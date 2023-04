Rayo kan fälla den gigantiska favoriten

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Flera vettiga spikar tornar upp sig i Premier League innan kupongen blir en mer skrällbetonad sådan i The Championship och La Liga. Grekisk och schweizisk ligafotboll finns också med.

Icke att förringa är cupmatcherna från olika hörn av kontinenten där semifinalen i Coppa Italia är en minst sagt infekterad sådan. Tar sig Inter vidare från returen mot Juventus?

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Säsongens kanske mest haussade match i Premier League ska under onsdagsaftonen avverkas på Etihad Stadium. Arsenal har länge haft greppet om ligatiteln men efter tre(!) blytunga poängtapp mot Liverpool, West Ham och Southampton är det nu klar fördel för Manchester City. Mot de två förstnämnda tappade The Gunners 2–0 till 2–2, mot Southampton var det ombytta roller då de rödvita fick jaga ikapp dubbla tvåmålsunderlägen. Salibas ryggskada har påverkat hela laget i negativ bemärkelse och fransmannen är inte tillgänglig i Eastlands heller. Frågetecken finns dessutom för Xhaka som missade Southampton-matchen på grund av sjukdom. Arsenal besitter likväl medel för att kunna såra City men jag har oerhört svårt att se gästerna hålla fortet över 90 minuter.

The Citizens ser ut att få klara sig utan Aké men det går inte direkt någon nöd på Guardiolas ersättare. Den ljusblå truppen är betydligt bredare än Arsenals och här tror jag dessutom att den visar sig vara betydligt spetsigare. De Bruyne vilade i helgens FA-cupsemifinal mot Sheffield United där City vann med busenkla 3–0. Mahrez stod för konfettin med sitt hattrick och när Foden är tillbaka från skada kan terminatorn Haaland inte klaga på sina vapendragare. Jag skulle kunna nämna i princip varenda offensiv spelare som en faktor för värdarna, men så enformig vill jag inte bli. Etihad har varit ett fort under säsongens gång och här kommer Guardiola och company att få god draghjälp av publiken. Att överbelasta ytterzonerna blir en viktig nyckel och inne i straffområdet kommer Haaland att käka upp Holding när lägena ges.

När ettan ser ut att streckas rimligt, runt 65%, är det bara att köra. Jag spikar City.

■■ Match 4 . Brightons drömmar om en historisk FA-cuptitel grusades i söndags när de åkte ut mot Manchester United efter straffar. Blödig som man är led jag med De Zerbi och company men jag är samtidigt inte orolig över att The Seagulls ska hamna i en formsvacka efter uttåget. Prestationen var tillräckligt bra för att avgöra under ordinarie tid och denna onsdag väntar framför allt ett motstånd som inte är lika bra på att försvara och täcka ytor som Manchester United var. Den italienske managern meddelade i tisdags att megatalangen Buonanotte kommer gå in från start, något jag inte ser som en nackdel. Enciso och Ayari har tidigare givits chansen i A-laget och De Zerbis tydliga filosofi gör att ungdomar inte kommer upp och känner sig vilsna på den största scenen. Tillsammans med Mitoma, March och Mac Allister kan Buonanotte skapa stor oreda i Nottinghams ihåliga försvar.

Forest var på vippen att lösa en poäng mot Liverpool (2–3) där bara en ribbträff stod i vägen för delad pott. Sett till matchbilden hade det dock varit en orättvis poäng och i stället står nykomlingarna noterade för elva raka utan seger. De fyra senaste har dessutom varit förluster vilket skvallrar om ett brustet självförtroende. Som om inte det vore nog är truppläget uselt vilket borgar för en mörk lillördag mot ett av Premier Leagues mest spelskickliga lag. Jag tror inte det finns någon större risk för slitna ben hos Brighton då de trots allt bara haft ligan och inhemskt cupspel att fokusera på. En ansenlig insats från gästerna räcker mer än väl till tre poäng mot ligans kanske sämsta lag just nu.

Tvåan kan gott singlas till godkända 60-65 procent.

■■ Match 5 . För ett par veckor sedan säkrade Burnley avancemang till Premier League och väldigt snart kan det vara dags för Sheffield United att lyckas med samma bedrift. Tre poäng på de fyra återstående omgångarna är allt som krävs och det är så klart en uppgift som The Blades bara inte ska kunna gå bet på. Såväl underliggande statistik som det tränade ögat säger att Anel Ahmedhodzic och company förtjänat återtåget till finrummet, men jag är inte tvärsäker på att avancemanget bärgas denna onsdag. Vårens prestationer har inte gått under samma starka melodi som i höstas och det är framför allt inga duvungar som står på andra sidan Bramall Lane.

West Bromwich är på Sheffield Uniteds nivå sett till Expected Points och med bara två ynka pinnar upp till play off-platserna kommer The Baggies att gå över lik för poängplock i stålstaden. Carlos Corberáns mannar förtjänade inte 1–2 i nacken hemma mot Sunderland där WBA var det bättre laget. Prestationen kan de dock ta med sig hit och jag vill dessutom slå ett slag för WBA:s två raka segrar på främmande mark. Att ligga lite lägre och vänta på att Sheffield United går bort sig kan passa spanjorens adepter utmärkt och jag är inte alls beredd att skriva under på tipparnas favorisering av ettan.

I skrivande stund målas den upp till 65% vilket är nära 20% för mycket. Då sätter jag mig hellre på den spelvärda högersidan (X2). Inte förrän på större systembyggen kan hela spannet övervägas.

■■ Match 7 . Efter den sanslösa shoppingrundan i somras trodde åtminstone jag att Barcelona skulle stå med mer än ”bara” en ligatitel när säsongen går i mål. Xavi och hans adepter har dock svikit i Europaspelet och uttåget ur Copa del Rey (0–4 i returen mot Real Madrid) ligger som en våt filt över ligaledarna. Den gångna helgen kom Barcas första seger, och första gjorda mål, på de fyra senaste tävlingsmatcherna när Atlético Madrid besegrades med 1–0. Prestationen var bättre än på länge men mot en tung ärkerival brukar det samtidigt inte vara några problem med motivationen. Det kan bli värre med den saken borta mot Rayo Vallecano.

Värdarna har i sin tur allt att spela för då de fortfarande har känning på Europaplatserna. Vad passar då bättre än att ställas mot en aktör som Rayo haft lätt för i modern nutid? 2-1-0 på de tre senaste inbördes mötena med en intakt hållen nolla är verkligen starka papper för värdarna här. Den senaste hemmamatchen renderade i 2–1 mot Osasuna och även om resultaten utöver den segern varit svala ska det sägas att Rayo förtjänat betydligt mer än vad de fått med sig.

När svenska folket slår ner på ”De röda skärpen” faller jag pladask för den spelvärda vänstersidan. Den modige går all in på 1X, den försiktige målar tvärs över.

SPIKEN

Manchester City (match 1)

Just nu är Manchester City på en egen nivå i Premier League, inte minst efter Arsenals sviktande prestationsnivå mot slutet. Hemma på Etihad kopplar Peps gäng ett järngrepp om ligatiteln.

SKRÄLLEN

Rayo Vallecano (match 7)

Rayo Vallecano har fortfarande Europaplatser inom räckhåll och Barcelona är en opponent som fallit värdarna i smaken de senaste säsongerna. Jag skriver knappast under på tvåans överdrivna procent. Här prioriteras spelvärda 1X.

FAVORIT I FARA

Sheffield United (match 5)

Det är bara en tidsfråga innan Sheffield United tar sig upp i Premier League, men så övertygade som tipparna tycks vara på tre poäng mot West Bromwich är inte jag. WBA har playoff att strida för och till över 60 procent är Sheffield United en favorit i fara.