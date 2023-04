Nyper spiken på Isaks gäng till god procent

Newcastle - Tottenham, Juventus - Napoli och Barcelona - Atlético Madrid är ytterligare smällkarameller som sedan avrundas med ett mustigt Choc des Olympiques i Ligue 1.

Tre häftiga bataljer från Allsvenskan finns också med där jag bland annat lockas av skrälläget som råder i Uppsala. Ett skadedrabbat Häcken är ingen säker vinnare mot Sirius.

■ ■ ■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Det som skulle vara en kontrollerad promenad mot avancemang i Europa League – särskilt att döma av de första 85 minuterna på Old Trafford – slutade i ett ruggigt antiklimax för Manchester United. Sevilla klädde av The Red Devils från topp till tå där 3-0 var rättvisa siffror sett till matchbilden. Erik ten Hags mannar bjöd andalusierna på den ena målchansen efter den andra och det spelade ingen roll att firma Shaw/Rashford var tillbaka från sina skadekänningar. United hade inte en suck och med brustet självförtroende samt slitna kroppar tror jag att de rödklädda kan få svårt att hinna ladda om till söndagens FA-cupsemifinal mot Brighton. Roberto De Zerbi och company har däremot fått fila på detaljer i lugn och ro sedan utskåpningen av Chelsea för en vecka sedan. 2-1 borde varit större siffror för The Seagulls som etablerade ett ruskigt tryck mot Kepa i motståndarmålet. För alla taktik-älskande människor ute i stugorna rekommenderar jag att bryta ned de blåvitas uppbyggnadsfas i detaljer. Där finns mycket godis för en blivande tränare. Mot ett United som inte alltid är helt synkade i sin press och som dessutom saknar ordinarie mittbackarna Martínez och Varane ser jag ett scenario framför mig där Brighton trampar gasen i botten från start. Får kustgänget igång sin offensiv redan i inledningen av matchen blir det åka av och med två raka segrar mot söndagens kombattanter i Premier League finns dessutom en psykologisk fördel att luta sig mot. När ettan streckas förmånligt – runt 40% – tvekar jag inte en sekund. Brighton spikas till final!

■ Match 2. Arsenal och Manchester City har dragit ifrån övriga lag i toppen av Premier League men bakom drakarna kommer racet om resterande platser i topp 4 att pågå hela vägen in på mållinjen. Newcastle och Tottenham finns båda med i detta gatlopp men jag kan med handen på hjärtat säga att jag skulle bli förvånad om de sistnämnda kammar hem en Champions League-plats. Harry Kane i all ära, men det är faktiskt ett bra tag sedan Spurs presterade en fotboll som fick mig att dra på ögonbrynen i soffan. Den totalt orättvisa segern mot Brighton följdes upp av en retroaktiv käftsmäll mot Bournemouth som vann med 4-3 i norra London. Där blottade de liljevita sina brister som spelförande lag och med bara två segrar på de åtta senaste tävlingsmatcherna finns inget vidare självförtroende inför trippen till en av rikets mest svårspelade arenor. Newcastle har alltid ett massivt publiktryck i ryggen och efter den hemska 0-3-smällen mot Aston Villa är jag övertygad om att supportrarna tar i från tårna när de sjunger fram sina hjältar denna söndag. I den senaste hemmamatchen körde Howes mannar över Manchester United med 2-0 och med tanke på hur säsongen i stora delar sett ut är den prestationen en vettig måttstock när ytterligare ett topplag kommer på besök. Saint-Maximin är det enda avbräcket värt att nämna och jag anser att det finns både tunga och många faktorer som talar för hemmasegern. Till priser runt 55-60 procent är ettan en spik jag nyper.

■ Match 5. Milan visade prov på tung Champions League-rutin när de i veckan säkrade sin plats i semifinalen efter 1-1 mot Napoli. Piolis ramstarka defensiv låg till grund för avancemanget och kommande Derby della Madonnina har alla förutsättningar att bli en historisk klassiker. Dessförinnan ska Rossoneri försöka säkra spel i höstens upplaga av Mästarturneringen via Serie A. Juventus plötsliga gåva från förbundet innebar att de rödsvarta trillade ner på femteplatsen och jag är inte helt övertygad om att värdarna bara städar av Lecce. Särskilt inte då det tidigare funnits en tendens att följa upp kontinentalspelet med svagare insatser i ligan. De tillresta har gott om motivation i tanken då biljetten i finrummet ännu inte är förnyad till nästa säsong. 1-1 mot Sampdoria var ett viktigt stopp på en tidigare blödning och sedan nyår har de gulröda bland annat tagit poäng av Roma samt slagit Atalanta. 2-2 mot Milan finns också på meritlistan under detta kalenderår och att ligga lågt och spela på omställningar passar Marco Baronis mannar som handen i handsken. Hjulmand, Ceesay och Strefezza är några av lirarna som kan se till att Milan får bekymmer och när ettan nosar på 90(!) procent, ja, ni hör själva, är det verkligen dags att dra öronen åt sig. Jag helgarderar och håller tummar och tår för en megaknall i modehuvudstaden.

■ Match 10. När Häcken hade spelat skjortan av både Elfsborg och Hammarby hördes halvseriösa bud på att det redan nu kunde delas ut ännu ett SM-guld åt Högmo och company. Ett par tunga skador och Kalmar FF senare hade Getingarna åkt på sin första snyting. 1-3 mot smålänningarna blottade brister i de defensiva leden som mycket väl kan återupprepas när göteborgarna tar sig an Sirius på Studenternas. Simon Gustafson och Sadiq är båda borta från spel och frågetecken omgärdar dessutom Fridriksson, Hammar och Samuel Gustafson som inte kunnat fullfölja en hel träningsvecka fram till denna batalj. Med detta i åtanke har jag väldigt svårt att ställa mig bakom den hårt betrodda tvåan. Sirius saknar i sin tur avstängda Stensson och skadade Kouakou, men det som Christer Mattiasson hittills har fått grabbarna från universitetsstaden att prestera lovar gott inför framtiden. Såväl Norrköping som Djurgården har haft problem med de blåsvarta som trivs mot opponenter som erbjuder ytor att operera på. Alsanati och Matthews har gott om fart under galoscherna och bör kunna ställa frågor till en gulsvart backlinje som inte direkt vänder på en femöring. Värdarna har gjort fina resultat mot Häcken i modern nutid och när tvåan ser ut att bli grovt övervärderad hoppas jag på en favorit i repris. Den vågade nöjer sig med spelvärda 1X. Alla tecken övervägs först på större system.

Spiken

Newcastle (match 2)

Newcastle har varit extremt starka på St James’ Park hela säsongen och ska kunna belägra ett sargat och ihåligt Tottenhams planhalva under merparten av matchen. Till godkänd procent ger jag Isak och company fullt förtroende.

Skrällen

Lecce (match 5)

Milan har haft en tendens av att följa upp matcherna i Champions League med sämre insatser i Serie A. Mot ett Lecce som trivs ypperligt med att slå ur underläge går det bara inte att blunda för den kopiöst rensande högersidan!

Favoriten i fara

Häcken (match 10)

Hur inoljad och välsmord Häckens spelfilosofi än må vara blir det svårt att prestera på topp när flera normalt bärande pjäser saknas. Jag anser de regerande mästarna vara en favorit i fara mot ett Sirius som sett betydligt bättre ut än vad streckningen visar. 1X ska prioriteras.