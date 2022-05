ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

En final i Europa League, kval mot League One, hela åtta superettanmatcher och tre avslutande Premier League-fighter är vad som står på schemat på onsdagens Europatips. Kupongen spelas över två dagar .

Rangers ser ut att bli undervärderat på neutral plan i Sevilla mot Frankfurt. Spelvärdet ligger helt klart på skottarna, men jag vågar inte plocka bort tyskarna och helgarderar match 1.

I superettan tycker jag att det svenska folket går lite väl hårt på en ung tabell och undervärderar flera lag som har mer i sig än vad poängskörden visar.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 3 . Landslagets gamla mittfältsterrier, Tobias Linderoth, ser ut att gå en ljus framtid som tränare. Åtminstone om man ser till vad han lyckats med i Skövde. Sin första säsong som tränare för ett A-lag lotsade han Skövde AIK upp i superettan. Väl där har laget fått en flygande start med 13 poäng på sju matcher. Linderoth har byggt ett stabilt kollektiv som är starkt defensivt men som även nyper när tillfälle ges. Elfsborgslånet Jack Cooper Love har varit glödhet med fem mål. Två raka torsk nu, men jag är inte så orolig för att det ska börja gå utför för nykomlingen. Att förlora en hyfsat jämn match mot Halmstad är inget att skämmas för och mot Dalkurd grinade marginalerna emot. Ett rött kort och ett korrekt mål framåt som domaren inte godkände kan få även de bästa på fall. Mittfältaren Kreida är avstängd, men i övrigt matchas så gott som bästa lag här.

Örebro fortsätter blanda och ge. Två raka vinster nu, men båda kom på hemmaplan och spelet räcker inte för att aspirera på en topp-placering. På bortaplan har det blivit två torsk på tre försök och nu vankas det riktigt gräs på Södermalms IP vilket inte är favoritunderlaget. Lägg till att en av lagets bästa spelare, Jake Larsson, är avstängd. Jag tror inte Skövdes fysiska fotboll kommer passa Örebro särskilt bra där gästerna förväntas föra matchbilden. Det svenska folket övervärderar dock ÖSK, kanske på grund av klubbnamnet.

Spelvärdet ligger till vänster och det är därifrån jag börjar strecka. Ettan kan vara en fräck chansspik runt 30%, men den ”fege” plockar även med krysset.

■■ Match 5 . Västerås har varit en besvikelse så här långt med bara fem poäng på sju matcher och parkerar som nästjumbo. VSK har dock vad som krävs för att klättra i tabellen och jag tycker de är för bra för att fortsätta kräftgången. Säsongen är fortsatt ung och det är för tidigt att ta för stor hänsyn till tabellen i ett så här tidigt skede. Med tanke på de ekonomiska muskler gurkorna byggt upp ska de ha kapacitet att på sikt slåss om topplaceringar i den här ligan. Inför säsongen plockades vasse Viktor Granath in från Skövde AIK. Anfallaren var med sina 24 mål i Ettan i fjol en stor anledning till Saik:s uppflyttning till superettan. Även ett hack uppåt har han visat sig viktig, nu för sin nya klubb, och stått för starka tre mål. Där finns en kille som kan avgöra matcher och lär fortsätta hålla rutinerade Prodell på bänken. Visst har poängskörden varit skral men hemma på Iver Arena vann gurkorna ändå mot tilltänkta topplaget Örebro senast och lär ta merparten av säsongens poäng.

Jönköpings Södra kommer få problem på konstgräset. Smålänningarna har också haft en turbulent start på säsongen. En tränare har redan fått gå och det är inte de trevligaste vindar som blåser runt klubben. Visst blev det 5–2 mot Utsikten senast i säsongens blott andra vinst, men där fick Södra spela med en man mer i en halvlek. Segern blev dessutom kostsam då ordinarie backen Ben Lamin och givna innermitten Junes Barny båda drog på sig ostskivor och är avstängda här. Defensiven ser fortsatt ihålig ut vilket otroliga 18 insläppta på sju matcher är ett resultat av. Malmö-lånet Peter Gwargis var en tilltänkt skyttekung för Södra, men skadade sig efter två mål på de tre första matcherna och ser ut att bli borta resten av säsongen. Där har den gamle måltjuven Edin Hamidovic inte alls kunnat fylla skorna och faktiskt knappt platsat i elvan hittills.

Här tycker jag att det finns spelvärde på ettan när det streckas runt 40%. Allt under 50% är okej att spika då jag håller Västerås som klar favorit i den här matchen.

■■ Match 11 . Burnley krigar på för nytt kontrakt, men befinner sig just nu under nedflyttningsstrecket med två omgångar kvar att spela. Mike Jackson fick en flygande start som ny tränare efter långlivade Sean Dyche, men resultaten har mattats. Med tanke på hur truppläget ser ut nu under den viktiga slutfasen är jag tveksam till om det här kommer att gå. En redan blek trupp får det väldigt svårt när skadelistan dessutom blir lång. Gudmundsson, Vydra och Westwood ser definitivt ut att missa den här matchen, men framför allt så är Mee och Tarkowski tveksamma till spel och båda missade den förra matchen mot Tottenham (0–1). Mittbacksduon har varit en väldigt viktig grund för Burnley de senaste säsongerna och gjort Burnley till vad de är. Skulle en nykomponerad backlinje ställas ut även nu så blir det väldigt tufft.

Aston Villa vann så sent som för två veckor sedan med 3–1 på bortaplan mot Burnley, då mot ett mer ordinarie manskap än vad som kommer vara fallet nu. Watkins har sett glödhet ut mot slutet och här kan Villa ställa upp med en elva som överglänser gästernas på i stort sett varje position. Klass har således visat sig slå motivation tidigare i detta möte och jag tycker Villa ska vara klar favorit framför fansen i säsongens sista hemmamatch.

Jag tror det svenska folket kommer dra i motivationskortet lite väl hårt och hoppas att matchen strecks hyfsat korrekt. Håller sig ettan runt 50-55% så spikar jag av.

■■ Match 12 . Evertons match hemma mot Brentford senast färgar säsongen i stort. Två röda kort och ett självmål lade grunden till 2–3-torsken. Det visar att motivation inte alltid räcker för att vinna fotbollsmatcher. Nu har The Toffees två pinnar ner till giljotinen och behöver fortsätta svettas för kontraktet. Det är givetvis en oerhörd press som läggs på spelarnas axlar i ett sånt här läge där hela Liverpool, nåja halva, kräver en uppryckning. Branthwaite och Rondon är nu avstängda och det är inget enkelt motstånd som kommer på besök.

Crystal Palace bryr sig inte om att de inte har så mycket att spela för längre. De har varit svåra att bryta ner hela säsongen och kommer nu från fyra raka utan förlust, varav två bra bortamatcher där de vunnit xG mot både Southampton och Aston Villa och fått med sig totalt fyra pinnar. Statusen i truppen är bra och här kan Vieira ställa ut en vass elva på benen. En elva som kan gå ut och ha kul utan press, till skillnad från värdarna. I England ger man aldrig bort något gratis och det kommer inte kristallpalatset göra heller. Det råder ingen tvekan om vilket lag som varit det bästa under säsongen och att motivationen nu ska göra att Everton streckas upp till skyhög favorit av tipparna ställer jag mig ytterst tveksam till.

Ettan är i skrivande stund uppe och snurrar en bra bit över 60%, vilket är över 10 procentenheter för högt. Då chansar jag bort den dåliga favoriten helt och testar X2 till suveränt spelvärde.

SKRÄLLEN

Västerås (match 5)

Västerås har en högre växel att lägga in och ska vara svåra att tas med hemma på plastmattan där de slog Örebro senast. Gräslaget Jönköpings Södra har två tunga avstängningar i Barny och Ben Lamin. Vettig spiketta till trevlig procent.

SKRÄLLEN

Crystal Palace (match 12)

Det rådet ingen tvekan om att Crystal Palace har varit bättre än Everton denna säsong. Londonlaget är svårslaget och kommer från fyra raka utan förlust. Det svenska folket drar dock fram motivationskortet och streckar upp Everton till stor favorit. Det köper jag inte alls. Den lågt streckade tvåan måste prioriteras.

DRAGET

Skövde AIK (match 3)

Skövde är en väldigt pigg nykomling som kommer skörda många offer hemma på Södermalms IP. I Jack Cooper Love har de en av superettans hetaste anfallare. Konstgräsgänget Örebro har inte trivts på bortaplan så här långt och har Jake Larsson avstängd. Jag går emot favoriten här och streckar från vänster.