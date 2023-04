Skickligt Brentford kan fälla den stora favoriten

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Julafton kommer tidigt den här veckan när Europatipset serveras redan under tisdagen. Premier League samt skotska Championship kombineras av diverse cupspel över två dagar.

Derby d’Italia, El Clásico och RB Leipzig–Dortmund är bara några av pangmatcherna som stjäl fokuset utanför de brittiska öarna. Blir det ”Tjurarna” eller BVB som studsar tillbaka efter helgens förluster? Jag lutar åt de förstnämnda.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Graham Potters timglas i Chelsea har länge vilat på det sista gruskornet. I helgens 0–2-förlust mot Aston Villa rann tiden ut. Trots en stark insats – Chelsea vann xG klart – lyckades de blåklädda inte få bollen i nät och enligt exakt denna devis har värdarna fungerat under hela 2023. Sedan nyår har The Blues bara mäktat med tolv baljor på drygt 24 xG vilket får sägas vara väldigt anmärkningsvärda siffror. spelmässigt har det alltså sett klart bättre ut än vad laget fått med sig sett till resultat. Kunnandet är alldeles för högt för att tillhöra den nedre halvan och denna tisdag bör hemmapubliken sluta upp bakom sina lirare när det vankas stormöte med Liverpool. Kanté är äntligen kvitt sina skadebekymmer och ska tillsammans med Kovacic och Fernández kunna koppla greppet om planens centrala delar.

Liverpools mittfält håller jag nämligen inte särskilt högt. Fabinho, Henderson och Elliott hade inte en suck mot Rodri och de andra i Manchester City som sprang åttor runt de rödklädda på Etihad. 1–4 i nacken var hemska siffror för Klopps kompani och tyskens oförmåga att balansera gästernas prestationer tror jag kommer kosta ett högt pris i det långa loppet. Åtta poäng skiljer upp till topp 4 och jag ser faktiskt inte Liverpool som ett Champions League-lag kommande höst. Åtminstone inte i nuvarande slag. Chelsea sitter i min bok ihop på ett bättre vis och med hemmapubliken i ryggen tror jag på en förbättrad prestation denna afton under interrimtränarn Bruno Saltor.

Ettan är klart spelvärd till under 40 procent och jag spikar ett trendbrott efter Potters sorti.

■■ Match 2 . Det är väldigt sällan ett lag är uppe och snuddar vid 5,0(!) xG över 90 minuter. Det är ännu mer sällan ett lag inte vinner samma match med samma underliggande statistik. Brighton fick i helgen känna på hur det är att komma på kant med Fru Fortuna när ”Fiskmåsarna” bara fick 3–3 mot Brentford. Sett till matchbilden fanns det dock bara ett lag på banan. De Zerbis mannar gjorde precis vad de ville med The Bees som ska vara oerhört tacksamt över den delade poängen. Kan Brighton komma upp i samma nivå mot Bournemouth ligger retroaktiv revansch onekligen i korten.

Jag har höjt The Cherries flera gånger efter nyår, och hade dem som en av mina bästa spikar på helgens Stryktips. Vändningen från 0–1 till 2–1 mot Fulham stärker tesen om att de rödsvarta har en reell chans att stanna kvar i Premier League. Det är med det sagt inte mot en potentiell Champions League-kandidat, Brighton är faktiskt så pass bra, som värdarna ska ta sina poäng. I det vändande mötet åkte Bournemouth på ett sent 0–1-mål som sedermera ledde till förlust, men även om kliv har tagits i rätt riktning sedan dess är kliven på andra sidan större. Brighton spelar stundtals som i trans och kan spelare som March, Mitoma och Mac Allister hitta rätt på Vitality Stadium blir det alldeles för svårt för Bournemouth att hänga med i svängarna.

Klasskillnad råder och jag tycker favorittvåan runt 60% är en tilltalande spik.

■■ Match 9 . Det råder inget tu tal om att Erik ten Hag har gjort ett strålande jobb med Manchester United. Sedan den hemska inledningen har nederländaren förvandlat The Red Devils till en topp 4-kandidat, men det gäller samtidigt att kunna bromsa in och konstatera när prestationerna går åt annat håll än önskat. Innan uppehållet hade United marginalerna på sin sida i flera av kamperna och söndagens livsviktiga match mot Newcastle blev en tuff väckarklocka. 0–2 i baken kunde med handen på hjärtat varit betydligt större siffror. Utan Casemiro blev värdarna uppkäkade på mitten och firma Fernandes/Rashford gavs inga ytor att operera på i Newcastles defensiv. Det brasilianske ankaret Casemiro saknas även mot Brentford och kan The Bees stoppa framfarten för tidigare nämnda duo är mycket vunnet på Old Trafford.

Thomas Frank och dennes adepter förtjänade inte 3–3 mot Brighton men boosten av den inspelade poängen kan samtidigt inte underskattas. Gästerna finns fortfarande med i kampen om Europaplatserna och att slå ur underläge är en uppgift som Brentford normalt frodas i. Flera topplag har haft stora bekymmer med de rödvita under säsongens gång och med den sylvasse Toney – visst hade han gjort sig i United? – längst fram finns en matchvinnare av rang. Vikten av en dags längre vila ska dessutom ses som en klar fördel för Londonlaget som får förvånansvärt klent förtroende av tipparna.

När högersidans spelvärde lyser bockar jag snabbt i hela spannet. Minst en bortapinne ska jobbas in!

■■ Match 13 . Coupe de France har nått fram till semifinaler och med all respekt för Annecy och Toulouse går det att påstå att mötet på Stade de la Beaujoire är den moraliska finalen. Nantes har för andra säsongen i rad visat att de trivs som fisken i vattnet när det vankas cupspel. ”Kanariefåglarna” gick hela vägen till titeln i fjol och den skicklige taktikern Koumbouaré lägger allt krut på att upprepa succén även den här säsongen. De gulgröna är segerlösa i sina sex senaste ligamatcher, men jag vill raskt påpeka att motståndet varit absolut tuffast möjliga under denna period. Nantes har dock inte fallit ur matchbilden i någon av dessa fighter och så sent som för tre veckor sedan tog värdarna en pinne borta mot Lyon (1–1). Spelmässigt var det en helt jämn tillställning och jag ser inte varför Blas och company inte ska kunna stå för en favorit i repris framför den egna publiken.

Lyon kommer närmast från en iögonfallande seger borta mot PSG (1–0), men är det någonstans Laurent Blancs kompani haft svårt med kontinuiteten är det på resande fot. Blott sex segrar på 15 bortamatcher i Ligue 1 vittnar om detta och mot ett Nantes som bara torskat fyra hemmamatcher är det dags att ställa sig frågande till svenska folkets favorisering av tvåan. Hemmaplan är en enorm faktor i detta skede av turneringen och när vänstersidan dryper av spelvärde kan Lyon faktiskt chansas bort helt och hållet.

Att i skrivande stund få 1X till strax under 40% när över 50 hade varit rimligt är bara rent socker. Sjas med tvåan!

SPIKEN

Bayern München (match 7)

Thomas Tuchel fick omgående ut vad Julian Nagelsmann stundtals haft svårt att kräma ur Bayern München. Dortmund kördes över med 4-2 och av bara farten avancerar Bayern även förbi Freiburg i DFB Pokal. Kupongens troligaste spik.

SKRÄLLEN

Brentford (match 9)

Manchester United vek ned sig mot Newcastle och gynnas knappast av en dags kortare vila än Brentford. Thomas Franks gäng specialiserar sig på uppgifter likt denna och jag känner mig tvingad att testa högersidan när ettan springer iväg.

FAVORIT I FARA

Lyon (match 13)

Nantes är regerande cupmästare i Frankrike och ska verkligen inte glömmas bort mot ett bortasvagt Lyon. Les Gones riskerar en motreaktion efter segern mot PSG och jag missar inte 1X. Tvåan kan till och med vara ett fräckt avslag.