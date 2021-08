Rotationen öppnar för flera skrällar

Det är ett långt spelschema av matcher denna torsdag där kvalet mot både Europa League och Europa Conference League rullar vidare. För Elfsborg och Hammarby väntar två riktigt tuffa bortamatcher och de svenska inslagen slår ur rejält underläge.

När det vankas såna här kvalmatcher så kliver som vanligt flera stora favoriter ut i spel. Några av dem måste fällas eller garderas för att det ska finnas chans på utdelning, vårt jobb är givetvis att gräva fram vilka. För flera storklubbar väntar det ligamatcher redan på söndag vilket ger kort vila och mycket trolig rotation i elvorna i kväll.

Här är mina drag:

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem här

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem här

■ Match 3. Tottenham fick en smakstart på säsongen när de utan Kane oväntat slog tillbaka Manchester City med 1-0 hemma i norra London. Det gör att det svenska folket plötsligt går man ur huse för att spika Spurs i den här luriga bortamatchen i Portugal. Pacos de Ferreira slutade femma i ligan i fjol och ska dock inte underskattas. Bland annat finns det en handfull brassar i laget som håller bra klass. På hemmaplan förlorades bara fyra av 17 hemmamatcher i den portugisiska ligan i fjol och nordirländska Larne asfalterades helt här i den förra rundan med 4-0. Tottenham gjorde ingen succé ute i Europa i fjol där de oväntat tappade en 2-0-ledning från hemmamötet när de förlorade med 0-3 efter förlängning borta mot Dinamo Zagreb. En smärre chock. Nu väntar PL-match mot Wolves redan på söndag. Espirito Santos lär således knappast ställa upp med ordinarie elva här, något han också flaggat för. Kane är fortsatt ett frågetecken och Son lär högst troligt vilas. I en bortamatch i ett dubbelmöte, när Tottenham mycket väl kan vara nöjda med ett kryss inför hemmareturen, så ska inte tvåan vara och fladdra upp mot 80%. Det är i alla fall 15% för högt. Bra läge att få med en superrensare då portugiserna bara streckas i 5%. Jag helgarderar och jobbar ettan.

■ Match 6. Roma vänder blad med en hel del förändringar från den fiaskoartade fjolårssäsongen. Den största är givetvis att Mourinho klivit in som ny tränare. Under sommaren har Dzeko lämnat för Inter medan Eldor Shomurodov, från Genoa, och Tammy Abraham, från Chelsea, har kommit in för att täppa till det offensiva hålet. Till den här matchen har Mourinho en del avbräck i form av skador på viktiga kuggar som EM:s utropstecken Spinazzola, innermitten Villar och Chris Smalling på mittbacken. På söndag, med bara två dagars vila från den här resan, väntar ligapremiär i Serie A hemma mot Fiorentina. En match Mourinho säkerligen prioriterar. Trabzonspor blir således ingen enkel uppgift. Turkarna har på pappret en häftig trupp. I Gervinho och Bruno Peres finns två spelare som känner till Roma mycket väl då de båda spelat för klubben. Marek Hamsik har hämtats in från IFK Göteborg och fick en smakstart genom att måla direkt i ligapremiären mot Yeni Malatyaspor där Trabz imponerade stort och vann med 5-1. Dansken Andreas Cornelius är ett annat nyförvärv hämtat från Serie A. Jag har svårt att se att Roma ska gå ut och dominera i den här luriga bortamatchen. Det finns helt klart spelvärde i den lågt streckade ettan som är ett vettigt skrälldrag att plita med till 14%.

■ Match 4. Rennes hade en hel del stolpe ut i Champions League i fjol. Insatserna hade potential och var i flera matcher värda mer. Bland annat gjordes en riktig bra match hemma mot Chelsea, där Rennes var minst lika bra som den då framtida CL-mästaren. Båda de unga supertalangarna Camavinga (18 år) och Doku (19 år) finns kvar i truppen. Där är två lirare som kan underhålla de flesta försvar i världen. Hemma på Roazhon Park är Rennes väldigt pålitliga. Ett exempel på det att är att PSG exempelvis inte vunnit på den här arenan på över tre år. Åge Hareide har inte gjort någon total succé i Rosenborg direkt. Visst har det sett bättre ut på slutet, men en fjärdeplats i ligan efter 15 omgångar är inte godkänt. Vi svenskar har dock inte släppt Rosenborgs storhetstid och tror att de har större chans att skrälla här än vad som är fallet. Här får norrmannen framför allt inrikta sig på att hålla nere siffrorna så att dubbelmötet lever fram till returen i Trondheim. Klasskillnad råder och när ettan finns till fina streck runt 60%, borde stå i cirka 10% högre, så är det en spik att luta sig emot.

■ Match 9. Viktoria Plzen hade det förvånansvärt svårt mot lilla The New Saints i den förra omgången. Men det ska inte vara någon fara med formen. Ligaspelet har inletts med fyra raka segrar. Hemma på Doosan Arena är tjeckerna riktigt starka och har bara förlorat här en gång senaste halvåret. I den franska anfallaren Jean-David Beauguel har Plzen en anfallare i full blom. Han har nätat i fyra av de fem senaste matcherna. Ihop med den tjeckiske landslagsmannen Jakub Brabec bildar han en fin stomme i laget. Jag trodde inte CSKA Sofia skulle ta sig förbi Osijek i den förra rundan, men bulgarerna överraskade. De tvingades dock stå emot en rejäl press i returmötet i Kroatien där de bland annat torskade skottförsöken med 4-23. Allt annat än vinst i hemmamötet vore en besvikelse och ett för dåligt utgångsläge för Viktoria Plzen. Här ser ettan ut att streckas lite lågt (under 60%) med tanke på förutsättningarna då tjeckerna ska hållas en bra bit högre. Då spikar jag ettan.

Spiken

Rennes (match 4)

Rennes har fått behålla ren klass i både Camavinga och Doku från sitt Champions League-äventyr i fjol. Hemma på Roazhon Park är fransmännen att lita på. Rosenborg kommer få det hett om öronen och ska vara nöjda om de kan hålla dubbelmötet levande till returen.

Skrällen

P. Ferreira (match 3)

Tottenham lär inte starta med varken Kane eller Son i en roterande elva. Ändå överstreckas Spurs rejält mot hemmastarka portugiser. 5% på ettan är helt klart värt att chansa med på kuponger som går för de riktigt stora pengarna.

Favorit i fara

Roma (match 6)

Roma har Spinazzola, Villar och Smalling på skadlistan och har sålt sin meste målgörare i de europeiska cuperna genom tiderna (Dzeko). Här väntar premiär i Serie A redan på söndag. Mourinho har således inte råd att ställa bästa elvan på benen. Trabzonspor har en väldigt namnstark trupp och ska inte underskattas.