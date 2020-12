Palace har inget att förlora – kan svara för superskräll

ANNONS: SPELA EXPERTENS 96-RADERSSYSTEM

• • •

Det är fler stora favoriter än vanligt på söndagens Europatips när lag som Liverpool, Milan, Barcelona och PSG kliver in på kupongen till låga odds. Det gör så klart att skrällchanserna minskar, men visst ska någon av storklubbarna kunna gå på en mina.

Jag har klart för mig vilka jag garderar och vilka jag spikar. Flera av de bästa dragen tycker jag finns i de fyra Premier League-matcherna där jag inte snålar med garderingarna.

■■ Att Liverpool delar ligaledningen efter elva omgångar är imponerande med tanke på den långa skadelistan. 18 av 24 poäng har dock hämtats på Anfield. På bortaplan är det inte lika självklart för Pool med bara en vinst på fem försök i PL. Klopp ställde upp en rätt okej elva borta mot Midtjylland i veckan, men det var uppenbart att den betydelselösa matchen bara skulle spelas av. Här krävs det en rejäl tempoökning.

Fulham har sett bättre ut jämfört med den svaga säsongsinledningen. Vinsten borta mot Leicester gav självförtroende och dansken Andersen har stadgat upp defensiven sen sin ankomst. Visst är tvåan trolig i match 1, men här vågar jag inte lämna den ensam. Särskilt inte till en bra bit över 80%.

Krysset är den mest intressanta garderingen, men visst lockar även ettan till 5% för total kupongrens.

■■ Serieledande Tottenham kliver in till Londonderby i match 2. Mourinho var givetvis mycket nöjd över trepoängaren mot Arsenal senast, men här väntar en helt annan typ av match där hans lag förväntas föra spelet. Det är inte Spurs bästa gren och något de haft svårt för under säsongen. Vi minns exempelvis bortamatchen mot Burnley (1–0) där Tottenham i princip inte skapade en målchans och var det sämre laget, men där Son ändå knoppade in en boll från ingenstans.

Crystal Palace fick spela med en man mer i över en halvlek mot WBA och körde över nykomlingen totalt med 5–1. Både Zaha och Benteke stod för två mål var. Roy Hodgson har ett nästintill perfekt truppläge och älskar den här typen av matcher där hans lag inte har något att förlora. Här är det ett perfekt läge för Palace att spela den fotboll de är bäst på. Jag helgarderar tidigt där ettan till 14% är en given rensare.

■■ Så till detta Brighton i match 4. Återigen spelade Brighton fin fotboll och återigen blev det en hedersam förlust för Graham Potter mot Southampton senast. Innan dess hade Fiskmåsarna i alla fall skrapat ihop fyra pinnar mot Aston Villa och Liverpool på två matcher och visat att de faktiskt kan ta poäng.

Leicester avgjorde först på stopptid mot jumbon Sheffield U och har inte sett helt påkopplat ut på slutet. 1–2 hemma mot Fulham var en hemsk insats. Har fortsatt försvarskuggarna Söyüncü och Castagne på skadelistan och har haft ett tufft spelschema med Europa League de senaste veckorna.

Jag är övertygad om att Brighton kan störa på King Power Stadium. Tvåan till 15% är ett av de bästa strecken på kupongen.

■■ Spikarna då? Två av dem hämtar jag från Bundesliga.

■■ I match 12 tar Augsburg emot sorgliga Schalke. Den gästande jumbon har inlett säsongen som de avslutade den förra, bedrövligt. Inget talar för att de ska kunna lösa kontraktet. Framför allt har försvarsspelet varit något utöver det vanliga i negativ bemärkelse med över tre insläppta mål i snitt per match och en målskillnad på -25 på tio matcher. Inte blir det bättre av att skadelistan är lång som en kom ihåg-lista för julen. Augsburg är ett betydligt solidare och bättre fotbollslag just nu med vassare spets. Perfekt läge för hemmalaget att börja en segersvit.

Ettan till runt 50-55% singlas.

■■ Bayer Leverkusen har inlett Bundesliga strålande och hotar faktiskt Bayern München i toppen efter tio omgångar utan förlust. Tappet av Havertz till Chelsea har knappt märkts av, truppen är bred och spetsig. Hoffenheim är även de ett intressant lag, framför allt i offensiven med stjärnan Kramaric. Men har haft en del problem i ligan på grund av skador och ett tight spelschema med Europa League. Trivs klart bäst på hemmaplan och har faktiskt bara mäktat med en bortaseger än, mot bottenlaget Köln.

Jag rankar Leverkusens chanser till tre poäng som riktigt goda här och så länge ettan håller sig under 60% så tvekar jag inte på att spika.

• • •

ANNONS: SPELA EXPERTENS 432-RADERSSYSTEM

• • •

SPIKEN

Paris SG (match 8)

PSG har haft en skadefylld höst, men börjar närma sig gammal god form. Neymar hade lekstuga mot Basaksehir och är på spelhumör. Tuchel lär mönstra starkast möjliga elva i stormötet med Lyon. I Paris har OL inte vunnit på 13 år. PSG är en favorit att hålla i handen.

SKRÄLLEN

Brighton (match 4)

Leicester har inte sett helt påkopplat ut på slutet och det tighta spelschemat verkar slita. Brighton fortsätter spela fin fotboll och har visat att de har kapacitet att störa i såna här matcher. Tvåan streckas för lågt och måste med tidigt till 15%.

FAVORIT I FARA

Tottenham (match 2)

Londonderby mot Crystal Palace där Tottenham har allt att förlora. Spurs förväntas föra matchen och det har de haft problem med tidigare. Palace älskar såna här fighter där de får ligga på rulle och med en sylvass Zaha på topp kan skrällen inte uteslutas.