Tvååkers i bagaget och lär vara extra taggad. Tvååkers inledde säsongen starkt, men har inte sett lika övertygande ut på slutet. 2-2 hemma mot bottenlaget Åtvidaberg var ingen insats som imponerade. De har inte heller något skrämmande facit hemma på Övrevi där de bara vunnit två av åtta matcher och faktiskt blivit nollade i två av sina tre senaste. När ettan då är uppe och snurrar runt 70% är det ett enkelt val att måla på med tecken.

X2 erbjuder väldigt fint spelvärde där tvåan till mumsiga 9% måste med på alla seriösa kuponger.

Svenska Division 2 erbjuder en hel del godbitar då det svenska folket hamnar fel på flera håll. Här är en liten sammanfattning:

■■ Match 6. Toppmöte i Division 2 Norrland. Stöde IF, från Sundsvall, kommer kriga i toppen av den här serien hela säsongen. Truppen osar klass där den före detta BP-spelaren Oskar Nordlund sticker ut, bland annat. På hemmaplan är Stöde riktigt starka och inlett med tre raka segrar. Gästande Sandvik övervärderas på grund av sin fina inledning och serieledning. Totalt sett ska Umeå-laget slå ur underläge här. 39% på ettan är alldeles för lågt och är en bra spik hela vägen upp till 55%.

■■ Match 8. Stockholm Internazionale har fått en smakstart på säsongen, men ska inte övervärderas i den här matchen. När de mötte Enskede i Svenska Cupen nyligen utspelade en jämn match som fick avgöras i förlängning. Stefan Ostojic stod för två mål då. Lagets skyttekung (6 mål på 6 matcher i seriespelet) är dock avstängd här. Ett stort avbräck för gästerna. Spelvärdet ligger helt klart på Enskede, som vunnit två av sina tre hemmamatcher, där 15% på ettan lockar.

■■ Match 10. Kupongens mest felstreckade match hittas här. Asarum har med fyra raka segrar seglat upp i toppen av Division 2 Södra Götaland. Vinsterna har dock samtliga varit knappa uddamålssegrar och här blir värdarna på tok för högt streckade, över 60% när 35% vore mer lämpligt. Svenska Spel gör faktiskt Räppe till små favoriter på oddset. Gästerna har bara torskat en av sex matcher hittills och jagar revansch för 0-1-torsken mot Asarum i en helt jämn match i hemmamötet. Streckningen kommer att jämna ut sig en del innan spelstopp, men just nu är Räppe en given värdespik.

■■ Match 11. Av någon anledning undervärderas Karlskrona i den här matchen. Gästerna åkte ur Division 1 i fjol och har ett bra spelarmaterial med rutin från högre nivå. De vann hemmamötet med klara 3-1 mot Hässleholm nyligen och ska vara favoriter igen. Värdarna är inget extra och har gått segerlösa i tre raka hemmamatcher. Tabellplaceringen ser ut att lura det svenska folket här som streckar upp Hässleholm till felaktiga favoriter. Tvåan är en suverän spik till just nu 30%.

SPIKEN

Malmö FF (match 2)

Riga FC, som precis tappat sin givna skyttekung, ska bli en munsbit för Malmö på hemmaplan. Letterna toppar inte ens sin svaga inhemska liga och har inte en enda spelare som skulle gå in i skåningarnas elva. Malmö är en bankspik.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SKRÄLLEN

Lindome (match 4)

Lindome är bättre än tabellen visar och tog en skön seger senast som kan ge laget råg i ryggen. Tvååkers har tagit ett steg tillbaka sen den fina inledningen och imponerade inte alls senast hemma mot bottenlaget Åtvidaberg. Skrälltvåan till 9% är högintressant.

FAVORIT I FARA

Stockholm Internazionale (match 8)

Internazionale saknar sin viktiga skyttekung Stefan Ostojic som är avstängd. Ett tungt avbräck. Han avgjorde ett jämnt Svenska Cupen-mötet mot just Enskede när lagen möttes nyligen. Enskede har större chans till revansch än de 15% hemmalaget står i.