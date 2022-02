Rayo är all in i cupen – ettan en fräck spik

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Engelsk fotboll dominerar onsdagens Europatips som har Stryktipskänsla med tre Premier League-matcher och sju drabbningar från The Championship. Tre cupmatcher från Italien, Spanien och Frankrike gör raden komplett.

Kupongen ser högintressant ut med en rad streckade matcher. Inte minst i cupmatchena går det att fynda rejält för den som jagar spelvärde och hög utdelning.

Här är några av mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 4 . Kvällens kvartsfinal i Coppa Italia bjuder på en fin skrällchans. Sarri ser ut att äntligen ha fått bukt på Lazios försvarsspel som vinglat en hel del under säsongen. De ljusblå har nu tre raka hållna nollor i ryggen och har sett riktigt bra ut på slutet. 3–0 borta mot Fiorentina i helgen var en riktig styrkedemonstration där Lazio var överlägset. Det innebär 6–0 totalt i de två senaste bortamatcherna i Serie A, vilket ger en god känsla inför denna resa. Immobile har varit glödhet under 2022 där skyttekungen snittat ett mål per tävlingsmatch under det nya året och kommer givetvis bli att räkna med även i kväll.

Milan tog en otroligt tung seger i Milano-derbyt där Giroud vände underläge till vinst genom två mål på tre minuter i den andra halvleken. Särskilt rättvis var dock inte trepoängaren. Zlatan och Rebic är skadade och missar den här matchen. Jag tycker inte att Milan är en favorit att hålla i handen. De har höga toppar, men gjort flera plattmatcher här på San Siro. Förlusten mot Spezia förra veckan är ett exempel. Det svenska folket håller dock Milan väldigt högt. För högt. 65% i en cupmatch mot formstarkt motstånd köper jag inte alls. 50% vore mer rimligt.

Jag är sugen på att chansa bort favoritettan helt och framför allt jobba bortaskräll till otroligt fint spelvärde.

■■ Match 6 . Vi håller oss kvar vid cupspelet, men flyttar över till Spanien och semifinalspel i Copa del Rey. Med alla de största spanska klubbarna är det upplagt för en titel-skräll. Det är inte varje säsong en klubb som Rayo Vallecano har en så här bra chans på en tung titel. Här lär värdarna således vara helt all in.

Real Betis är så klart en vass motståndare, som slog ut Real Sociedad med smått otroliga 4–0 på bortaplan i den förra rundan. Det gör dock att gästerna övervärderas här i en väldigt tuff bortamatch. Rayo Vallecano har nämligen varit blytungt i Madrid den här säsongen med ett av ligans bästa hemmafacit, åtta segrar och bara en förlust på elva La Liga-matcher. Sånt skapar stolta ryggar. Här tillkommer också skyttekungen Radamel Falcao från landslagsspel och spetsar till det hela.

Då den här semifinalen spelas i ett dubbelmöte är jag övertygad om att Betis inte kommer att sätta någon full fart framåt utan ha respekt för motståndet. Det handlar främst om att få med sig ett godkänt resultat till returen hemma. När tvåan då överstreckas grovt är det bara att kasta det tecknet i soptunnan.

Ettan är en riktigt fräck chansspik, den försiktige garderar med krysset på större.

■■ Match 3 . Till väldigt låg procent så rekade jag att Norwich skulle skrälla borta mot Wolverhampton i FA-cupen på Stryket i helgen. Den rövaren gick hem, vinst 1–0 på Molineux. Det var Kanariefåglarnas tredje raka tävlingsseger. Nu är jag dock inne på att de kommer ner på jorden igen. Även om de kan sprattla till i enskilda matcher så har det sett illa ut under säsongen och när de gulgröna nu börjar streckas upp korrekt så är de inte lika intressanta att få med på kupongen längre. 13–45 i målskillnad på 22 PL-matcher ljuger trots allt inte. Här är dessutom målvakten Krul fortsatt skadad och amerikanen Sargent, som stod för två mål och var så bra i den viktiga segern borta mot Watford, tveksam.

Crystal Palace är ett betydligt bättre fotbollslag. Jag hade inte så stora förhoppningar på Vieira inför säsongen, men fransmannen har verkligen gjort ett bra jobb med det här kristallpalatset. Endast sju lag i PL har bättre stats i Expected Points-tabellen. Truppläget för gästerna är bra, där Zaha är tillbaka från de Afrikanska Mästerskapen. Bara senegalesen Kouyate, som firar guld från samma turnering, är ser ut att missa. Lägg därtill att CP fick en tacksam resa i FA-cupen hemma mot lilla Hartlepool i helgen där den större delen av den tilltänkta startelvan i kväll vilades, samtidigt som Norwich fick slita betydligt hårdare. När dessa lag möttes precis innan nyår var det inget snack om saken. Då var Crystal Palace helt överlägset och ledde med 3–0 redan paus.

Det blir antagligen tuffare nu på bortaplan, men jag tycker ändå att tvåan är en vettig spik när den i skrivande stund undervärderas lite till 40%.

■■ Match 10 . Med bortchansade favoriter och fräcka chansspikar i övrigt så kan man alltid unna sig en favoritspik för att hålla nere variansen och skapa balans på kupongen. Bournemouth kommer från två förluster på tre ligamatcher och var inte helt övertygande i 1–0-vinsten borta mot jumbon Barnsley senast. Körsbären är dock i allra högsta grad med i jakten på en direktplats till PL, en poäng skiljer upp till Blackburn på andraplatsen och här gäller bara tre pinnar för att inte tappa mark. Jag tycker det mesta talar för seger. På hemmaplan är Bournemouth trots allt starkt och skapar näst intill alltid mycket målchanser. Förlusten mot Hull senast var inget undantag där värdarna var helt överlägsna sett till xG, men ändå åkte på däng med 0–1. Sådan är fotbollen ibland, men över tid brukar det jämna ut sig. Under transferfönstret har Scott Parker fått in flera nyförvärv som spetsar till truppen. Som Kieffer Moore (Cardiff), Todd Cantwell (Norwich) och Nathaniel Phillips (Liverpool).

I Birmingham finns det inga planer på uppflyttning. I och med en trött 18:e plats så finns det inte mycket alls att hoppas på. Fansen är dessutom minst sagt upprörda på ägarna och det stormar en hel del runt klubben just nu. På planen ser det inget vidare ut och förutom att Lyle Taylor hämtades in från Nottingham i transferfönstret och stått för två mål på två matcher finns det inte mycket att glädjas åt. Sedan Bournemouth degraderades från Premier League har dessa lag möts tre gånger där Körsbären vunnit alla tre.

Nu kommer fjärde raka. Trots något hög procent på ettan så spikar jag.

SKRÄLLEN

Lazio (match 4)

Offensiven finns i Lazio, men nu har även defensiven stadgats upp. Då kan de ljusblå bli en obehaglig överraskning för Milan i Coppa Italia. Skrälltvåan streckas väldigt lågt och är ett måste att plita med för alla som jagar större pengar.

SPIKEN

Bournemouth (match 10)

Bournemouth behöver gå för tre poäng i jakten på direktplatsen till PL. Här väntar en tacksam uppgift mot ett småkrisande Birmingham som värdarna haft lätt för de senaste säsongerna. Klart trolig etta.

DRAGET

Rayo Vallecano (match 6)

Rayo Vallecano har varit blytunga hemma i Madrid under säsongen. Här ska de absolut inte räknas bort i den första delen av dubbelmötet i Copa del Rey. Betis övervärderas grovt i en tuff bortamatch. Tvåan får avslag.