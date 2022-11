ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Det är alltid ett sorgligt bokslut som görs under hösten när Champions League-gruppspelet går i mål. Uppstickarna blir färre i slutspelet där de stora drakarna vaknar till liv och kopplar på blåställen. Jag hoppas dock kunna skörda den sista frukten under onsdagen där bland annat Benfica lever farligt i Israel.

Maccabi Haifa har trots en mardrömsgrupp chans att nå tredjeplatsen och jag håller israelerna stenhårt i handen denna afton. Faller draget väl ut är det en början på vad som kan bli ett Europatips med smarrig utdelning.

Vecko-omgången från The Championship bjuder sedan på rik underhållning innan Segunda División avrundar äventyret.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . San Siro är en arena som inte kommer att sakna spänning under onsdagsaftonen. Trots dubbla förluster mot Chelsea har Milan andraplatsen och avancemanget i egna händer, men det är inte med självklara steg som ”Rossoneri” hankat sig fram under hösten. Zlatan Ibrahimovic har under terminens gång fått sällskap av mängder med kamrater i sjukstugan där kanske försteslipsen Maignan är det största avbräcket. Den franske landslagskeepern håller betydligt högre nivå än Tatarusanu som släppte två bollar förbi sig i helgens förlust mot Torino (1–2). Stefano Pioli spelade då ett högt spel när han lät Giroud och Bennacer inleda på bänken samtidigt som Leao byttes ut i halvtid. Dragen genomfördes givetvis för att komma med friska ben till denna uppgift, men att bara gå ut och plocka tre poäng på beställning är inget som görs i en handvändning när matcherna duggar tätt.

De rödsvarta lämnade det vändande mötet med Salzburg med 1–1 i ryggsäcken, men jag vill snabbt påpeka att österrikarna höll jämna steg med gästerna på egen mark. Även om de tillrestas truppläge är ansatt stänger jag inte dörren för att de lyckas med samma bedrift i modehuvudstaden. Okafor och Sesko är en anfallsduo med skyhög kapacitet som Milan får se upp med och det kommer inte att råda någon motivationsbrist hos Jaissles gäng som behöver tre poäng för att spela vidare i Champions League.

Jag förväntar mig en fartfylld akt på San Siro där ettan streckas för hårt för att spikas. Tvåan ser ut att gå för singelprocent och är då högaktuell i min bok.

■■ Match 2 . Inter och Napoli har redan tagit sig vidare och vill det sig väl kan Italien även ha Milan i slutspelet av Champions League. Pastastövelns skamfläck heter däremot Juventus. De senaste säsongernas dominant i Serie A har tagit multipla snedsteg i modern nutid där inte minst återföreningen med Max Allegri går att ifrågasätta. 55-åringen har med sin utdaterade filosofi sett till att Juve hamnat ett snäpp bakom övriga kombattanter i ligaspelet och detta har också smittat av sig i Champions League. Inför den sista omgången har ”Den gamla damen” inte längre chans att ta sig vidare och till och med tredjeplatsen är i farozonen när spelare som Pogba, Chiesa, Bremer, Di María, Paredes och Vlahovic alla ser ut att saknas. Det är inte direkt några dussinlirare.

PSG kommer i sin tur till Turin utan Neymar men brassens sambakonster klarar Galtier sig utan när firma Messi/Mbappé står redo för spel. Argentinaren ser glödhet ut inför kommande VM och fransmannen avgjorde på egen hand det vändande mötet med två mål.

Parisarna säkrar gruppsegern vid tre poäng och jag ser inte hur Juve ska stå emot med alla avbräck i truppen. Till runt 60 procent är tvåan ett gjutet singelstreck.

■■ Match 5 . FC Köpenhamn har fått det precis så tufft som förväntat i en grupp innehållandes Manchester City, Borussia Dortmund och Sevilla. Att danskarna ännu inte gjort ett mål är ett kvitto på att de inte räckt till i Champions League, men ett faktum som får relativt få rubriker är att Jacob Neestrup och company heller inte kastat in handduken framför de egna supportrarna på Parken. Det är minst sagt imponerande att ha nollat både Sevilla och Manchester City på den egna gräsmattan. Varje poäng inbringar fina miljoner i klubbkassan och jag är övertygad om att de vitklädda vill behålla sin förlustfria svit även om matchen mot Borussia Dortmund inte har någon teoretisk betydelse.

Tyskarna har redan bärgat andraplatsen och jag blir inte förvånad om Edin Terzic skruvar rejält i sin startelva som en följd av detta. Dahoud, Reus och Guerreiro är sedan tidigare hemmahörandes i rehabstugan och det sista Terzic vill är att ge onödig speltid till nyckelpjäser som gör trion sällskap. FC Köpenhamn kan i sin tur kosta på sig en så gott som ordinarie elva då Superligaen ännu befinner sig i ett tidigt skede.

Med detta i åtanke blickar jag mot den övervärderade tvåan allra sist. Spelvärda 1X går först ut på mina system.

■■ Match 6 . Att Maccabi Haifa skulle gå in i den sista omgången av Grupp H som jumbo var knappt spelbart innan Champions League drog igång. Att de däremot skulle ha chans att snuva Juventus på tredjeplatsen var det färre som trodde. Trots ett i sammanhanget begränsat spelarmaterial har dock Daniel Sundgren och hans kamrater lyckats hävda sig mer än väl i Mästarturneringen. Framför allt på hemmaplan där israelerna hållit hyfsat jämna steg med PSG. I den senaste hemmamatchen kom också säsongens stora utropstecken när Juventus rättvist betvingades med 2–0. Omer Atzili stod för båda målen och det är en spelare som även Benfica får se upp med.

Portugiserna vann det vändande mötet med 2–0 men det var inga problemfria tre poäng som Schmidts mannar lade i ryggsäcken. Jag tror att uppgiften blir betydligt svårare i Haifa och grabbarna från Lissabon är så klart medvetna om att det blir svårt att knuffa ned PSG från förstaplatsen. Skulle de rödvita nås av infon att PSG tagit ledningen mot Juve blir jag inte förvånad om ambitionsnivån blir låg från ”Örnarnas” sida. Maccabi Haifa är däremot all in på denna fight och när de inte oävna värdarna backas upp av litervis med motivation är jag lockad av att dra en rövare.

1X ser ut att bli kupongens kanske mest spelvärda tecken. Jag bockar i vänstersidan och chansar bort den övervärderade tvåan helt.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

PSG (match 2)

Juventus truppläge är enormt ansatt och jag tror italienarnas kräftgång fortsätter mot PSG. Fransmännen är utan Neymar men det går trots allt ingen nöd på stjärnstatusen i Galtiers truppbygge. Klasskillnad råder i Turin där PSG säkrar förstaplatsen.

SKRÄLLEN

FC Köpenhamn (match 5)

FC Köpenhamn är faktiskt obesegrade på Parken i detta gruppspel. Såväl Sevilla som Manchester City har nollats på egen mark och att bibehålla denna trend är en morot som heter duga när redan slutspelsklara Dortmund kommer på besök. Jag inleder med värdemässigt fina 1X.

FAVORIT I FARA

Benfica (match 6)

Benfica kan fortfarande peta ned PSG från gruppens tron. Mycket krävs dock för att det ska hända och ett tokmotiverat Maccabi Haifa blir ingen enkel nöt att knäcka. Israelerna spelar vidare i Europa League vid poängplock samtidigt som Juve förlorar och jag är väldigt intresserad av spelvärdet till vänster. Avslag på tvåan.