Ser ut som världens bästa lag för tillfället

Det är landskamper för hela slanten på söndagens Europatips, där de tre sista matcherna liras på måndag. Nations League, där Sveriges dust hemma mot Norge (match 1) så klart pirrar lite extra, dominerar raden som även innehåller fyra träningslandskamper.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 5. Portugal hade stora problem mot sina grannar Spanien i torsdagens premiäromgång av Nations League. De lyckades ändå ta en poäng till sist efter att Horta hoppat in och kvitterat med tio minuter kvar att spela. Det var Braga-strikerns första mål i landslaget i sin andra landskamp. Horta har stått för en makalös säsong i klubblaget med 19 ligamål och lär vara högvilt bland Europas storklubbar i sommar. Det är dock inte speciellt lätt att ta plats i det portugisiska landslaget. Mot Spanien startade Bernardo Silva, André Silva och Rafael Leao på topp och då finns även en viss Cristiano Ronaldo att trycka in i anfallet. Offensivt finns det verkligen hur många hot som helst då Otávio och Fernandes fyller på från mittfältet medan Guerreiro och Cancelo är ytterbackar som trivs bäst på motståndarnas planhalva. Defensivt finns det dock en del luckor på detta Portugal. Moutinho ska vara den defensiva mittfältaren och även om det är en oerhört skicklig lirare är det ingen Kanté direkt. Med Dias borta startade dessutom Danilo och Pepe som mittbackar. Den förstnämnde har främst figurerat på mittfältet i klubblaget PSG medan Pepe har hunnit bli 39 år gammal. Det är ingen omöjlig duo att passera. Schweiz föll borta mot Tjeckien och har ibland svårt att styra spelet mot på pappret sämre motståndare. När det vankas nationer av världsklass lyser alpnationen däremot upp. De rödvita trivs utmärkt med att ligga lågt där Freuler och Xhaka bildar en sköld framför Schär och Elvedi. Det fungerade mot Italien i VM-kvalet. Båda mötena mellan nationerna slutade oavgjort och det var schweizarna som tog hem den kvalgruppen. Även i förra sommarens EM visade Schweiz hur starka de är mot motstånd från den översta hyllan. Där tog de både Frankrike och Spanien hela vägen till straffar. Okafor, Embolo och Seferovic är samtidigt tre skickliga anfallare som definitivt kan såra Portugals försvar. Visst ska värdnationen gälla som favoriter, men de har snubblat på hemmaplan förut. I VM-kvalet torskade Portugal hemma mot Serbien och var ytterst nära att även ta stryk mot Irland. När ettan då streckas upp i taket är det X2 som lockar mest i Lissabon, även om alla tecken är att föredra.

■ Match 8. I USA har ett antal nationer samlats för att spela träningsmatcher mot varandra och en sådan ska vi titta till här. Mexiko är klara för VM i Qatar efter att ha slutat tvåa i sin kvalgrupp bakom Kanada. Natten till fredag ställdes de mot Uruguay och då fick mexikanerna ingenting alls att fungera. Matchen slutade 0-3 och förbundskapten Gerardo Martino har därmed en hel del att fundera på. Den mexikanska ligan håller helt okej nivå och majoriteten av spelarna i truppen hämtas därifrån. Det finns dock ett par lysande undantag. Mot Uruguay startade Raúl Jiménez och Jesús Corona på topp och det är en duo vi känner igen från den europeiska fotbollen. Samma sak gäller mittfältarna Guardado och Herrera som inledde på bänken mot Uruguay. Álvarez från Ajax och Gutiérrez från PSV fick chansen från start då. Dugliga spelare helt klart, precis som hela Mexikos trupp, men jag har svårt att köpa överstreckningen på dem i denna match. Ecuador har också kvalificerat sig för VM efter att ha slutat fyra i det mycket svåra sydamerikanska kvalet. Där placerade Ecuador sig före Peru, Colombia och Chile för att nämna tre. Truppen ser riktigt spännande ut där Estupinán (Villarreal), Hincapié (Bayer Leverkusen), Gruezo (Augsburg) och Caicedo (Brighton) sticker ut lite extra. Dessutom finns Enner Valencia som med sina 35 landslagsmål på 70 landskamper är nationens bästa målskytt genom tiderna. Ecuador besegrade Nigeria med 1-0 för några dagar sedan och ska absolut kunna mäta sig med Mexiko också, speciellt då denna match spelas på Soldiers Field i Chicago. Det råder således ingen hemmaplansfördel. I skrivande stund står tvåan i runt 15% och det är ruggigt bra i en match-up som är så jämn som denna. Den överstreckade ettan kan gott skippas, X2 klickas i.

■ Match 9. Brasilien har gjort ett helt makalöst kval och vann den sydamerikanska gruppen helt överlägset. Det har gjort att brassarna har tagit över förstaplatsen på världsrankingen från Belgien och de kliver in i VM som en av de stora favoriterna. I torsdags spelade de mot Sydkorea i Seoul och visade verkligen vilken briljans som finns i truppen. Det var målchans i varje anfall och när domaren blåste av matchen lös 1-5 på resultattavlan. Raphinha, Lucas Paquetá och Richarlison startade då på topp med Neymar strax bakom och det visade sig vara en uppställning som Sydkorea inte hade några vapen mot. Casemiro och Fred höll samtidigt rent på mittfältet vilket gav de offensiva stjärnorna fria tyglar i anfallsspelet. I den andra halvleken byttes Vinícius Júnior, Coutinho och Gabriel Jesus in och de två sistnämnda blev målskyttar. Bakåt bildade Marquinhos och Thiago Silva mittbackspar medan Dani Alves och Alex Sandro tog hand om ytterbackspositionerna. Nu har dessutom Gabriel och Militao anslutit vilket gör att det finns fler alternativ i försvaret. Japan är också klara för VM i Qatar och stod även de för en minst sagt övertygande insats i fredags. Paraguay krossades med 4-1 och det var verkligen spel mot ett mål. Japan fick iväg 28 avslut under matchen och siffrorna kunde ha blivit större. Asiaterna spelar en snabb och sevärd fotboll där samtliga lirare besitter en härlig teknik. Större delen av truppen har sin hemvist i europeiska klubbar, bland annat målskyttarna Asano, Kamada, Mitoma och Tanaka. Endo, Shibasaki och Haraguchi är tre andra spelare att hålla ögonen på. Defensivt är japanerna dock inte riktigt lika vassa som framåt och Maya Yoshida kommer få enorma problem med att sätta stopp för brassarnas flödande fotboll. Trots hemmaplan och trots att Japan är riktigt bra räcker de inte till mot ett fantastiskt Brasilien. Tvåan spikas trots att den lär streckas lite väl hårt.

■ Match 10. Chiles ålderstigna landslag vann bara fem av 18 matcher i det sydamerikanska VM-kvalet och slutade därmed inte bättre än sjua i tabellen. Det blir inget VM för chilenarna och truppen behöver föryngras. En process som inleds med denna samling. En hög debutanter från den inhemska ligan finns med samtidigt som flera rutinerade pjäser stannar hemma. Det kan nog bli bra på sikt, men här och nu kommer såklart lirare som Vidal, Sánchez, Vargas, Aránguiz, Maripán, Pulgar och Orellana saknas. Den i truppen som har gjort flest landslagsmål är faktiskt Gary Medel som nätat sju gånger på sina 145 landskamper. Därefter kommer Ben Brereton Díaz med sina fyra fullträffar. Han har visserligen varit bra både i sitt klubblag och i landslaget, men det är inte helt optimalt att lägga alla offensiva förhoppningar på en spelare som lirar i Blackburn. Sydkorea fick sig en ordentlig fotbollsläxa av Brasilien och hade inte en chans att hänga med när sydamerikanerna drog upp tempot. 1-5 slutade den matchen där två av målen kom från elva meter. Det finns dock mer att hämta ur detta Sydkorea som har flera intressanta spelare i sin trupp. Ui-Jo Hwang, som nätade elva gånger för ett uselt Bordeaux under säsongen, stod för ett riktigt klassmål där han vände bort Thiago Silva och smackade in en boll i bortre hörnet. Tillsammans med Hee-chan Hwang och storstjärnan Heung-min Son bildar han en sylvass offensiv trio som kommer löpa sönder Chiles försvar. Bakåt finns det en del att jobba på, men det är något enklare att möta Brereton Díaz och Meneses än att ställas mot Neymar och Richarlison. Försvaret består enbart av spelare från den inhemska ligan och de känner åtminstone varandra väl. På hemmagräs tog Sydkorea 13 poäng av 15 möjliga i VM-kvalet och släppte bara in en boll på dessa fajter. I Daejeon ska värdnationen ses med bra chans att slå tillbaka ett ganska svagt Chile. Stannar ettan under 40% är det en utmärkt värdespik att bygga systemet kring.

Spiken

Sydkorea (match 10)

Chile kommer till spel utan flera av sina bästa spelare och ersättarna har en bit kvar innan de når upp till Vidals och Sánchez status. Ett ordinarie Sydkorea får nu en betydligt lättare uppgift än ett frustande Brasilien och är en spännande värdespik.

Skrällen

Schweiz (match 5)

Portugal förlorade hemma mot Serbien och hade stora problem med Irland i VM-kvalet samtidigt som Schweiz tog poäng av Italien två gånger om. Detta är en jämnare match-up än vad streckningen gör gällande och då är det skrällen till höger som lockar mest.

Draget

Ecuador (match 6)

Ecuador slutade fyra i det stentuffa sydamerikanska VM-kvalet och har en trupp fylld av klasslirare från europeiska storklubbar. För några dagar sedan besegrade de Nigeria och Mexiko kommer få bekänna färg på neutral matta. Fint spelvärde till höger gör att X2 klickas i.