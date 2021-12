Potters Brighton en jätteskräll i London

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Den engelska fotbollen kämpar på under mellandagarna. Hela elva matcher, från Premier League, The Championship och League One, hämtas från de brittiska öarna denna onsdag. Tre tillställningar är dock redan uppskjutna, match 6, 10 och 12. Förhoppningsvis stannar lott-siffran där. Det nya lotto-upplägget från Svenska Spel, där man gått från att visa antal ”bollar” (16 stycken) i varje ringhörna till att rita upp exakt procent i de lottade matcherna har gjort att det är så mycket enklare för det svenska folket att förstå sannolikheterna.

Det har fått till följd att de lottade matcherna streckas betydligt mer korrekt än tidigare. Svårare att hitta spelvärde där således.

I övrigt är det ett riktigt trevligt Europatips vi har framför oss med hela fem miljoner i jackpot. Tre stora oddsfavoriter ställs ut i Chelsea (match 1), Manchester City (match 2) och Sporting Lissabon (match 8). Jagas de stora pengarna kan inte alla tre spikas. Jag vet var min bankspik respektive skräll är. Häng med nedan.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 2 . Jack Grealish och Phil Foden hade enligt uppgift fått tillåtelse att ge sig ut i nattvimlet efter storsegern mot Leeds för ett par veckor sedan. De hade dock inte fått tillåtelse att dyka upp som vrak till träningen dagen efter vilket var precis vad de engelska landslagsspelarna gjorde. Pep Guardiola blev rasande och har petat båda spelarna i två raka matcher. I en vanlig klubb hade det varit ett problem att ställa över två så skickliga offensiva spelare, men inte i Manchester City. The Citizens har gjort tio mål på sina två matcher sedan den händelsen och ser helt omöjligt ut att stoppa. 6–3 senast mot Leicester var en oerhört märklig match där Rävarna under en period hämtade in 4–0 till

4–3, men det kändes hela tiden som att Manchester City hade en extra växel att lägga in när de ville. Walker och Rodri har smittats av covid och fanns inte med mot Leicester, men då plockade Guardiola bara in Cancelo och Fernandinho i deras ställe. Två spelare som tveklöst hade gått in i Brentfords elva.

Värdarna har gjort en helt okej höst som nykomlingar, men är nu extremt hårt skadedrabbade och får dessutom klara sig utan Christian Nörgaard som är avstängd. Thomas Frank får svårt att plocka ihop en startelva av skärvorna som finns kvar. Toney, Pinnock och kapten Jansson får fajtas så gott det går, men de räcker inte till mot världens just nu bästa klubblag. Man City streckas hårt, men det kan inte hjälpas.

Slösa inga tecken, för det är en 12-rätters vi bjuds på denna onsdag. Tvåan på Brentford Community Stadium är en helt given spik.

■■ Match 7 . Två matcher från den portugisiska ligan kompletterar kupongen. Boavista gjorde ett par starka prestationer innan jul. Moreirense besegrades med 1–0 i Primeira Liga och Braga slogs ut ur Taca de Portugal med hela 5–1. Båda vinsterna plockades hemma i Porto där de schackrutiga har tagit 13 av sina 15 ligapoäng under hösten. Offensivt ser det ganska intressant ut med Yusupha Njie från Gambia och brassen Gustavo Affonso. Bäst av alla har dock lånet från Slavia Prag, Petar Musa, varit med sina fem ligamål. Trots kroatens fina höst är det svårt att se hur han ska kunna hjälpa sitt lag till några poäng här.

Vitória Guimaraes slåss i vanlig ordning om Europaplatserna och har ett högintressant lag på papperet. Visst har Ricardo Quaresma sett sina bästa dagar, men det är fortfarande en häftig gubbe att kunna slänga in från bänken. Om Quaresma är dåtiden är Tottenham-produkten Marcus Edwards framtiden. 23-åringen är på väg mot sin målmässigt bästa säsong i karriären och ser ut att trivas ganska bra tillsammans med Rochinha och Óscar Estupinán. En trio som ska kunna hitta luckor på detta Boavista. Guimaraes har tre raka segrar på hemmagräset och mot Boavista förlorar de i princip aldrig på Estádio Dom Afonso Henriques. Vi får faktiskt backa bandet till april 2001 för att hitta senaste Boavista-segern på den här arenan.

Stannar ettan i trakterna kring 60% är det en strålande spik att bygga systemet kring.

■■ Match 1 . Chelseas tränare Thomas Tuchel har kritiserat spelschemat i Premier League vid varje chans han fått mot slutet. På grund av covid-smittan har The Blues inte kunnat spela sitt bästa lag på ett tag och det har kostat poäng mot både Wolverhampton och Everton. Mot Aston Villa kunde dock huvudstadsklubben plocka med sig samtliga tre pinnar efter två straffmål av Jorginho samt ett spelmål av Lukaku. Belgaren spelade 45 minuter (mot läkarens rekommendationer enligt Tuchel) och såg lite ringrostig ut trots sin balja. Tuchel vill införa fem byten för att skydda spelarna mot skador och han lär ha fått mer vatten på sin gnällkvarn när både Kanté och Silva haltade ut på Boxing Day. Två spelare som är tveksamma till spel här. Det är även Havertz och Werner som fortfarande återhämtar sig från corona.

Bra chans för Brighton därmed att få med sig något från denna match. Fiskmåsarna tog sin första trepoängare på över tre månader när ett stukat Brentford besegrades i söndags och det var helt rättvist att Potters mannar fick fira en vinst. Spelmässigt var Brighton bra och det har de i ärlighetens namn varit under stora delar av hösten trots bristen på segrar. De har trots allt bara förlorat två av sina åtta senaste i ligan och under den perioden spelat oavgjort borta mot Liverpool. Trossard skadade sig mot Brentford och är tveksam till spel. Kan belgaren inte delta lär Danny Welbeck ta hans plats och det är en löpvillig spelare som inte kommer ge försvaret en lugn stund. På mittfältet kommer Bissouma in efter sin avstängning och han behövs för att skydda mittbackarna Burn och Webster när Duffy och Dunk återigen ser ut att saknas. På det stora hela kan Brighton ställa en slagkraftig elva på benen och under våren spelade de faktiskt 0–0 mot Chelsea på Stamford Bridge.

Med tanke på att City spikas så jagar vi storskräll i västra London i stället. X2 är ett potentiellt miljondrag, där tvåan till 5% är en riktig rysare, men den fege kan med fördel helgardera redan från start.

■■ Match 4 . Chris Wilder återfinns numera på Middlesbroughs tränarbänk och där har han fått fart på de rödklädda. Boro har klättrat upp till en femteplats i tabellen efter

13 inspelade poäng på de fem senaste omgångarna. Främst har Wilder fixat försvaret, Middlesbrough har hållit nollan i fyra raka matcher och ser väldigt stabila ut. Fry, Dijksteel och McNair har hittat ett bra samarbete och senast mot starka Nottingham släppte de inte till ett enda skott på det egna målet. Sporar, Hernández och Watmore är samtidigt namnkunniga offensiva pjäser. Allt är dock inte frid och fröjd, gästerna behöver fortfarande fila på det svaga bortaspelet då endast tre av elva resor har slutat med full pott.

Blackpool är en nykomling som har tappat farten. Endast en seger på de nio senaste omgångarna är så klart ett svagt facit, men det ska sägas att de orangeklädda var ytterst nära en triumf borta mot Huddersfield, som ligger på samma poäng som Middlesbrough, på Boxing Day. Pool ledde då matchen med 2–1 efter mål av Madine och Yates innan Lawrence-Gabriel visades ut. Hemma på Bloomfield Road har Blackpool, trots den svaga formen, tagit poäng i tre av sina fyra senaste matcher. Kan de bara hålla elva man på banan i 90 minuter ska värdarna ses med fin chans att ta poäng igen. Tipparna stirrar tabell och streckar upp tvåan över 50%.

Favoriten chansas bort och 1X spelas i stället med goda förhoppningar.

SKRÄLLEN

Brighton (match 1)

Visst, i sina bästa stunder är Chelsea ett av Englands, och därmed också världens, bästa lag, men Tuchels mannar har inte snurrat på alla cylindrar de senaste veckorna. Brighton brukar göra bra insatser mot storlagen och ska inte räknas bort på Stamford Bridge. X2 är vägen till miljonerna.

SPIKEN

Guimaraes (match 7)

Boavista är hela seriens sämsta bortalag denna höst och då passar det illa att resa till en arena där de inte har vunnit en fotbollsmatch på över 20 år. Guimaraes är snäppet vassare och löser tre viktiga poäng i kampen om Europaplatserna.

FAVORIT I FARA

Middlesbrough (match 4)

Middlesbrough går starkt för tillfället, men bortaspelet har varit ett aber hela hösten. Blackpool har visat att de är en nykomling med krut i och på Bloomfield Road går inget lag säkert. Fint värde i 1X gör att tvåan gott kan lämnas utanför.