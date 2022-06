Spännande spik – ett häftigt drag

Blandad kompott på söndagens Europatips som inleds med en nervdallrande avgörande match om en plats i finrummet La Liga. Sen är det Damallsvenskan, norska Eliteserien, Norra Ettan och MLS som står för underhållningen. Det finns lite väl många stora oddsfavoriter på kupongen för min smak, så det gäller att våga chansa bort en eller två överstreckade högprocentare för att sätta sig i en position där 13 rätt garanterar utdelning.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1 . Det är inget snack om vilken match på Europatipset som betyder mest. Tenerife och Girona ska spela en playoff-retur där vinnaren tar steget upp till La Liga. Första mötet slutade 0-0 strax utanför Barcelona för en dryg vecka sedan och även fast Girona dominerade relativt kraftigt hade de svårt att skapa de där riktigt klara målchanserna. I Cristhian Stuani har Girona seriens kanske allra bästa spelare (han delade vinsten i skytteligan med 22 fullträffar), men han har också varit med om att förlora två raka playoff-finaler med sitt Girona. För två år sedan var det dessutom Stuani som var stor syndabock då han åkte på ett rött kort mot Elche vilket i förlängningen kostade uppflyttning. Rädslan att förlora kan mycket väl vara större än viljan att vinna här och vi kan nog räkna med att Girona försöker sätta försvarsspelet först. Tenerife slog ut Las Palmas i sin semifinal och det var såklart mycket prestige i det ö-derbyt. Nu är de en match ifrån att ta sig upp till det spanska finrummet för första gången sedan säsongen 2009/10. Ska det bli verklighet behöver veteranen Enric överglänsa Stuani. I övrigt har Tenerife inte speciellt många offensiva hot. De var faktiskt det lag som gjorde minst antal mål i seriespelet av alla som slutade topp 9. I kategorin insläppta mål var Tenerife dock näst bäst i serien och de har bara släppt en boll förbi sig i de tre tidigare mötena mot Girona denna säsong. Med så mycket på spel kommer det vara riskminimering som gäller i första rummet och de lär knappast bjudas på någon större underhållning. Målsnålt är ingen vågad gissning och då lockar alltid krysset, som faktiskt står en bra bit under tre gånger pengarna, mest. Stannar krysset under 35% är det en spännande spik att bygga systemet kring. Häftigt drag!

■ Match 6. Tromsö är av tradition starka på hemmaplan och det är inte speciellt konstigt. Staden ligger trots allt cirka 35 mil norr om Kiruna och det är en rejäl resa för övriga lag att ta sig upp till Alfheim Stadion. Under våren tog Tromsö poäng i fyra av fem fajter uppe i norr och avslutade med kryss mot topplagen Lilleström och Viking. Det säger det mesta om vilken slagkraft som finns i truppen. Moses Ebiye nätade mot Lilleström och det var nigerianens andra mål för säsongen. En spelare som har mycket mer att ge än vad han visat upp hittills. På topp finns även Jasse Tuominen som är utlånad från Häcken. Han har inte slagit sig in i målprotokollet än, men det är en anfallare som har det i sig. Får han bara sätta dit en boll kan det mycket väl bli rena rama ketchupeffekten. Haugesund ligger på negativ kvalplats och de beror främst på ett ordentligt läckande försvar. De tre sista omgångarna av våren gav nio baljor i baken. Det är inte godkänt. Egil Selvik har haft en tung period mellan stolparna och släppt in över två mål per match i snitt. Totalt har det trillat in 21 bollar i egen bur och det är sämst av samtliga lag i serien. Framåt ser det betydligt bättre ut med Alexander Söderlund, med förflutet i bland annat Rosenborg, St. Etienne och Häcken, som stjärna. Hittills har han stått för tre mål och lika många assist och det är en spelare Tromsö måste hålla ögonen på. I övrigt ser gästernas trupp ytterst medioker ut. Tromsö vann motsvarande möte med 2-0 i fjol och ett Haugesund som bara vunnit en av fem bortamatcher under våren får svårt igen. Nu väntar en lång resa högt till Norge ”Norrbotten” och spel på en lurig konstgräsmatta. Stark etta som gott kan spikas.

■ Match 5. Odd har haft en udda (pun intended) start på säsongen med fyra segrar, sex förluster och noll kryss. Det är allt eller inget som gäller för de svartvita som agerar väldigt ojämnt. De vann två av de tre sista matcherna innan uppehållet, men då det var uddamålssegrar mot bottenlagen Ham-Kam och Jerv säger det inte jättemycket. Odd har bara mäktat med nio mål på tio matcher och skriker efter en målskytt. Tobias Lauritsen och Mikael Ingebrigtsen, med ett flyktigt förflutet i IFK Göteborg, är anfallare som har potential att kliva fram och bidra med fler fullträffar. Årets höjdpunkt så långt är hemmasegern över topplaget Viking (2-1) där Milan Jevtovic avgjorde på övertid. En annan lirare som vet vart målet är beläget. På tal om mål så har vi en svensk som står i Odds mål, nämligen doldisen Leopold Wahlstedt som tagit ett fast grepp om förstaspaden. Molde är i grunden ett av Norges absolut bästa lag och de kommer vara med och slåss om ligaguldet hela vägen in i kaklet. De har dock en hel del problem med skador och ser ut att få klara sig utan Ulland Andersen, Ellingsen och Brynhildsen. Trots det har gästerna klass på alla positioner där Magnus Wolff Eikrem, tidigare i Malmö FF, är den stora kreatören. Han glänste när Molde besegrade Odds BK med 3-0 för en dryg månad sedan. Det ska dock sägas att Odd fick en tidig utvisning då vilket i praktiken avgjorde den matchen. Hemma på Skagerak Arena ska värdarna kunna stå emot på ett bättre sätt. Odds ovilja att kryssa gör att gubben (ettatvåa) är en bra lösning där ettan rensar magiskt.

■ Match 12. Sporting Kansas slutade trea i den västra konferensen i fjol, men åkte ur slutspelet i kvartsfinal mot Real Salt Lake. En klart godkänd säsong, men nu har gänget från Missouri startat betydligt sämre. Trots att de har spelat flest matcher av samtliga lag i MLS ligger Sporting sist i sin konferens. Truppen är det dock inget större fel på. Skotten Johnny Russell och Daniel Salloi, som är tillbaka från sin utflykt med det ungerska landslaget, bildar ett giftigt anfallspar som tillsammans nätat nio gånger under våren. På mittfältet saknas spanjoren Oriol Rosell på grund av avstängning, men där finns skickliga lirare som Walter och Hernández. En duo som ska kunna ta tag i taktpinnen under natten mot måndag. Nashville har sett stabilare ut och har ännu inte förlorat hemma, även om det ska sägas att två vinster och tre kryss på Geodis Park knappast är något som får fansen att slå frivolter av glädje. Nashville tog sig också till kvartsfinal i förra årets playoff och den store målskytten hette då Hany Mukhtar som bland annat har representerat Bröndby tidigare i karriären. Med sex mål och fem assist har han gjort mycket nytta även detta år. I 0-0-matchen senast mot San Jose Earthquakes, som släppt in flest mål av alla lag i den västra konferensen, hade Mukhtar dock svårt att komma till vettiga lägen och det kan mycket väl bli tufft igen. Kansas har så mycket mer att ge än vad de har visat hittills och jag köper inte alls det stora favoritskapet som läggs på värdarna från Tennessee. X2 rensar fint och streckas först även om ettan gärna får göra sällskap på större system.

Spiken

Tromsö (match 6)

Kan Tromsö bara hålla Alexander Söderlund i herrans tukt och förmaning får Haugesund svårt att bryta ner det hemmastarka gänget från norr. Får vi ettan runt 60-65% är det en utmärkt spik.

Skrällen

Kansas City (match 12)

Nashville besegrade Kansas i Missouri med 2-1 i april, men det var tydligt då att det var två helt jämna lag som möttes. Kansas City har haft en hel del marginaler mot sig och ska absolut inte vara chanslösa i denna match. Den lågt streckade tvåan är ett måstetecken att få med.

Favorit i fara

Molde (match 5)

Elfsborgs kommande Europamotståndare Molde har en hög högstanivå, men de har en del skador att hantera och här blir de alldeles för övervärderade. Odds BK är alltid en svår nöt att knäcka i Skien och här finns det större skrällchans än vad streckningen ger sken av. Ettan rensar superfint och är första tecken att klicka i.