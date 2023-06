Ny tränare räcker inte här, Blåvitt

Som om det inte vore tillräckligt mycket som ställs på sin spets är Europatipset dessutom kryddat med 2,5 miljoner i jackpot. Det finns spännande vägar att gå mot storkovan där jag bland annat letar dolda spikar i Uppsala och Apulien.

Italienskt och portugisiskt playoff samsas sedan med den turkiska cupfinalen samt norska Eliteserien om att ta kupongen i mål. Ute på kontinenten tornar flera spännande skrällägen upp.

■■ Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 4. Att spika storfavoriter kan vem som helst göra. Här tar jag därför ut svängarna och bjuder på två mer dolda spikar till trevlig procent som skapar utrymme för fler skrälltecken. Sirius inledde säsongen med att spela helt okej fotboll utan att få betalt. Det hade kunnat få vilken ledning som helst att agera kortsiktigt, men Christer Mattiasson har utnyttjat förtroendet han givits genom att leda de blåsvarta till två raka segrar. Huxflux har Sirius flugit upp på säker mark och jag anser att värdarna har bra chans till en tredje när IFK Göteborg gästar Studenternas. Nytt blod på Blåvitts tränarbänk eller inte tycker jag att de hemmahörande spelar en klart bättre fotboll just nu. Roche och Stensson kan styra mittfältet på egen hand och i firma Matthews/Persson finns speed som Änglarnas tveksamma backlinje får svårt att hänga med. Kouakou är dessutom tillbaka från skada vilket höjer offensiven ytterligare. Vad gäller Blåvitts och nye tränaren Askous personalstyrka råder inte samma muntra miner. Carlén saknas på grund av avstängning och med Salomonsson, Ohlsson och Carneil på skadelistan tror jag att gästerna får svårt att ta sig till högkaratiga målchanser i Uppsala. Framför allt med tanke på den otroligt usla insatsen senast mot Mjällby. Mycket talar för Sirius och när ettan ser ut att hålla sig runt 45% finns inget att tveka på. Jag singlar det sunda vänstertecknet.

■ Match 8. Fotbollsmatcher där väldigt mycket ligger i potten tenderar inte sällan att bli låsta och återhållsamma sådana. 1-1 i den första playoff-finalen mellan Bari och Cagliari kan tyckas gå under samma kategori, men siffrorna speglade inte matchbilden. Inte för fem öre. Bari vann xG med monstruösa 5,35 - 0,88(!) och hade vilken annan dag som helst gått in i returen med ett massivt överläge. Skyttekung Cheddira kostade även på sig att missa en straff. Ett boostat självförtroende, revanschlusta och en högljudd hemmapublik i ryggen är faktorer som ska räcka långt när lagen nu drabbar samman igen. Cheddira och Esposito är en fyndig anfallsduo som skapade mängder av chanser senast och det faktum att Cagliari är betydligt bättre hemma på Sardinien än på resande fot talar inte till gästernas fördel. Ranieri litar mycket till sin anfallsstjärna Lapadula, men så länge Bari håller honom i schack har sardinerna ingen tydlig plan B. En grej som är värd att nämna är att Bari tar sig till Serie A vid ett oavgjort resultat på grund av bättre ranking, därav det höga oddset på ettan, men trots det gillar jag ettan i Apulien. När svenska folket stirrar sig lite blinda på lagnamnen tornar fint spelvärde upp till vänster. Jag spikar den spelvärda ettan upp till 40%.

■ Match 9. Med bara en poängs marginal klarade sig Estrela Amadora i fjol kvar i den portugisiska andraligan. Den här säsongen har Sérgio Vieiras gäng, som grundades så sent som 2020 efter att tidigare ha funnits i andra upplagor, verkligen ryckt upp sig. En bronspeng i Segunda Liga gav en playoff-plats mot finrummet som gästerna hanterade med den äran i den första akten mot Marítimo. 2-1-segern var rättvis sett till både händelseförloppet samt underliggande siffror och i returen vill jag slå ett slag för att Estrela får en passande matchbild framför sig. Marítimo rosade inte marknaden i Primeira Liga där en svag offensiv kombinerades av en ännu sämre defensiv. 63 insläppta mål var sämst i klassen och när dessa siffror backas upp av usel xGA (expected goal against) riskerar öborna än en gång att bli blottade i de bakre leden. Estrelas självförtroende var inför detta kval på topp och när Marítimo tvingas brottas med ångestladdad press på sina axlar är det inte enkelt att prestera. Medan grabbarna från Madeira torskade 22 av 34 matcher i Primeira Liga gick Estrela bara på pumpen tre gånger våningen under och jag blir inte förvånad om lagen byter plats med varandra i hierarkin efter söndagens drabbning. Runt 50% vore sund streckning på ettan, när tipparna målar upp densamma till hisnande 70% är det dags att dra öronen åt sig. Den spelvärda högersidan (X2) är en spännande utgång.

■ Match 10. Turkiska cupen har pågått sedan september och under söndagen är det dags för maraton-turneringen att nå vägs ände. Fenerbahce och Istanbul Basaksehir är herrskapen som gör upp om trofén och det man framför allt ska ha med sig är att finalen går av stapeln på neutral mark i Izmir. Ingen hemmaplansfördel råder således för Fenerbahce som jag tror går en betydligt tuffare uppgift till mötes än vad streckningen gör gällande. Skyttekungen Valencia och superlöftet Güler är spelare som kan låsa upp Istanbul Basaksehir på egen hand, men här ska det raskt påpekas att Emre Belözoglus mannar bara släppte in 37 mål i Süper Lig. Siffror som endast trumfas av Galatasaray och Besiktas. Keny och Januzaj är lirare som ett inte sällan framtungt Fenerbahce får se upp med och jag blir inte förvånad om svenska folket tror att Fener får spela matchen framför egen publik i Istanbul. Det och ett betydligt mer känt lagnamn är faktorer som gör att det på något sätt blir psykologiskt enkelt att lämna ettan på egna ben. Istanbul Basaksehir har dock vunnit två av de fyra senaste inbördes mötena och hållit jämna steg i övriga. Ett radikalt trendbrott ser jag inte hända i Izmir där 80% på ettan är cirkus 25% för högt. Oddset på Fener har stigit sedan oddssläpp och här lutar jag åt att marknaden är rätt på det. Vansinnigt spelvärda X2 är tecken som bara inte får missas. Den som har råd helgarderar.

Spiken

Djurgården (match 2)

Norrköping har till stor del levt på Sigurdssons skicklighet för att komma till målchanser. När islänningen och Ceesay saknas (båda avstängda) borta mot Djurgården blir det tufft emot. Blåränderna är urstarka på Tele2 Arena där Peking kammar noll.

Skrällen

Estrela Amadora (match 9)

Estrela Amadora övertygade hemma mot Marítimo och kommer få gott om lägen till omställningar när värdarnas svaga defensiv blottas i en desperat jakt. Då får spelvärda X2 inte missas.

Draget

Bari (match 8)

Bari krämade ur en monsterprestation på Sardinien där bara ren otur stod i vägen för ett bättre resultat än 1-1 inför returen mot Cagliari. En likvärdig insats på hemmaplan tar Klas Ingessons gamla lag till Serie A. Väldigt spelvärd etta.