PSG överstreckat – ta med skrälltecken

Paris SG har ytterligare en underkänd säsong i ryggen och det puttrar av missnöje på läktaren. Champions League är redan över och stjärnorna ser måttligt intresserade ut i ligan där de får kämpa rejält för poängen i var och varannan match. Ändå streckas PSG upp över 85% mot ett lurigt Rennes. Att få med skrälltecken här kan vara nyckeln till de 4,5 jackpotmiljonerna.

■■ Veckans Europatips blev en besvikelse då favoriterna vann rakt av. Det gav knappt pengarna tillbaka på 13 rätt. Inget ont som inte har något gott med sig. Då det inte blev någon utdelning på varken 10 eller 11 rätt så har vi en stor jackpot att se fram emot denna söndag. 4,5 miljoner finns att slåss om.

Fotbollsmässigt finns det inget att klaga på. Stormatcher från Serie A, Derbi della Capitale (Lazio - Roma) agerar förspel till Derby d’Italia (Inter - Juventus), och La Liga, där Barcelona går för att avgöra hela ligan i El Clásico, är de största smällkaramellerna.

Något oroande är att det finns ett gäng väldigt stora favoriter med på kupongen. Arsenal, Man United, Bayern München och PSG kommer alla streckas väldigt högt. Där väljer jag Arsenal som min bank hemma mot formsvaga Crystal Palace i match 1. I övrigt försöker jag gardera de övervärderade favoriterna så gott det går efter plånbok.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3. Semifinalerna i Svenska Cupen spelas denna helg och efter lördagens match mellan Mjällby och Hammarby är det nu dags för Häcken och Djurgården att göra upp om en plats i finalen. Djurgården har verkligen varit aktiva under våren och spelat mycket matcher de senaste veckorna.

Tyvärr blev det storförlust i Europamötet med Lech Poznan där orutinen på den nivån tyvärr lös igenom. Förra helgen gick det bättre när huvudstadslaget slog ut Malmö FF ur Svenska Cupen efter straffläggning. En match där Blåränderna lyckades kvittera sent två gånger om och det visar på moral. Samtidigt är det ännu en match som lär ha slitit lite på truppen och frågan är hur ben och skallar mår efter alla urladdningar mot slutet. Edvardsen kommer i alla fall in med fräscha ben då han var avstängd i torsdags och göteborgaren lär ta plats på topp tillsammans med Asoro och Wikheim.

De kan säkerligen skapa en del chanser på Bravida Arena, men jag ställer mig frågande till hur mittfältet med Eriksson, Schüller och Findell klarar av att hantera sina motståndare. Häcken hade Sveriges klart bästa innermittfält i fjol med tvillingarna Simon och Samuel Gustafson tillsammans med succédansken Rygaard Jensen och den trion bör starta nu även om unge Romeo inledde bredvid bröderna i kvartsfinalen mot IFK Norrköping.

En match som Häcken dominerade klart och till sist vann med klara 3-0. Framåt finns inte längre någon Jeremejeff, men istället spelar Häcken med mer speed på topp i form av Sadiq och Traoré. En duo som jag tror att gästernas backlinje får svårt att hålla reda på. Hemmaplan, ett starkare mittfält och piggare ben talar för Häcken. Håller sig ettan runt 50-55% så gillar jag spiken.

■■ Match 7. Matchernas match El Clásico spelas under söndagen och i praktiken kan den spanska ligasäsongen stängas redan i slutet av mars. Det skiljer nämligen nio poäng mellan Barcelona och Real Madrid och skulle Barca ta hem denna fajt har de ett försprång som kommer räcka hela vägen in i kaklet. Katalanerna har haft en del trubbel i sin trupp mot slutet men ändå fortsatt att prestera bra i ligan samtidigt som de besegrade just Real Madrid på bortaplan i Copa del Rey. Nu är alla kanoner tillbaka igen bortsett från Dembélé och då kan Xavi mönstra en ruggigt stark elva.

Araújo kommer kliva rakt in i backlinjen efter sin avstängning och han är en stor anledning till att de blåröda endast har släppt in åtta mål på 26 ligamatcher. En helt osannolik notering. På mitten är Pedri tillbaka efter sin skada och då är frågan om inte Xavi väljer att flytta upp Gavi ett steg och därmed peta Ferran Torres. På så sätt får han även plats med De Jong och Busquets på plan och balansen i laget blir bättre. Längst fram vill Lewandowski visa att han är seriens bästa anfallare.

Han har ju hyfsad konkurrens om det epitetet från Karim Benzema som står på andra sidan. Fransmannen satte dit matchens enda mål i Champions League-returen mot Liverpool för några dagar sedan där Marängerna enkelt tog sig vidare till nästa steg i turneringen. De vitklädda har dock gått kallt mot Barcelona under året då de fick stryk av sina ärkerivaler i Supercupen i januari och i första Copa del Rey-semin i början av mars.

Trots ett bra skadeläge, där Ancelotti endast saknar Alaba, tror jag att det blir förlust för tredje gången på kort tid mot värsta rivalerna. Barcelona har fått längre vila och kommer satsa stenhårt på att avgöra ligan framför hemmapubliken på Camp Nou. Där har Barca ännu inte förlorat i seriespelet och bara släppt in ett enda mål på hela ligasäsongen. En etta under 50% är en utmärkt spik att bygga systemet kring.

■■ Match 11. Två lag som åkt ur europeiska cuper ska mäta svärd i den tyska huvudstaden. Union Berlin har gjort en makalös säsong under Urs Fischers ledning, men nu känns det som att magin är på väg att brytas. Fyra raka ligamatcher har slutat utan seger och topp 4-placeringen är i allra högsta grad hotad. I torsdags spelade dessutom de rödvita bort sig från Europa League efter att ha torskat i Bryssel med 0-3 mot Royale Union SG.

En tillställning där tyskarna var riktigt dåliga och förtjänade att torska. Union är välorganiserade och är hela tiden giftiga på fasta situationer, men det känns som att det är helt slut på idéer över hur man ska hantera öppet spel. Sheraldo Becker är en extremt snabb anfallare som behöver ytor att operera på. När motståndarna stänger ner dessa är han en ganska begränsad fotbollsspelare och speciellt många fler hot har inte Union Berlin att komma med.

Jag tror att kräftgången kommer fortsätta för Union som är det lag i hela Bundesliga som överträffat sin xPTS (Expected points) allra mest. Enligt den statistiken borde gänget från huvudstaden ha nio lag framför sig. Eintracht Frankfurt, som ligger två placeringar och fem poäng bakom inför helgens omgång, är ett av dessa lag. Örnarna har tre raka ligamatcher utan seger och var chanslösa i dubbelmötet mot Napoli.

Det gör att svenska folket vänder gästerna ryggen. En som i alla fall inte slet i veckans Europamatch var Kolo Muani som var avstängd i Neapel. Fransmannen kliver in från start nu och det är en av seriens allra bästa på sin position. Knoche, Leite och de andra hemmaförsvararna får svårt att hantera den franska VM-spelarens briljans. Han backas upp av Götze och Borré som också är två starka offensiva kort.

På mittfältet är Rode avstängd, men Sow och Jakic kan ta hand om de centrala positionerna på ett bra sätt. Spelare för spelare håller jag faktiskt Frankfurt högre än Union och jag förstår inte den för höga streckningen på ettan. Här ligger spelvärdet helt klart på på tvåan som i skrivande stund står runt 20%, 10 procentenheter för lågt. För den vågade är det en fräck chansspik. X2 är annars en given utgång.

■■ Match 12. Vart tar PSG vägen nu? Det är en berättigad fråga efter att huvudstadsklubben återigen åkt ut ur Champions League tidigt. De qatariska ägarna börjar tröttna på att aldrig nå framgång och det känns som att allt från spelare till tränare till materialförvaltare hänger löst i kaosklubben. Det blir en oerhört intressant sommar där vi får se hur många stjärnspelare som stannar kvar.

PSG är även ute ur cupen och det enda som finns kvar att spela för är en ligaseger där de toppar tabellen med åtta poäng ner till Marseille. Insatsen senast mot Brest (2-1) var allt annat än inspirerad och då krävdes det ett Mbappé-mål i sista minuten för att få med sig alla tre poäng. Han assisterades av Messi och den duon lär starta även under söndagen.

Vad som än pågår runt klubben är det så klart en duo som alltid kommer till målchanser. I övrigt är det svårt att sia om startelvan då bärande pjäser som Neymar, Hakimi och Marquinhos återfinns på skadelistan. En del ungdomar, som vansinnigt spännande Zaire-Emery, lär få speltid igen. De kommer åtminstone vara motiverade, men totalt sett känns PSG riktigt trötta.

Rennes siktar på en Europaplats och då krävs det bättre prestationer än senast mot Auxerre (0-0) och mot Marseille (0-1). Det finns dock mer att ta av hos de rödsvarta som kan starta med Gouiri och Kalimuendo på topp samt Toko Ekambi och Bourigeaud på kanterna. En kvartett jag inte tror går mållös från den här tillställningen. När lagen möttes på Roazhon Park i januari vann Rennes med 1-0 och trots att de är sämre på resande tass ska de inte räknas bort här heller.

PSG:s supportrar förväntas visa sitt missnöje mot klubben och spelarna efter den totalt sett misslyckade säsongen och risken är att det kan bli ganska hätsk stämning på Parc des Princes. När favoritettan lär streckas runt 80-85% så vill jag definitivt få med skrällen redan från start! X2 kan vara de tecken som gör utdelningen sjusiffrig denna söndag.

Spiken

Arsenal (match 1)

Skador, 120 minuters fotboll och förlust efter straffar. Saker och ting gick verkligen inte Arsenals väg i torsdags. Vi lär dock få se ett helt annat rödvitt gäng ställa upp denna söndag. Partey, Ödegaard och Saka kliver in från start och då kommer det vara dominans från början till slut mot ett tränarlöst Crystal Palace. Arsenal kommer äga matchbilden och ska bara vinna den här matchen mot ett formsvagt motstånd som inte målat på fyra raka matcher.

Skrällen

Eintracht Frankfurt (match 11)

Union Berlin är inne i en rejäl formsvacka och sett till underliggande siffror har dippen varit väntad. Det kombinerat med trötta ben gör att huvudstadsklubben får svårt att vinna även under söndagen. Frankfurt undervärderas och är ett häftigt drag.

Favoriten i fara

Paris Saint Germain (match 12)

Det stormar kring PSG och det känns inte som att någon riktigt vill vara i klubben just nu. Då är det inte bara att rulla över ett kompetent Rennes. Fin skrällchans på Parc des Princes. Att få med X2 kan vara nyckeln till miljonutdelning.

96 rader

1. Arsenal - Crystal P 1

2. Man United - Fulham 1x

3. Häcken - Djurgården 1

4. Inter - Juventus 1

5. Lazio - Roma 2

6. Torino - Napoli x2

7. Barcelona - R.Madrid 1

8. Getafe - Sevilla x

9. Osasuna - Villarreal x2

10. Leverkusen - B.München 12

11. Union Berlin - Frankfurt 2

12. PSG - Rennes 1x2

13. Reims - Marseille 1x

288 rader

1. Arsenal - Crystal P 1

2. Man United - Fulham 1x

3. Häcken - Djurgården 1

4. Inter - Juventus 1

5. Lazio - Roma 2

6. Torino - Napoli 1x2

7. Barcelona - R.Madrid 1

8. Getafe - Sevilla 1x

9. Osasuna - Villarreal x2

10. Leverkusen - B.München 12

11. Union Berlin - Frankfurt 2

12. PSG - Rennes 1x2

13. Reims - Marseille 1x