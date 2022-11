Överskattat Belgien en favorit att ”vaska”

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Även det andra VM-tipset är laddat med fem miljoner i jackpot och det gäller att hålla tungan rätt i mun på detta äventyr som sträcker sig från fredag till måndag.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1 . Den politiskt laddade Grupp B når sin kokpunkt i nästa omgång när England stöter på Wales samtidigt som USA tar sig an Iran. Innan dess ska engelsmännen brottas med amerikanerna på Al Bayt Stadium där jag ger den gamla Hammarbyaren Gregg Berhalter och hans adepter skaplig chans att stå emot Gareth Southgates kompani. Åtminstone större än vad svenska folket gör. USA stod för en i mångt och mycket inspirerande premiär mot Wales där ”The Stars and Stripes” höga presspel gjorde det svårt för Bale och company att få igång sitt anfallsspel. Trots att George Weahs grabb, Timothy, gav amerikanerna ledningen räckte det dock inte till seger. Med mindre än tio minuter kvar slog Bale in kvitteringen från straffpunkten. Surt för USA som med det sagt inte ska skämmas över insatsen. Här räknar jag med att motivationen är än större och mot ett England som kan vara matta efter urladdningen mot Iran stänger jag inte dörren för underdogen.

Kane, Saka och Sterling sprang åttor runt ”Team Mellis” backlinje och till slut stod engelsmännen som segrare med 6–2. Att göra sex mål på bara 2,4 xG är en bedrift i sig men vinsten ska samtidigt tas för vad den var. Iran tappade konceptet helt och efter matchen fanns frågetecken för både Maguire och Kane som tvingades utgå med befarade skador. Duon sägs vara redo för spel här men Kanes tidigare problem med anklarna gör att han knappast kommer att riskeras vid eventuell känning.

Delad ära skulle inte vara någon katastrof för britterna och jag är inte jättesugen på ettans dryga 80%. Förtjusningen ligger snarare i att täcka upp och försöka jobba in X2 till väldigt låg procent.

■■ Match 7 . På det första VM-tipset flaggade jag för Belgien som en favorit i fara mot Kanada. Trots utfallet – 1–0 till Belgien – kan jag inte vara missnöjd med varningsflaggan. Roberto Martínez gäng var blåsta av banan i den första halvleken och att kanadensarna bara fick en straffspark, det borde varit tre, är en gåta som aldrig kommer lösas. Spelmässigt såg belgarna ut att lida av både träningsvärk och baksmälla och faktum är att Kanada vann xG med sisådär 2,8–0,8(!). Martínez har tidigare i sin karriär ifrågasatts för sin taktiska förmåga och valet att sprida ut tre tröga mittbackar över en hel kortsida med LGF-mittfältarna Witsel och Tielemans framför sig både kunde och borde ha straffats. Insatserna från förväntade stöttepelare som De Bruyne och Hazard väljer jag att inte ens kommentera. Så dålig var duon. Med premiären ur vägen och trepoängaren i säcken blir jag inte förvånad om Belgien fortsätter med samma taktik mot Marocko och då ska det givetvis höjas ett varningens finger även för nordafrikanerna.

Kroatien neutraliserades på effektivt vis i premiären och när spelare som Ziyech, Boufal och En-Nesyri får trampa loss i omställningar går det undan på ett sätt som kan ställa till problem för Belgiens tröga defensiv. Hakimi och Mazraoui ryktades ha dragit på sig skador mot kroaterna men den förstnämnde ska åtminstone kunna vara redo för spel under söndagen. Om så blir fallet är det ytterligare ett vasst hot. Med tanke på Belgiens prestation senast kan jag inte förstå varför ettan övervärderas grovt och dansar upp över 70%. 50% hade varit mer rimligt.

Till dessa streck är jag inte blyg för att gå emot. Spelvärda X2 är ett mustigt val!

■■ Match 2 . Bland de mer oväntade resultaten var Tunisiens 0–0 mot Danmark ett som var svårt att förklara bort sett till matchbilden. Jalel Kadris vitklädda gäng var väl så bra som de haussade motståndarna och lyckades styra danskarnas offensiv till relativt ofarliga räder längs kanterna. Spelskickliga och aggressiva duon Laïdouni/Skhiri dominerade mittens rike och längst fram var Elfsborgs gamla anfallsess Jebali ett ständigt hot med starkt targetspel och smarta djupledslöpningar. En annan dag hade Jebali blivit matchvinnare för sitt Tunisien men en poäng är inget som afrikanerna ska vara missnöjda med. Slagläge i gruppen finns eftersom Danmark ställs mot ett jobbigt Frankrike medan tunisierna tar sig an ett svagt Australien tidigare under lördagen.

”Socceroos” tog ledningen mot just Frankrike men redan innan Goodwins balja syntes det tydligt att australiensarna var ett par nummer för små. Fransmännen gick sedermera ifrån till 4–1 och även om Tunisiens offensiv inte är lika vass tror jag att de maler ner de gulgröna motståndarna över 90 minuter. En annan faktor som talar för ”Karthagos lejon” är det enorma publikstödet, det bästa i VM?

Det ger extra energi och till runt 45% letar jag inga garderingar. Starkt gillad spiketta.

Match 6 . Stackars, stackars Costa Rica. Utan att vända sig till Google är frågan om någon nation någonsin stått för en sämre VM-premiär? Visserligen stod ett starkt Spanien på andra sidan men 0–7 i nacken och 0,00(!) xG är sannerligen inget att skylta med så här i juletider. Spanjorerna utnyttjade de oceaner som erbjöds framför costaricanernas backlinje och jag tror att även Japan kan spela sig in i ”Los Ticos” själ denna söndag. Efter den psykologiska härdsmältan senast kan det räcka med ett tidigt baklängesmål för att Suárez gäng återigen ska falla ihop som ett korthus.

Det lär däremot inte Japan göra. Till skillnad från motståndarna tog sig ”De blå samurajerna” i kragen när de hamnade i underläge mot Tyskland. 0–1 vändes till 2–1 efter att Moriyasu bytt upp sig medan Flick bytte ned sig. När spelare som Tomiyasu, Asano och Mitoma äntrade planen höjdes japanernas offensiv avsevärt och det var givetvis tacksamt när Flick svarade med att plocka av lirare som Müller, Gündogan och Musiala. Tyskland tappade då kommandot och skänkte förutom tre poäng också en moralisk boost som heter duga åt japanerna inför denna drabbning.

Jag tror att Japan tar tag i detta från start och även om ettan blir betrodd finns bättre skrällägen på annat håll. Spiketta!

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 288-raderssystem

• • •

SPIKEN

Japan (match 6)

Japans moraliska boost från segern mot Tyskland kan räcka långt samtidigt som Costa Ricas psykologiska krasch mot Spanien blir svår att hämta sig från. Jag ger japanerna mitt fulla förtroende.

SKRÄLLEN

USA (match 1)

Jag gillade vad jag såg av USA i premiären och tror att matchbilden mot England blir en passande sådan. Att ettan övervärderas grovt i en fight där engelsmännen inte är bestörta över en poäng är garderingsmusik i mina öron. X2 rensar friskt.

FAVORIT I FARA

Belgien (match 7)

Belgien vann sin premiär men det fanns inte många positiva bitar att ta med sig från den insatsen där Kanada var det klart bättre laget. Marocko höll i sin tur jämna steg med Kroatien och bör inte darra i knäskålarna efter videogenomgången av Belgiens prestation. Jag chansar bort den grovt övervärderade favoriten helt och hållet.