Ni hamnar återigen snett på det, Sverige

De stora europeiska ligorna står fortsatt på VM-paus. Det innebär att söndagens Europatips fortsätter med matcher från lägre divisioner. Vi har de senaste veckorna bekantat oss en hel del med andradivisionerna i Spanien och Italien och både Segundan och Serie B tar stor plats även på denna bong. En match från The Championship inleder dock.

Likt tidigare när de här ligorna ska analyseras så hamnar svenska folket väldigt snett i sina tankar och det finns stort spelvärde att hämta på flera håll då i stort sett varje större favorit blir överstreckad.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 2. Granada är som natt och dag borta jämfört med hemma. I torsdags gjorde de rödvita sitt blott tredje mål för säsongen på bortaplan i mötet med Málaga och det räckte bara till en pinne. En enda seger på tio bussresor är inte bra nog för ett lag med den kapacitet som finns hos andalusierna. På Estadio Nuevo Los Cármenes är de däremot helt omöjliga att ha att göra med. Sju segrar, två oavgjorda matcher och 20-2 i målskillnad är ruggigt starka papper. Granada har dessutom seriens kanske allra mest meriterade topptrio i José Callejón, Jorge Molina och Myrto Uzuni. Den sistnämnde albanen leder skytteligan med nio baljor och går mot sin klart bästa säsong i karriären. Längre bak i banan hittas bland annat Miguel Rubio och den gamle Arsenal-talangen Ignasi Miquel. Ett komplett lag totalt sett och Granada ska definitivt vara en kandidat till att ta sig upp till La Liga. Burgos ligger tvåa i den spanska andraligan inför den 20:e omgången och har bara tappat in nio bollar bakom sig. Det ska dock sägas direkt att laget från Kastilien och Leon har överpresterat å det grövsta. De har plockat runt tio poäng fler än vad de borde göra enligt expected points och förr eller senare kommer vändningen. Sprickorna har redan börjat synas i fasaden för Burgos som har släppt in mål i tre raka matcher och bara har vunnit två av sina fem senaste i ligan. Tidigare i veckan åkte Burgos på stryk hemma mot Eibar med 1-2 och var då mer eller mindre utspelade. Gästerna kommer få svårt att hänga med i tempot nu också. Får vi ettan under 60% är det en utmärkt spik att bygga systemet kring,

■ Match 8. Genoa har bara mäktat med 18 mål under de första 16 omgångarna och det är faktiskt sämst av samtliga lag på den övre halvan av Serie A. De har dock skapat näst flest chanser av alla gäng i Serie B efter överlägsna serieledarna Frosinone och det är bara en tidsfråga innan de rödblåa får en ketchupeffekt. För några dagar sedan besegrades Südtirol med 2-0 efter att Mattia Aramu, som stod för tolv personliga poäng för Venezia i Serie A förra säsongen, och inhopparen George Puscas stått för målen framåt. Det är två spelare som tillhör de bästa offensiva lirarna i den här serien och Genoa har dessutom Massimo Coda och Albert Gudmundsson till förfogande. Målen kommer börja trilla in i en allt stridare ström. På mittfältet är välmeriterade Kevin Strootman, som tidigare i karriären har representerat Marseille och Roma, en stabiliserande kraft. Stefan Ilsanker, tidigare i Eintracht Frankfurt och RB Leipzig, har inte riktigt kommit igång i Genoas dress, men han hoppade in mot Südtirol och österrikaren har ett stort spel i sig. Ascoli kommer från en förlust mot Pisa och det var femte raka omgången utan seger. Dessutom drog försvararen Bellusci på sig ett gult kort som innebär att han är avstängd i denna match. Det är knappt någon i Ascoli som hade tagit plats i Genoas startelva och här tror jag definitivt att gästerna kommer dominera från start till mål. Visst finns risken att tvåan sticker iväg något streckmässigt, men det är ändå en vettig spik då det skiljer ännu mer mellan de här lagen än tabellen visar.

■ Match 6. Eibar var otroligt nära att ta sig hela vägen upp till La Liga i fjol, men en förlust mot ett redan nedflyttat lag i den sista omgången förstörde chanserna att komma topp 2. I playoff blev det sedan ett knappt nederlag i dubbelmötet mot Girona. Nu har baskerna tagit nya tag och Eibar ligger fyra inför helgens matcher. Detta efter att ha vunnit de två senaste omgångarna i serien mot Huesca och Burgos. Båda gångerna låg Eibar faktiskt under, men lyckades vända på steken. Stoichkov stod för ett av målen tidigare i veckan och det var hans sjätte för säsongen. Med tanke på att 29-åringen nätade 21 gånger i fjol är det oerhört viktigt för Eibar att han fortsätter leverera. Överhuvudtaget är detta ett stabilt gäng, men under söndagen blir de på tok för övervärderade. Real Oviedo har varit svåra att tas med de senaste veckorna med fem raka omgångar utan förlust. Tidigare i veckan spelade de blåklädda oavgjort mot serieledarna Las Palmas och var minst lika bra som Kanariefåglarna då. Real har haft problem med målskyttet, tolv gjorda mål är näst sämst i serien, men de är solida bakåt. Mittbackarna Costas och Calvo ska kunna hålla Eibars strikers stången också. Framåt finns det kapacitet i Borja Bastón och Sergio Enrich. Båda dessa anfallare har ett förflutet i Eibar och den sistnämnde gjorde nyligen sex säsonger hos baskerna. Räkna med att han är oerhört sugen på att sänka sin gamla klubb på Estadio Municipal de Ipurúa. Detta känns betydligt öppnare än vad streckningen gör gällande och den otroligt spelvärda högersidan får absolut inte missas.

■ Match 11. Bari öppnade säsongen med full fart och har varit med i toppen av tabellen redan från början. De har dock börjat tappa fart och hade faktiskt åtta raka tävlingsmatcher utan seger innan torsdagens möte med Cittadella. Då slog Daniel Anderssons gamla klubb till med en 3-0-seger, men insatsen var inte lika bra som resultatet påvisar. Bari hade bara runt 30 procent av bollinnehavet och var extremt effektiva. De har dock minst sagt ett ordentligt avbräck. Walid Cheddira har gjort mål på allt under hösten och leder skytteligan med nio fullträffar. Framgången har gjort att den avige strikern är med i Marockos VM-trupp så han finns inte med. Modena har fem raka omgångar utan förlust och närmar sig playoff. Offensivt ser gänget från norra Italien riktigt spännande ut med Diego Falcinelli i spetsen. 31-åringen, med mängder av säsonger i Serie A i ryggen, har noterats för två mål och en assist på sina tre senaste matcher. Han fungerar fint tillsammans med lagets bästa målskytt Nicholas Bonfanti som fick sin fotbollsfostran i Inter. 20 år gammal är han på väg att få sitt stora genombrott som senior och han kan mycket väl leverera även mot ett överskattat Bari. Ettan streckas i skrivande stund runt 70% och det är såklart på tok för högt för ett lag som bara har vunnit en enda match på två månader och snarare borde stå i 50%. X2 spelas till magiskt värde.

Spiken

Granada (match 2)

Burgos har överpresterat grovt och det är bara en tidsfråga innan raset kommer. Granada är seriens bästa hemmalag och kör över serietvåan utan pardon. Bra etta!

Skrällen

Real Oviedo (match 6)

Real Oviedo har en stabil defensiv och på topp har Borja Bastón och Sergio Enrich mycket mer att ge än vad de har visat hittills. Eibar har hamnat i underläge i två raka matcher och det håller inte nu. Jättefin skrällchans i Baskien!

Draget

Modena (match 11)

Modena har ett fint anfallspar i Falcinelli och Bonfanti som ska kunna hitta målchanser mot Bari. Värdarna har en seger sedan början av oktober och utan Cheddira förtjänar de inte alls sitt stora förtroende. Strecka från vänster.