Smålandsderbyt bjuder på den spelvärda spiken

Jag ljög lite halvt när bara den svenska bollen och Sevilla–Roma nämndes tidigare. MLS och det första av två play off-möten mot Bundesliga tar också plats på en kupong som dryper av spelvärde.

Som om inte det vore nog är manuset skrivet så att vi får inte mindre än två dagars underhållning. Således ska maj avslutas och juni inledas ihop med Europatipset.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 12 . Att vända hem till mina gamla hemtrakter görs inte på varenda Europatips och under torsdagen står Småland verkligen i fokus. Det vankas nämligen derby på Stadsparksvallen där Jönköpings Södra tar emot Öster. De båda 16-poängarna ser jämna ut i tabellen, men jag ser bara ett av lagen hänga med i den absoluta toppstriden under hela säsongens gång. J-Södra kommer närmast från två raka segrar med totalt 5–1 mot Gais och Brage, siffror som inte alls stämt överens med respektive matchbilder. Värdföreningen har fått bisarrt bra utdelning sett till vad de skapat och även om firma Book/Abdulla trivs i varandras offensiva sällskap kommer deras monstruösa poängproduktion att avta. Det vågar jag utlova. Defensivt sett är Jönköping ihåligt och av samtliga lag på den övre halvan är 14 insläppta mål den sämsta noteringen. Att detta stämmer överens med Södras xGA-siffror bådar inte gott inför framtiden, Jönköping har faktiskt släppt till flest chanser i hela serien.

Öster ser betydligt starkare ut, både för det tränade ögat och vid en titt på gästernas underliggande statistik. Bergmark-Wiberg toppar skytteligan och är en av seriens bästa spelare. Vid sin sida har anfallaren en ständigt löpande Westermark som också vet var målet är beläget och jag blir inte förvånad om duon blir tungan på vågen i derbyt. Ju längre säsongen fortlöper tror jag att avståndet mellan dessa aktörer kommer att öka och Öster kan mycket väl inleda detta denna afton. Enligt oddsmarknaden värderas gästernas vinstchans till drygt 45%.

När tipparna i skrivande stund ser ut att strecka den här matchen tämligen jämnt så väljer jag sida med enkelhet. Tvåan är en läcker och spelvärd spik.

■■ Match 6 . MLS får ursäkta, men när superettan bjuder på ett småländskt derby bara måste jag få skriva av mig innan vi beger oss ut på en resa till Förenta staterna. Resan går således från torsdag till onsdag – konstigt, jag vet. Den östra konferensen är en haltande sådan men det betyder inte att det inte finns paralleller att dra från de drygt 15 första omgångarna. Hemmaplan är av yppersta vikt i MLS, något inte minst New England Revolution påvisat så här långt. Hemma i Boston har gästerna ännu inte gått på pumpen (4-3-0) medan det på främmande mark ser det desto dystrare ut. Fyra poängtapp på sju bortamatcher, varav tre förluster, tillhör faktiskt de bättre noteringarna i ligan. Det säger dock mer om övriga lags oförmåga än att Revolution hävdar sig väl utanför hemtrakterna. Här väntar dessutom en opponent som The Revs bara besegrat en gång på fientligt gräs på fem år.

Atlanta United är ett av MLS bästa lag när de har sin dag och hemma i Georgia är The Five Stripes aldrig att leka med. 5-1-1 är respektingivande siffror på Mercedes-Benz Stadium där Giakoumakis och Almada är spelare av yppersta snitt. Duon är egentligen för bra för denna liga och ska herrarna stoppas behöver New England verkligen ligga i. Två raka förluster på resande fot talar inte till gästernas fördel och jag tror att den negativa sviten utökas här.

Trots marginell överstreckning är ettan en stabil singel på en svårspikad kupong.

■■ Match 5 . IFK Göteborg och möjligtvis mitt kära Örgryte må på sätt och vis vara undantagen, men annars är det inte fel att säga att det våras för Göteborgsfotbollen. Häcken är regerande mästare i allsvenskan och i superettan är två av topp 3 från ”skötet”. Att Utsikten skulle leda tabellen efter nio omgångar trodde inte jag, men Bosko Orovic och dennes mannar ska applåderas för hur de hittills tagit sig an säsongen. Värdarna spelar en orädd fotboll oavsett spelplats, men innan hyllningskören ljuder för högt måste det påpekas att utdelningen varit alldeles för bra. På tok för bra. ”Kiken” har överpresterat Expected Points med nästan sex(!) pinnar och 16 gjorda mål på drygt 10,0 xG är i längden ohållbara siffror i en så pass jämn serie som superettan. Resultaten på Bravida Arena – inte Utsiktens egentliga hemmaplan – har hittills gått i Utsiktens favör men mot ett Örebro som trivs på konstgräs drar jag öronen åt mig när tipparna stirrar sig blinda på tabellen.

Christian Järdlers gäng är hittills en besvikelse på sin negativa kvalplats, men faktum är att närkingarnas underliggande siffror faktiskt är i paritet med onsdagens kombattanters diton. Utdelningen har uteblivit för ÖSK men jag är övertygad om att spelare som Milleskog, Bark och Seger kan se till att det vänder. Här stirrar sig svenska folket blinda på tabellen och streckar upp Utsikten till allt för kraftig favorit.

Jag tror dock på en rätt jämn matchbild. Då ska spelvärda X2 få första tjing.

■■ Match 10 . Helsingborg sparkade Jörgen Lennartsson från tränarposten med motiveringen att truppen höll högre nivå än bottenstrid i allsvenskan. Firma Lindström/Santos lyckades inte hålla samma trupp kvar i finrummet och duon fick också lämna sin post, tillsammans med sportchef Granqvist, efter en hemsk inledning i superettan. Stuart Baxter vände hem och lotsade sitt HIF till 2–1 mot Gais i sin andra match, men sedan dess är ”Di Röe” segerlösa i de fyra senaste omgångarna. Blott en vinst på totalt nio försök är katastrofala papper som lett till att sex poäng skiljer upp till säker mark och torsdagens jumbofinal mot Skövde kan mycket väl avgöra resterande säsongs öde. Jag håller den beryktade truppen som tillräckligt bra för superettans övre halva, men i rådande spelmässigt slag finns inga garantier. Inga alls. HIF har förtvivlat svårt att få till det i någon riktning och mot ett lika desperat Skövde är den betrodda ettan inget att luta sig mot.

Tobias Linderoths gäng trivs som fisken i vattnet när de får slå ur underläge och lyckas gästerna trasa sönder matchbilden kan de mycket väl få Helsingborg i gungning. Blott två inspelade poäng är becksvarta papper för skaraborgarna, men i flertalet av matcherna har Saik varit närmare poäng än vad tabellen visar. All form av fasta situationer innebär målchans för besökarna som kommer att göra allt för att bedriva ineffektiv speltid på Olympia. Till rådande streckning håller jag dörren öppen för att de lyckas.

När ettans procent övervärderas kraftigt ges hela spannet plats från start.

SPIKEN

Atlanta (match 6)

Atlanta grejade en rättvis poäng borta mot Orlando (1–1) och hemma i Georgia är de rödsvarta ett annat odjur att tas med. Almada och Giakoumakis är egentligen för bra för MLS och jag ser det inte alls som otänkbart att duon skjuter New England i sank. Tung spiketta.

SKRÄLLEN

Skövde (match 10)

Jag har bevittnat ett gäng av Helsingborgs matcher den här säsongen och det ser inte vackert ut. Inte alls. Spelmässigt är de rödblå i botten för att stanna och jag litar inte på den betrodda ettan mot ett Skövde som frodas i matchbilder likt denna.

FAVORIT I FARA

Utsikten (match 5)

Utsikten toppade tabellen inför den tionde omgången men även om det är imponerande ser jag inte hur det ska hålla i längden. ”Kiken” har överpresterat all form av relevant underliggande statistik och är en favorit i fara mot Örebro. Spelvärda X2 lockar.