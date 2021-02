Ny jackpot – och gott om glödheta miljondrag

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

• • •

Det blev tråkiga favoritbetonade resultat på söndagens Europatips, vilket gav väldigt låg utdelning för 13 rätt. Vilket innebär att vi kan få skörda frukterna denna onsdag i stället då det betyder en jackpot på sex miljoner.

Kupongen fokuserar på cupspel, vilket gör saker och ting lite mer osäkra än vanligt då det kan roteras i elvorna.

■■ En sådan tillställning är definitivt match 7 från den franska cupen. Lille har blivit en potentiell utmanare till PSG om ligatiteln. Därför fortsätter de att bli rejält överstreckade på tipsen. Så även nu när de tickar över 75%. På bortaplan i en cupmatch mot ett lag i samma serie är det väldigt magstarkt. Även om motståndet är nästjumbon Dijon. Dessa lag möttes faktiskt i Lille i Ligue 1 för bara två veckor sedan och det var inte någon utklassningsseger serieledarna stod för då, där det blev 1-0 i en rätt så jämn match. Här är det dock frågetecken för hur båda lagen värderar cupen.

Lille lär, av förklarliga skäl, prioritera ligan medan Dijon har en viktig match mot bottenkonkurrenten Nimes på söndag. Då matchen startar 19.00 är det av yttersta vikt att följa elvor och oddsutveckling. En sak är dock säker, Lilles turkiska skyttekung Yilmaz kommer inte delta på grund av skada.

Skrällettan måste i detta läge med tidigt när den streckas till häpnadsväckande låga 8%.

■■ I match 13 hoppas vi på en riktig cupskräll där Belgiens två bästa lag drabbar samman. Club Brugge toppar den inhemska tabellen före just Royal Antwerp, även om Brugge har en betryggande ledning och för ligan toppklass i spelare som Vanaken, Lang och Bas Dost. Visst ska Brugge varit favorit, men att gästerna ska streckas under 10% är verkligen en överdrift. I somras vann faktiskt Antwerpen detta möte när de möttes i cupfinalen.

Det här har alla möjligheter att bli en jämn kamp och till fantastiskt spelvärde måste X2 med tidigt.

■■ Varför inte göra det till en cupskräll-trippel? Formstarka Brighton, med fem raka utan förlust i ligan och imponerande segrar mot Liverpool och Tottenham, reser till Leicester för FA-cupens åttondelsfinal. Graham Potter kan andas ut en aning när hans fiskmåsar fått ett betryggande avstånd ner till nedflyttningsstrecket. Det gör det betydligt roligare att spela FA-cupen.

Leicester kommer från en halvtrött 0-0-match mot Wolves. Positivt att Vardy var tillbaka och fick hoppa in med halvtimmen kvar. Här lär dock inte Rodgers chansa med sin skyttekung från start med tanke på ljumskbekymren. Ndidi är troligtvis fortsatt out och han gör mer skillnad än man kan tro för detta Leicester. Kikar man på antal poäng laget skramlat ihop med och utan den viktige balansspelaren så förstår man det.

Med det sagt är hemmalaget befogad favorit, men när det svenska folket streckar ner Brighton till 13% går det bara inte att hålla fingrarna borta från den saftiga skrälltvåan.

■■ Ni vill ha spikar också? Ok då. Sheffield United har kommit igång på riktigt. PL-jumbon slutar aldrig kämpa. Stod för en heroisk vändning i sexpoängsmatchen mot WBA och var inte långt borta mot ett nytt fräschare Chelsea i helgen. I match 3 tar de nu emot skadedrabbade Bristol City hemma på Bramall Lane i FA-cupen.

Det gästande Championship-laget har jag snackat ner en längre tid då de inte håller nivån för sin relativt höga placering i andraligan. Spelmässigt är det en klubb för den undre halvan. Formen är under all kritik med tre raka torsk och truppläget är som sagt inget vidare med en lång skadelista. Det skulle inte förvåna mig om tränare Holden vaskar den här matchen helt för att försöka hålla ihop det så gott det går i ligaspelet istället, där det fortfarande otroligt nog finns chans på playoff.

Ettan streckas lite högt men 68% är tillräckligt dugligt för att spika.

■■ Brentford spelar en av få ligamatcher på kupongen. The Bees fortsätter trumma på och är just nu The Championships klart bästa lag. Vändningen till vinst med 4-1 borta mot Middlesbrough senast var mäktig och osade klass. Ivan Toney är i sitt livs form och har nu dunkat in sex mål på de tre senaste matcherna och Brentford är obesegrat i 20 raka (!) ligamatcher.

Nu gästar de ligafyran Reading som slogs tillbaka med enkla 3-1 i mitten på december. Bra chans på bortaseger här som skulle innebära att Brentford kliver om Norwich i tabellen och tar över serieledningen.

55% är taget på tvåan!

■■ I övrigt. Napoli har en del problem inför returen borta mot Atalanta i Coppa Italia. Manolas och Mertens är skadade medan Ghoulam och mittbacksbjässen Koulibaly testats positivt för corona. Dessutom är formen kall, framför allt på bortaplan där det blivit tre raka torsk. Senast borta mot Genoa.

Klar fördel Atalanta här som suktar efter titlar. Jag singlar ettan.

• • •

ANNONS: Lämna in expertens 432-raderssystem

• • •

SPIKEN

Sheffield U (match 3)

Sheffield United har börjat hitta tillbaka till det spel som gjorde dem till en så stor överraskning i Premier League i fjol. Trots den prekära tabellplaceringen osar det karaktär kring laget. Bristol City är helt ur slag och har en lång skadelista. Bra etta!

SKRÄLLEN

Dijon (match 7)

Dijon undervärderas å det grövsta hemma i cupen mot Lille. De gästande serieledarna är inget vidare cup-lag, åkte i fjol ut mot amatör-laget Épinal, och borde prioritera ligan. När ettan streckas till REA-priset 8% går det inte att vända skrällen ryggen.

FAVORIT I FARA

Club Brugge (match 13)

Visst är Club Brugge Belgiens bästa lag, men mycket talar för att ligatvåan Royal Antwerp ska kunna bjuda upp till dans i den här cupmatchen. Gästerna slog faktiskt Brugge i cupfinalen i somras. Den högt streckade ettan måste få tidigt sällskap.