Överpresterande Milan är en favorit att gardera

Det är inte bara i pastastöveln det ska spelas cupfotboll på onsdagens Europatips. Ligacupen i England och spanska Supercupen i Saudiarabien finns också med på ett hörn innan kalaset stängs med fullt drag i Ligue 1.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 8 . Strax innan nyår flaggade jag för Reims som ett sunt skrälldrag hemma mot Rennes. Det gick vägen när de förstnämnda vann med 3–1, men denna onsdag tänker jag öppna själen för en försoning med det gamla svensklaget. Sett till Expected Points är Les Rennais Ligue 1:s tredje bästa lag och att det bara blivit två bortasegrar på åtta försök ska tas med en nypa salt då prestationerna lovat betydligt mer än så. Poängmaskinen Terrier ser inte ut att komma till spel på grund av en skada men gästerna står inte och faller med dennes närvaro. Gouiri, Sulemana, Kalimuendo och Majer är bara några av de rödsvartas spetsspelare som kan sänka vilken opponent som helst på egen hand.

Samma kvalitet finns inte hos Clermont som överpresterat i princip all form av underliggande statistik så här långt. Jag blir inte förvånad om de hemmahörande dras in i bottenstriden under våren och att ”Lansarna” inte räcker till mot topplagen visade de med all önskvärd tydlighet i 0–2-förlusten hemma mot Lille.

Rennes är ett herrskap av samma kaliber och även om tvåan promenerar upp på lite högre än önskvärd nivå kan jag leva med överstreckningen. Jag ”åsnespikar” gästerna.

■■ Match 9 . Lev nu och skit i morgondagen är ett motto som Monaco anammat anno 2022/23. Grabbarna från furstendömet har en vansinnigt stark offensiv när de träffar rätt men det innebär samtidigt att defensiven inte sällan blir ansatt. Philippe Clements gäng uppvisar xG som bortsett PSG motsvarar vilket topplag som helst, men de rödvitas xGA är å andra sidan klart högst av samtliga aktörer inom topp 5. Lyckas de råda bot på detta hägrar en Europaplats vid säsongens slut och jag är övertygad om att lirare som Ben Yedder, Ben Seghir och Embolo kan vålla Lorient stora problem i Bretagne.

Bonke Innocent och hans vapendragare imponerade stort under hösten men jag vill raskt påpeka att värdarna fick med sig alldeles för många poäng sett till vad prestationerna lovade. Mot slutet har verkligheten kommit ikapp ”Kummelfiskarna” som bara vunnit en av de sju senaste ligamatcherna. Står Monaco för en ansenlig insats tror jag att eländet fortsätter för Lorient.

Till vad som ser ut att bli vettig procent är jag beredd att lämna tvåan allena.

■■ Match 4 . Milan hoppades under söndagsaftonen göra avståndet till Napoli så litet som fem poäng, men trots ledning med 2–0 mot Roma med mindre än fem minuter kvar av ordinarie tid lyckades Rossoneri falla ihop som ett korthus. Romarna hämtade ikapp till 2–2 och med tanke på att Milans xG-kvot stannade på under 1,0 går det inte att påstå att resultatet var helt orättvist. Just överpresterande av underliggande statistik höll Zlatan och company på med redan i fjol och även den här säsongen har värdarna sprungit över EV. Det brukar jämna ut sig i längden och när spelare som Maignan, Ibrahimovic, Rebic och Kjaer fortfarande ser ut att saknas drar jag öronen åt mig när ettan springer iväg alldeles för långt.

Ivan Juric och dennes Torino har en filosofi som lämpar sig mot topplagen där ”Tjurarna” får ligga lägre i sina utgångspositioner för att sedan spela på omställningar. Vlasic och Sanabria är spelare som trivs med detta och om Milan dras med hjärnspöken vill jag hävda att gästerna kan hämta inspiration från det senaste inbördes mötet som vanns med 2–1 hemma i Turin. Lyckas de tillresta komma upp i samma nivå i modehuvudstaden sitter strecken skevt på San Siro.

Ettan snurrar just nu upp mot 70% när 55% är mer vettigt. Då ska spelvärda X2 med tidigt.

■■ Match 12 . Två lag som håller till i olika ändar av tabellen och som dessutom bedrivit motsatta förhållanden med Fru Fortuna drabbar samman i Arséne Wengers födelsestad. Lens reser hit med en ordentligt sprayad tuppkam efter 3–1-segern senast mot PSG, en triumf som dock blev aningen kryddad sett till matchbilden. De rödgula har onekligen haft marginalerna på sin sida så här långt. Expected Points har överpresterats med nästan tio poäng och även om häng finns på ligatiteln är jag övertygad om att gästerna kommer att falla ifrån ju längre säsongen går.

Strasbourg är däremot ett lag som bör kunna klättra betydligt högre upp i tabellen. I fjol missade värdföreningen Europaspel med blott tre poäng, i år skiljer det fyra poäng upp till säker mark efter 17 omgångar. Jag är dock den första att skicka mina kondoleanser till Le Racing som haft rejält missflyt i flera matcher. Lens marginal ner till normal nivå vad gäller förväntat antal inspelade poäng är samma som Strasbourg saknar för att vara i paritet med deras prestationer. När offensiven innehåller pjäser som Diallo, Gameiro och den väldige Ajorque kan det med det sagt vända när som helst. Tipparna stirrar sig föga förvånande blinda på tabellen men jag väljer att syna densamma hårt.

När tvåan skvalpar runt 65 procent – vilket är cirka 15% för mycket – är det bara att vända på klacken. 1X blir valet på Stade de la Meinau.

SPIKEN

Rennes (match 8)

Rennes har hittills inte rosat marknaden på främmande gräs men mot ett Clermont vars underliggande siffror är hädiska ger jag gästerna god chans till bättring. Tvåans marginella överstreckning spelar ingen roll. Spik!

SKRÄLLEN

Strasbourg (match 12)

Strasbourg har haft rejält oflyt under hösten där Expected Points underpresterades å det grövsta. Jag vädrar dock bättring under vintern och mot ett sanslöst överstreckat Lens gillas vänstersidan skarpt. Spelvärda 1X blir mitt val.

FAVORIT I FARA

Milan (match 4)

Milan överpresterade redan i fjol och har fortsatt enligt samma devis den här säsongen. Den tappade segern mot Roma var en tung psykologisk smocka och jag ser det inte som självklart att Rossoneri reser sig i cupen mot Torino.