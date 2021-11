Stockholmslagen överskattas rejält

Det är som vanligt en högoktanig kupong på söndagens Europatips. Europas bästa ligor, Premier League, Serie A, La Liga och Ligue 1 (bara Bundesliga fattas) blandas upp med Allsvenskan. Här hemma finns det högt spelvärde där det svenska folket undervärderar flera hemmalag på grund av tabellplacering.

Manchester City och Real Madrid är de stora favoriterna på kupongen. Jag är inte helt främmande för att spika båda på mindre system för att öka chanserna till 13. Då gäller det dock att balansera raden och orka plocka bort andra sämre favoriter. Detta för att ge din kupong chansen på de större pengarna och inte betala för för många rader med negativt väntevärde. Läs gärna på lite extra om just väntevärde eller Expected Value (EV) som vi ofta kallar det i spelbranschen. Det är nyckeln till att bli en vinnare i längden.

Här är mina tidiga tankar:

Match 1. Om Rafa Benítez nu någonsin åkte iväg på en smekmånad med Evertons supporterföreningar är den nu definitivt över. The Toffees har fem raka matcher utan seger och sjunker som en sten i tabellen. Den gode spanjoren är delvis ursäktad av skadeläget som är allt annat än bra. Mittfältsankaret Abdoulaye Doucouré saknas fortfarande och även Tom Davies har gått sönder. Det innebär att Allan och Delph får ta hand om det centrala mittfältet och det är en duo som kommer ha svårt att hänga med i svängarna. Framåt hänger det mesta på Richarlison i skadade Calvert-Lewins frånvaro och senast mot Tottenham kändes brassen lite isolerad på topp. Evertons största hopp till denna match är att Andros Townsend ska få en lidnersk knäpp och upprepa sitt drömmål på Etihad från december 2018 när han, då i Crystal Palace-tröja, dunkade in en volley från 30 meter. Realistiskt är det dock inte. Manchester City får klara sig utan Ferran Torres samtidigt som Jack Grealish är ett osäkert kort. Det är de enda problemen Pep Guardiola har att handskas med och då är det inte enkelt att rubba de ljusblå. Här får vi troligen se ett mittfält med De Bruyne, Rodri och Gündogan medan Foden, Silva och Gabriel Jesus tar plats ett steg längre fram i banan. Den uppställningen spelade ut Manchester United efter noter i derbyt innan landslagsuppehållet och den uppställningen kommer också spela ut Everton. Detta kommer bli en ensidig historia, precis som när Everton var här i maj och fick stryk med 0-5. Ettan streckas egentligen lite väl högt för min smak, men på en kupong som denna med så mycket värde att hämta är det okej att hamra in en värdemässigt sämre spik någonstans. Jag gör det redan i kupongens första batalj.

Match 4. Tre raka förluster har fört ner Degerfors till den förhatliga kvalplatsen. Tre förluster är dock inte alls lika med tre dåliga prestationer. Degerfors har varit med bra i matcherna mot Häcken, IFK Göteborg och Elfsborg och förtjänade några poäng från de fajterna. Truppläget ser bra ut hos värmlänningarna som kan mönstra en i stort sett ordinarie elva. Det innebär att vi bör få se Victor Edvardsen, Abdelrahman Saidi och Nikola Djurdjic på topp. En vass trio och för den sistnämnde är det såklart speciellt att ställas mot sin gamla klubb. Degerfors stora utmaning ligger dock i hur Ohlsson, Sabetkar och Ekroth ska lyckas hantera Hammarbys snabba anfallsspel. Amoo och Ludwigson löper på allt samtidigt som Bojanic och Ouattara stadgar upp mittfältet. Hammarby vill spela sig fram till sina chanser med en snabb och passningsinriktad fotboll, men det blir inte lätt att lyckas med på Stora Vallas matta som är långt ifrån perfekt. Underlaget kan bli ett aber för besökarna från Stockholm som överhuvudtaget inte trivs speciellt bra utanför huvudstaden. Endast tre av 13 bortamatcher har slutat med vinst. Degerfors kommer ge allt framför sin hemmapublik för att lämna kvalplatsen och jag ställer mig frågande till om Hammarby-lirarna är redo att skita ner sig på samma sätt. I min värld är detta en jämn tillställning på förhand och när tvåan då streckas kring galna 60% tittar jag åt andra hållet. Den modige testar att chansspika ettan till finfint värde!

Match 6. Svenska folket har tittat alldeles för mycket tabell när de har nått fram till match 6 där Varberg tar emot AIK. Besökarna från Solna är visserligen i en guldstrid, men det många tycks ha missat är Gnagets resultat på resande fot under året. Fyra raka bortaförluster har troligen sett till att de svartgula missar titeln och under hela säsongen har endast tre triumfer plockats på främmande mark. Dessutom är det anmärkningsvärt att ett topplag som AIK endast har lyckats göra elva mål på sina bortamatcher. Sebastian Larssons högerfot är ett enormt anfallsvapen, men Gnaget behöver fler hot än endast från fasta situationer. Spelare som Goitom, Elbouzedi och Stefanelli måste komma upp ännu mer i nivå om inte drömmarna om guld ska gå i kras redan under söndagen. Varberg leds av karismatiske Jocke Persson som ännu en säsong har lyckats trolla med knäna. Trots ett på förhand utdömt spelarmaterial har han chansen att ta hallänningarna upp till en åttondeplats. Det Persson har lyckats allra bäst med är att få hela truppen att bidra. Därför gör det inte så mycket att Ejupi och De Brito är avstängda, det är bara att plocka in två nya lirare som garanterat kommer göra det jobb som krävs av dem. Ett hårt arbetande kollektiv kryddas dessutom med individuell spets hos sydafrikanerna Tashreeq Matthews och Ryan Moon som har bidragit med det lilla extra. Varberg har spelat tio raka hemmamatcher utan att åka på torsk och med AIK:s usla bortafacit i åtanke kan den sviten mycket väl fortsätta. Värdet ser ut att bli strålande på 1X och då chansar jag bort favorittvåan helt. Friskt vågat hälften vunnet!

Match 8. Det brukar vanligtvis ta tre år, men i Roma är José Mourinho en pressad man redan efter tre månader. Landslagsuppehållet kom lägligt för portugisen vars Roma inte alls kommit upp i nivå. Endast en seger finns noterad på de sju senaste tävlingsmatcherna och då har det italienska huvudstadslaget ändå ställts mot Bodö/Glimt två gånger om under den perioden. Efter att ha spelat oavgjort mot norrmännen hemma i Rom var Mourinho vansinnig på domarna i vanlig ordning. Möjligen borde den hetlevrade portugisen fundera över varför hans lag inte klarar av att slå några nordbor med eller utan hjälp av domarteamet. Några dagar senare kom nästa smäll när det blev stryk borta mot Venezia med 2-3. Rui Patrício har inte varit säker mellan stolparna och i försvaret saknas skadade Smalling. En av få spelare som kan gå med huvudet högt på Roms gator är Lorenzo Pellegrini och han har fått problem med ett knä vilket gör honom osäker till spel här. Skador finns det gott om även hos söndagens motståndare Genoa som bland annat får klara sig utan sin bästa målskytt Mattia Destro. Samtidigt är det en klubb som, trots sin tabellplacering, andas morgonluft. 777 partners tog över ägandeskapet i september och sägs vilja göra en satsning. Andriy Shevchenko frontar den från tränarbänken och han har en hel rävfarm bakom örat. Här ger han troligen Pandev och Sturaro förtroendet på topp och om Bodö kan göra åtta mål på två matcher mot Roma kan den duon åtminstone smälla in ett par på hemmagräset. Ettan borde hamna kring 20%, men ligger i skrivande stund under 10-strecket. Då är det läge att plocka med alla tecken och jobba in en riktig kupongrensare!

Spiken

Manchester City (match 1)

När Manchester City kommer upp i nivå finns det knappt något lag i världen som kan stå emot. Ett Everton som saknar ett par av sina viktigaste spelare kan det definitivt inte. Det må vara en värdemässigt tråkig spik, men det är likväl en säker sådan.

Skrällen

Genoa (match 8)

Det är helt rätt läge att möta Roma just nu när Vargarna är utskällda av reportrar, kommentatorer, supportrar och folk på stan rent allmänt. Kan Genoa trycka in kniven djupare i Mourinhos rygg gör det underverk för utdelningen.

Draget

Degerfors (match 4)

Hammarby trivs inte alls på resande fot och de kommer absolut inte trivas på Stora Vallas gräs(?)matta. Ett Degerfors som kan offra både lemmar och halva bruket för en vinst blir en svår uppgift. En etta kring 20% är en oerhört spännande chansspik till ypperligt spelvärde.