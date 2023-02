Supermöte i London med en urläcker spik

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Bortsett de redan nämnda dragplåstren bjuder även Europa League – kupongen sträcker sig över två dagar – på maffig underhållning när Barcelona och Manchester United drabbar samman under torsdagen.

Som om inte det vore nog finns även La Liga, The Championship och skotska Premiership med på en kupong som innehåller 4,5 miljoner i jackpot. För att vara en veckokupong går det rent sportsligt inte att få det mycket hetare.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Det är lika bra att stoppa smällkaramellen i munnen från start. Mot slutet har Manchester United smugit sig närmare Arsenal och Manchester City i tabelltoppen, men sett till respektive lags prestationer håller jag de två sistnämnda som titelutmanare hela vägen in i kaklet. The Gunners befinner sig i sin sämsta period för säsongen efter bara en poäng mot Everton och Brentford, matcher där de rödvita förvisso blivit hårt bortdömt av VAR vid fler än ett tillfälle. Med det sagt tycker jag också att Artetas gäng tagit prestationsmässiga kliv i fel riktning. Offensiven har stagnerat – drygt 1,0 xG på 90 minuter mot dessa opponenter är inte godkänt – och Arteta själv har inte visat någon vidare vilja att förändra i en startelva som inte levererat som tidigare. Självförtroendet har således fått sig en törn inför säsongens hittills viktigaste match medan ditot på andra sidan går åt motsatt riktning.

Pep Guardiola basunerade i söndags ut en startelva som gjorde slarvsylta av Aston Villa på 45 minuter och det fanns många glädjeämnen för spanjoren att ta med sig efter matchen. Firma Dias/Laporte var säkerheten själva i de bakre leden och portugisens sorti i halvtid berodde endast på det gula kortet han ådrog sig. Haaland hann med en assist innan han fick en smäll, men någon större fara med norrmannen ska det inte vara inför seriefinalen. Gündogans framskjutna position gav City mer kontroll utanför Villas straffområde och Silvas roll som en modifierad vänsterback gav detsamma i uppbyggnadsfasen. Jag tror inte att portugisen får samma roll i norra London men för dagen anser jag att de ljusblå har fler parametrar på plats än Arsenal.

Den inbördes statistiken är mördande till gästernas favör och även om jag har respekt för den här upplagan av The Gunners tror jag återigen att de drar det kortaste strået. Till runt 45 procent är tvåan en häftig chansspik.

■■ Match 10 . Bortsett toppduon – Burnley och Sheffield United – är det ohyggligt jämnt i kampen om play off-platserna i The Championship. Med tanke på att nästan alla lag slår alla kan det mycket väl fortsätta vara jämnt om topp sex hela vägen in på målsnöret. Ett par lag har dock bättre förutsättningar än andra för att lyckas och jag blir förvånad om West Bromwich inte får kvala mot Premier League i maj. The Baggies underliggande siffror tillhör de allra främsta i andraligan och på sin hemmabana har Corberán och company sju raka segrar med totalt 14–0(!) i alla tävlingar. Det är sannerligen siffror som borgar för toppstrid. Truppläget är dessutom så gott som optimalt inför mötet med ett lag vars underliggande statistik är allt annat än vacker.

Jon Dahl Tomasson har blåljugit i samtliga intervjuer där han påstått att Blackburn förtjänat mer än vad de fått med sig. Faktum är att Rovers borde strida för nytt kontrakt sett till Expected Points och med iskall form på skyttekung Brereton Díaz samt skadan på Ayala talar tunga faktorer för att eländet kan fortsätta ett tag till. Mot slutet har Blackburn rasat utanför topp sex och med hänsyn till tidigare rader i detta stycke behöver raset inte sluta i mitten av tabellen.

West Bromwich går i sin tur en ljus vår till mötes och uppretade efter derbyförlusten mot Birmingham tror jag att de hemmahörande studsar tillbaka denna onsdag. En etta runt 60% är en väldigt bra spik.

■■ Match 5 . Bristol City tycks ha använt uppehållet på helt rätt sätt. Hastigt och lustigt har The Robins skaffat sig känning på play off-platserna efter bara en förlust i alla tävlingar sedan Boxing Day, något som också innebär att tipparna går all in på ettan denna onsdag. Scott, Sykes och Wells är absolut spelare som förtjänar att omnämnas med respekt men att de rödvita gått och blivit en maskin med sikte på Premier League skriver jag inte alls under på. Faktum är att de haft marginalerna på sin sida i flera jämna matcher. Nigel Pearsons gäng har en tendens att falla ner i djupa svackor när det som minst anas och jag vill också slå ett slag för att Bristol City normalt inte fungerar som bäst i spelförande kostym.

Wigan kommer gladeligen att lämna över merparten av bollinnehavet till motståndarna för att sedan satsa kraft på framför allt omställningar. Shaun Maloney – som tidigare huserade på gästernas mittfält – har fått en bra start på sejouren som tränare för The Latics där fyra poäng på de två senaste är starka papper. Nollan är intakt under samma period och sköter de tillresta sina kort rätt står de absolut inte utan chans i sydvästra England.

Jag anar att Bristol Citys fina svit är på väg att spricka och när värdarna bli alldeles för högt streckade greppar jag denna fight österifrån. X2 är tecken som absolut inte får missas i jakten på de större pengarna.

■■ Match 8 . Säsong efter säsong pratas Stoke upp som en kandidat till play off-platserna mot Premier League. Säsong efter säsong lyckas The Potters göra supportrarna besvikna med prestationer som faktiskt inte håller mer än duglig nivå i den engelska andraligan. De rödvita har trampat vatten i The Championship sedan de trillade ur finrummet säsongen 2017/18 och det ser inte ut att bli någon ändring denna gång heller. Bara fem poäng skiljer ner till nedflyttningsstrecket och jag har blivit förbluffad över den obefintliga viljan i matcherna mot Luton och Hull. Att knappt mäkta med över 1,0 xG på 180 minuter i det utsatta tabelläget som Stoke befinner sig i säger mycket om självförtroendet och jag skriver inte under på värdarnas favoritskap mot Huddersfield.

The Terriers har i dagarna fått nytt blod på tränarposten i form av Neil Warnock och det är sannerligen en herre som vet hur man klarar sig kvar i The Championship. 74-åringen har avbrutit pensionen för att hjälpa sitt nygamla lag och den förmodade matchbilden i Staffordshire är en som bör passa gästerna som handen i handsken. Waghorn och Knockaert är påhittiga spelare i gästernas främre led som kommer att hugga som vesslor när Stoke går bort sig. I en så pass jämn liga som detta bör man dra öronen åt sig när ett herrskap utan gnista målas upp över 65 procent.

Spelvärda X2 tar tidigt plats på mina system. Först på de större kan ettan övervägas.

SPIKEN

Real Madrid (match 4)

Real Madrid återstartar La Liga i egenskap av nyblivna världsmästare och den stärkta tuppkammen ska räcka till en komfortabel trepoängare mot jumbon Elche. På en svår kupong drar jag ner variansen och spikar storfavoriten.

SKRÄLLEN

Huddersfield (match 8)

Neil Warnock har avbrutit sin pension för att försöka hjälpa Huddersfield kvar i The Championship och jag gillar gästernas spelmässiga förutsättningar mot Stoke. The Potters är helt utan självförtroende och jag betalar gärna för den spelvärda högersidan.

FAVORIT I FARA

Bristol City (match 5)

Bristol City stoltserar med en fin resultatrad efter VM men The Robins har fått god hjälp av Fru Fortuna. Mot ett pånyttfött Wigan går det inte att ställa sig bakom den övervärderade ettan. X2 är prioriterade tecken för mig.