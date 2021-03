Supervärde i tvåan – Sevilla kan skrälla

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Tisdagens Europatips kommer från skilda världar där Champions League inleder och den engelska tredjedivisionen League One avslutar.

Det här är en kupong som bjuder in till rejält spelvärde då de flesta tipparna inte kan räkna upp en spelare i League One och mest tippar efter tabellen. Att det inte finns en enda stor oddsfavorit i någon av de åtta tighta matcherna från League One gör det inte lättare.

■■ Men vi inleder i finrummet och match 2. Dortmund vann, lite överraskande, med 3–2 i Sevilla och har satt sig i ett fint utgångsläge för att ta sig vidare i Champions League. Den norska stridsvagnen Håland stod för två fullträffar då och visade att han är i fortsatt storform med sina två mål mot Bayern i helgen, även om de gulklädda inte lyckades hålla sin 2–0-ledning och föll med 2–4. Här saknas dock en annan formstark kille i Jadon Sancho som är skadad, ett jobbigt avbräck. Och Sevilla har garanterat inte gett upp den här fighten. Spelmässigt var det jämnt i det första mötet och de spanska cup-specialisterna roterade rejält i ligamatchen mot Elche i helgen för att komma så bra förberedda som möjligt till den här returen.

Att Dortmund ska streckas till 60% är för mycket när tyskarna inte ens behöver vinna matchen för att gå vidare. I värsta fall räcker det med en uddamålsförlust om Sevilla inte gör mer än två mål.

Jag helgarderar tidigt där tvåan under 20% bjuder på fint spelvärde.

■■ Match 3 klämmer in en drabbning från Portugal och Primeira Liga. Här vädrar jag en potentiell storskräll. Braga har matchats väldigt hårt på slutet där de blivit uppläxade av Roma i Europa League, lirat i den portugisiska cupen och försökt hålla sin fina placering i ligan. Jämfört med Guimaraes har de spelat dubbelt så många matcher under samma tidsrymd sedan 21 februari. Det skulle inte förvåna om det kommer en formmässig dipp snart.

Guimaraes värvade starkt inte för säsongen, inte minst rutinerade Quaresma, och hade stora förhoppningar på topp 5. Det har inte stämt hundra procent, topp 6 nu, men kunnandet i laget finns för att hota här. Lägg därtill att det är ett klassiskt derby i norra Portugal som antagligen kommer bli en fysisk historia. När lagen möttes i höstas så delades tre röda kort ut. En grinig och ryckig match lär passa gästerna bäst.

När ettan streckas upp mot hutlösa 80% finns det inget annat än att fylla på med samtliga tecken och jobba in skrälltvåan (6%) som är en kupongrensare av rang.

■■ Vi hinner även med en Championship-match där jag hittar fint spelvärde, match 4. Swansea borde nämligen gå till närmaste kiosk och köpa på sig alla lotter de kan. Det finns ingen hejd på walesarnas medstuds nu. I förra veckan avgjorde Svanarna på straff borta mot Stoke i den 95:e minuten. I lördags var det dags igen när Swansea fick en feldömd straff med sig och kunde sätta vinstmålet i den 97:e minuten. Nu hänger klubben fortsatt med i kampen om topp 2, något de spelmässigt inte alls är värda. Jag kommer fortsätta gå mot Swansea så länge det svenska folket övervärderar laget. Det har varit lyckosamt två gånger på slutet borta mot Huddersfield och hemma mot Bristol City, här hoppas jag på en tredje.

Blackburn har haft en tung tid resultatmässigt, men fick det äntligen att lossna borta mot svårspelade Millwall i helgen där det blev vinst med 2–0. Förhoppningsvis kan det vara ett startskott för en bättre period för truppmässigt håller laget hög klass. Spelbolagen sätter ut Blackburn som små favoriter här på Ewood Park, medan det svenska folket gör Swansea till klar favorit på strecken.

Jag står på spelbolagens sida och gillar ettan som värdespik till fina 30%.

■■ I jämna League One får vi inte luras av klassiska lagnamn och tabellen. I de oddsmässigt jämna matcherna gäller det att våga välja sida när det finns chansen. Match 10 är en bra sådan chans. MK Dons var en tilläggsminut från att slå ut Premier League-laget Burnley i FA-cupen på bortaplan i januari. De har med League One-mått mätt en riktigt stark trupp med mycket rutin i spelare som Fraser, Jerome och kultspelaren Will Grigg (tre mål på de fem senaste matcherna). Resultaten har dock gått emot på slutet, men 0–3-förlusten borta mot Wigan senast speglade inte matchbilden.

Här undervärderas hemmaklubben förvånansvärt mycket när mittengänget Blackpool gästar. Blackpool är absolut inget omöjligt motstånd och fick exempelvis bara med sig en pinne hemma mot bottenlaget Wimbledon förra rundan, ändå närmar sig tvåan 50% i vad som är en helt öppen tillställning.

Då vänder jag snabbt på klacken. Ettan är ett fräckt drag runt 30%.

SPIKEN

Juventus (match 1)

Juve torskade med 1-2 borta mot Porto och behöver gå för vinst på Allianz Arena för att CL-äventyret ska leva vidare. Efter den torsken har det sett bättre ut för ”Den gamla damen” som vunnit tre raka matcher med totalt 9-1 på hemmaplan. Porto har en del frågetecken i truppen där rutinerade mittbacken Pepe är ett frågetecken. Ettan spikas!

SKRÄLLEN

Guimarães (match 3)

Klassiskt derby väntar i norra Portugal där det inte lär läggas några silkesvantar emellan, en matchbild som ska kunna passa defensivt starka Guimarães. Braga gör en riktigt bra säsong, men har matchats stenhårt på slutet. Formdipp väntar? Tvåan är en häftig skräll till 6%.

DRAGET

Blackburn (match 4)

Tabellplaceringen till trots, jag är inte speciellt imponerade av Swansea som nu avgjort två matcher på raken med straffar på övertid. Blackburn tog en förlösande vinst i den tuffa bortamatchen mot Millwall i helgen. En i grunden stark trupp tar med sig välbehövligt självförtroende. Här har de toppchans igen. Ettan är en rolig värdespik till fina 30%.