Skyttekungen skadad – Spurs en favorit i fara

• • •

Det är en kupong med flera stora favoriter på onsdagens Europatips. Det brukar betyda allt eller inget, miljonutdelning eller tusenlappar som tröst.

Min filosofi när det kommer till poolspel är alltid att gå för de stora pengarna eller låta bli att spela. Här gäller det alltså att navigera rätt bland kolosserna. Vilka spikas och vilka garderas?

Här är tre favoriter som jag hoppas snubblar till i kväll:

■■ Match 2. José Mourinho har till sist fått lämna Tottenham vilket gör att den gamle spelaren Ryan Mason kommer leda laget tillfälligt. Att portugisen vägrade träna laget på grund av att de gått med i Super League sägs vara den avgörande detaljen, men de svaga resultaten är så klart den stora anledningen. Turbulenta dagar för klubben minst sagt. På planen lär dock skadan på Harry Kane vara ett än större bekymmer. Skyttekungen stod för båda målen i 2–2-matchen borta mot Everton och visade en klinisk precision i straffområdet. Att han inte kan delta här är ett stort stort minus.

Southampton gjorde ingen bra insats i semifinalen i FA-cupen i helgen (0–1), men kommer de upp i nivå har de absolut kapacitet att störa här.

När tipparna streckar upp ettan runt 70%, cirka 15% för högt, så är det läge att måla brett. Spelvärdet på X2 är högt.

■■ Match 9. Real Madrid har enorma avbräck. Mot Getafe senast saknades nästan en hel förstaelva och Zidane fick kalla upp juniorer. 0–0 slutade det då och det var Getafe som låg närmast segern. Casemiro återkommer visserligen här, men listan på skadade spelare är fortsatt lång. Kuggar som Ramos, Carvajal, Vázquez, Mendy och Valverde är exempelvis out. Mot defensivt inriktade Cadiz, som just nu går in för att säkra kontraktet snarare än att bjuda på skönspel, kan det mycket väl bli en tight matchbild igen.

Cadiz har grisat till sig poäng mot topplagen förr. De vann faktiskt bortamötet tidigare under säsongen mot Real Madrid och har tagit fyra av sex pinnar i dubbelmötet med Barcelona.

Kan den högt betrodda favorittvåan falla (81%) så är det ett stort steg mot de större pengarna.

■■ Match 10. Det svenska folket ser ut att hålla Dortmund i hand i kväll då ettan just nu landar på 76%. Jag är inte lika förtjust i den överstreckade ettan. Dortmund har haft svårt att hålla en jämn hög nivå under säsongen och som en följd av det ser de gula ut att missa topp 4. Witsel, Delaney, Moukoko och Sancho saknas på grund av skador och stor vikt läggs på att Haaland fortsätter måla.

Här är det inget dåligt motstånd som gästar. Union Berlin har varit en klar positiv överraskning den här säsongen och ligger faktiskt bara sex poäng bakom Dortmund i tabellen. Union är ett riktigt svårslaget lag som inte ryggar tillbaka mot storklubbarna. De vann hemmamatchen mot Dortmund i vintras och löste förra veckan en poäng (1–1) borta mot Bayern München. I Max Kruse har gästerna en målskytt av rang.

7% på tvåan just nu är väldigt lockande.

■■ Kan en eller fler av dessa storklubbar falla så blir det garanterat deg tillbaka. Sen gäller det så klart att lösa 13 rätt också. Det är ont om superspikar, men vettiga singelstreck är ett Champions League-jagande Juventus hemma mot avsågade Parma i match 4 och Manchester City som gästar ett Aston Villa utan skadade duon Grealish och Trezeguet i match 1 .

• • •

• • •

SPIKEN

Manchester City (match 1)

City är en av klubbarna som kölhalats hemma i England efter beskedet av Super League. Nu har de dragit sig ur fiaskot och vill ge tillbaka något till fansen från planen. Aston Villa har halkat ner i tabellen under kapten Grealish skada. Här har han även sällskap av Trezeguet i rehabrummet. Villa får svårt att stå emot.

SKRÄLLEN

Union Berlin (match 10)

Huvudstadsklubben har gjort det riktigt bra mot toppklubbarna den här säsongen och är svårslagna. Vinst i hemmamötet mot Dortmund och poäng både hemma och borta mot Bayern München imponerar. Dortmund har fortsatt flera skador på nyckelspelare och har varit för ojämna under säsongen för att streckas upp till höga 76%.

FAVORIT I FARA

Tottenham (match 2)

Det råder turbulens i Tottenham efter att Mourinho fick sparken i början på veckan. Än värre är att Harry Kane är skadad. Skyttekungen stod för båda målen senast mot Everton och är så klart central för laget. Southampton har absolut kapacitet att störa. 10% på tvåan är alldeles för lågt.