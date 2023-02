Nu skjuts väl spöket i sank?

Rent sportsligt är det en riktigt häftig fotbollssöndag vi har framför oss. Förutom Premier League, där Man City är pressade i titeljakten och behöver tre poäng borta mot Spurs, så väntar bland annat ett Milanoderby och heta rivalmöten i Frankrike och Grekland.

Spelmässigt hittas stora överstreckningar i framför allt Ligue 1 och La Liga som ska utnyttjas. Då det relativt enkla Europatipset i veckan inte gav någon utdelning på 10 rätt finns det nu 4 miljoner i jackpot.

■■

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 1. Manchester City höll sig lugna under vinterns transferfönster, men tappade bråkstaken Joao Cancelo till Bayern München. Därmed går det att argumentera för att de ljusblåa ser svagare ut nu än de gjorde under hösten. Guardiola är dock övertygad om att Rico Lewis är tillräckligt bra för att klara av spel på alla fronter och vem är jag att ifrågasätta den store spanske tränaren? Citys trupp osar trots allt alltjämt av klass och att Stones åkte på en skada mot Arsenal i FA-cupen gör inte så mycket när Laporte och Dias finns att plocka in från bänken. Med Akanji, Aké och Walker som övriga försvarare i truppen kan City både laborera med en fyrbackslinje och med tre mittbackar. Längre fram i banan finns inga skador att ta hänsyn till och då bör gästerna starta med De Bruyne, Rodri och Gündogan på mittfältet samt Grealish, Haaland och Mahrez längst fram. En otroligt vass sextett och då har jag inte ens nämnt Bernardo Silva som är en riktig gubbe i lådan. Tottenham brukar trivas bra mot Manchester City och gick upp till en 2-0-ledning mot de ljusblåa på Etihad för några veckor sedan. Då föll Spurs dock ihop rejält i den andra halvleken och torskade matchen med 2-4. Efter det har de vitklädda gått vidare i FA-cupen och besegrat Fulham med 1-0 i Premier League. En match där gänget från norra London spelade bedrövlig fotboll och räddades av Harry Kane som så många gånger förr. Nu finns det lite osäkerhet då Antonio Conte har opererat gallblåsan i veckan och inte kan leda laget från sidlinjen. Det kan säkert påverka prestationen. Manchester City är ett bättre lag på alla positioner och har inte råd att släppa iväg Arsenal mer i toppen av Premier League. Här tror jag att de en gång för alla skjuter Tottenham-spöket i sank. Trots lite hög streckning på tvåan är det en vettig spik på denna skrällfyllda kupong.

■ Match 2. Chelsea har som bekant strösslat med pengar under de senaste transferfönstrena, men det har sannerligen även Nottingham gjort. Sedan i somras har de rödklädda värvat hela 29 (!) spelare. Det är heller inga dussinlirare som slagit sig ner i East Midlands, under de sista skälvande timmarna av Deadline Day hämtades bland annat Keylor Navas in. Med Dean Henderson på skadelistan har Forest därmed skaffat sig en minst sagt meriterad ersättare. Det kommer med detta sagt ta tid för Steve Cooper att spela ihop alla pusselbitar och i dagsläget har hemmalaget enorma skadeproblem. Förutom nyss nämnda Henderson saknas bland annat Kouyaté, Gibbs-White, Awoniyi, Niakhaté och Richards för att nämna några. Johnson, Surridge och Dennis kan starta på topp med Freuler på mittfältet, men bakåt ser det tunt ut. Boly och McKenna är ingen mittbacksduo att hålla i handen när det blåser. Nottingham kommer också från totalt 0-5 i semifinalen av Ligacupen mot Manchester United. Leeds har haft en tung period efter VM-uppehållet och inte vunnit en enda ligamatch under 2023. Spelmässigt börjar det dock se allt bättre ut och offensivt finns det massor av alternativ för Jesse Marsch. Rutter är ett högintressant nyförvärv från Hoffenheim och han startade på topp tillsammans med Bamford i FA-cupsegern över Accrington förra helgen. Då gör det inte så mycket att Rodrigo är skadad och inte kan delta här. Harrison och Sinisterra startade på kanterna då medan Aaronson finns att plocka in från bänken. Längre bak i banan har Klich försvunnit, men Weston McKennie är ett spännande tillskott till mittfältet. Tipparna har lagt märke till värdarnas shoppingrunda och streckar upp ettan alldeles för högt. Då öppnar sig ett gyllene värde på Leeds som jag i grunden tycker är ett bättre lag. Tvåan är en utmärkt chansspik.

■ Match 5. Torino har ett intressant spelarmaterial med Sanabria, Vlasic och Miranchuk på topp och Schuur (passande namn för klubben) i backlinjen. Trots det har Tjurarna haft problem att vinna fotbollsmatcher efter VM-uppehållet. En enda seger finns noterad efter 90 minuter på de sju senaste tävlingsmatcherna och i veckan blev det stryk borta mot Fiorentina med 1-2. Därmed är äventyret i Coppa Italia över. Torino har dessutom försvagats i veckan när Sasa Lukic tagit sitt pick och pack och flyttat till London för spel med Fulham. Mot Fiorentina startade istället Ricci och Linetty på innermittfältet och det är en ganska svag uppställning. Tipparna tycks övertygade om att Torino står för en fin insats under söndagen, men jag är inte alls lika säker. Udinese har visserligen haft en hemsk vinter med en enda seger på sina 13 senaste kamper i alla tävlingar. Insatserna har dock stabiliserat sig mot slutet och fyra poäng har spelats in på de två senaste omgångarna. Skadade Gerard Deulofeu saknas verkligen i offensiven, men det finns ändå gott om klasslirare som kan göra det framåt. Ehizibue, Beto, Success och Pereyra vet alla vart målet är beläget. Dessutom har Florian Thauvin, den franska före detta supertalangen, hämtats in från mexikanska Tigres. Det är oklart vilken nivå han håller i dagsläget, men där finns det sannerligen kapacitet. Jag köper inte det stora favoritskapet på Torino uppe i norra Italien och väljer faktiskt bort ettan helt och hållet. X2 blir en trolig och spelvärd lösning.

■ Match 11. Den kanske allra hetaste matchen på söndagens Europatips är den vi hittar i södra Frankrike. Marseille och Nice möts i något av ett derby på sydkusten och vi minns alla vad som hände när lagen drabbade samman för ungefär ett och ett halvt år sedan. Då blev det fullt slagsmål mellan spelare, funktionärer och supportrar vilket ledde till att matchen tvingades avbrytas. Så illa ska det inte behöva gå den här gången, men räkna med heta känslor både på plan och utanför. Marseille går riktigt starkt i dagsläget och utmanar PSG i toppen av Ligue 1. Nio segrar och ett kryss på de tio senaste matcherna i alla tävlingar är ruskigt starka papper. Under fönstret har OM fått in Ounahi och Vitinha som höjer klassen på truppen. Dessutom är viktige Clauss tillbaka från skada. Med Bailly avstängd finns det dock luckor att utnyttja i försvaret. Balerdi, Gigot och Mbemba är inte den säkraste försvarstrion och ännu värre blir det när Kolasinac tar plats i backlinjen. Nice har också gjort affärer under januari och hämtat in Terem Moffi från Lorient. En anfallare som nätat tolv gånger under säsongen. Han kommer passa bra tillsammans med Laborde, som stod för matchens enda mål borta mot Lens förra helgen, på topp. På mittfältet finns bland annat Ramsey och Barkley att tillgå och i backlinjen har de rödsvarta värvat in Ndayishimiye för stora pengar från Basaksehir. Han gjorde en stark insats tillsammans med Todibo och Dante när Nice höll nollan mot Lens och bakom försvarsmuren hittas minst sagt rutinerade Kasper Schmeichel. Nice har tagit tio poäng på sina fyra senaste omgångar och bara förlorat två av sina fem senaste inbördes möten med Marseille. Detta är öppnare än vad svenska folket vill få det till och då är den värdefyllda högersidan ett måste att få med. X2 för den modige medan den fege målar på hela vägen.

Spiken

Bayern München (match 9)

Bayern München är lite trögstartade och har tre raka 1-1-matcher i ligaspelet i bagaget. De visade dock klass när Mainz krossades med 4-0 i veckans cupfajt och det är trots allt klasskillnad mellan Bayern och Wolfsburg. Tvåan streckas högt, men det är en åsnespik jag är villig att ta.

Skrällen

Nice (match 11)

Nice har verkligen fått upp farten i Ligue 1 och med Terem Moffi i truppen blir de ännu vassare. I detta prestigefyllda derby kommer de rödsvarta ge allt de har och då är Marseille ingen säker vinnare. Den extremt undervärderade högersidan är ett måste att få med.

Draget

Leeds (match 2)

Nottingham har stora skadeproblem och det kommer ta tid att få ihop den minst sagt spretiga spelargruppen. Jag rankar Leeds, trots en jobbiga resultat i ryggen, som ett bättre lag. När de då undervärderas rätt kraftigt är The Whites ett utmärkt drag på City Ground.