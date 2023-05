Motiverat United är det trygga spikvalet

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Italien och Turkiet ståtar också med cupspel där det vankas final på pastastöveln medan kebab-vurmarna bjuder på en avgörande semi.

Som om inte detta vore nog ska häftiga ligamatcher från Premier League, allsvenskan och La Liga också bemästras i jakten på 13 rätt. En av mina bästa spikar hittas i tungviktsmötet på Old Trafford.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 8 . För bara tio dagar sedan säkrade AEK Aten sin första ligatitel på fem år när de körde över Volos med 4–0. Inters och Argentinas gamla bollvinnare, Matías Almeyda, heter succémakaren bakom guldet som med järnhand styrt upp de gulsvartas defensiv. Blott 17 insläppta mål på 36 matcher är siffror som talar sitt tydliga språk och glädjande nog finns det även svenskt inslag i AEK i form av Niclas Eliasson. Falkenbergssonen har haft en fin säsong med hela sju assist och jag blir inte förvånad om Janne Andersson har 27-åringen i tankarna till nästa landslagssamling. Med det sagt lär det efterlängtade guldet ha firats hårt och det finns onekligen risk för både slitna ben och mättnad när det vankas cupfinal mot PAOK.

Det är inte vilken motståndare som helst. Fighterna dessa lag emellan kallas för ”Det dubbelhövdade derbyt” och med tanke på rådande förutsättningar ger jag Pontus Wernblooms gamla lag god chans att bjuda upp till tango. Det är lätt att stirra sig blind på det senaste inbördes mötet i Aten som AEK vann med 4–0, men där vill jag snabbt påpeka att PAOK drabbades av en tidig utvisning. Här kommer grabbarna från Thessaloniki att göra allt i sin makt för att hindra ärkerivalens dubbel och jag kan inte ställa mig bakom den bisarrt streckade ettan. PAOK har sylvassa matchvinnare i form av Zivkovic och Thomas som på egen hand kan ställa till med bekymmer för den övervärderade favoriten.

Den klart spelvärda högersidan lockar enormt. X2 är en given utgång där den överskattade ettan är sist in.

■■ Match 6 . Jag var otroligt spänd på vad söndagens ”El Gran Derbi” hade att erbjuda, men bortsett ett par hetlevrade slutminuter bjöd varken Sevilla eller Real Betis upp till något sevärt rivalmöte. Framför allt inte de sistnämnda. Pellegrinis gäng orkade knappt ta sig till offensivt straffområde vilket återspeglas väl i att de grönvita xG-siffrorna stannade vid 0,1 då de inte fick iväg ett enda skott på mål. Utan skadade Fekir finns inte den nödvändiga kreativiteten som behövs och när fransmannen saknas även mot Getafe tror jag återigen att Real Betis får problem.

Medan värdarna sitter mer eller mindre fast på sin sjätteplats krigar Getafe för nytt kontrakt. För att maximera chanserna till förnyad La Liga-biljett har gästerna anlitat nygamle Pep Bordalás som tränare och sedan han tog över har prestationsnivån höjts. Bara en förlust på de tre senaste och en klart förbättrad defensiv vittnar om detta. Ünal, Alena och Munir är dessutom frejdiga lirare offensivt. Bordalás-ledda lag viker inte en tum i duellerna och lyckas de sabotera matchbilden mot ett Betis som gillar att vara spelförande är mycket vunnet. Motivation väger tungt i österled och när spelvärdet faller på samma sida är det svårt att blunda.

Enligt oddsmarknaden värderas Betis vinstchans till strax under 50%. Tipparna målar dock, i skrivande stund, upp ettan till över 65%. Då går jag emot – X2!

■■ Match 1 . Bortsett bottenstriden, möjligen även kampen om de olika Europaplatserna, är det mesta avgjort i Premier League. Det hindrar dock inte drabbningen mellan Brighton och Manchester City att benämnas som en kusligt spännande sådan. Pep Guardiola har öst beröm över Roberto De Zerbi sedan italienaren anlände till Premier League och i seriefinalen mot Arsenal fanns tydliga De Zerbi-tendenser i Citys uppbyggnadsspel. Visst kan rotation förekomma hos de ljusblå då ligatiteln redan är säkrad, men jag är lite inne på att Pep vill hedra sin kollega med att inte ställa ut skorna i denna uppgift. Spanjoren tjatar inte sällan om att rytmen behövs inför stora matcher och med tanke på vad som komma skall för The Citizens blir jag inte förvånad om en stark elva ställs ut på AMEX Stadium.

Brighton behöver i sin tur bara en poäng för att säkra Europa League, något som gör att The Seagulls borde vara all in på denna onsdag. Truppen innehar dock skavanker där bland andra March är ett tungt avbräck och det går heller inte att komma ifrån det faktum att en möjligen roterad City-elva är klart starkare än Brightons bästa dito. Den största rotationen tror jag förekom senast mot Chelsea där prestationen inte var mycket att hurra över. Pep lär kräva mer av sina adepter på sydkusten och vid en ansenlig insats råder det inget snack om att de tillresta ska värderas som tydliga favoriter.

I skrivande stund streckas tvåan i paritet med oddset – runt 50% – och då lockas jag av att hämta hammaren. Detta vinner ligamästarna.

■■ Match 10 . Mycket kan sägas om Chelsea och deras säsong. Att den varit turbulent råder det inga tvivel om och för närvarande handlar mängder av rubriker om vem som blir nästa tränare samt vilka nyförvärv som ska få omklädningsrummet att byggas ut ytterligare en gång. Någon vidare arbetsro tycks inte råda hos Frank Lampard som vid flertalet tillfällen visat att han inte har vad som krävs för att leda ett lag med ambitioner om toppstrid i Premier League. 0–1 mot Manchester City var inget att skämmas över, men de knappa siffrorna berodde snarare på Citys halvtaskiga inställning än att Chelsea gjorde en bra match.

Härnäst väntar ett annat Manchester-lag på Old Trafford som inte kommer att vara lika givmilda i sitt tillvägagångssätt. Manchester United behöver bara en poäng till för att säkra Champions League och förutsättningarna kunde knappast vara bättre än vad de är under torsdagen. Superviktige Rashford är tillbaka i truppen efter sjukdom och med publiken i ryggen kommer ten Hags gäng att bäras fram på den egna gräsmattan. 1–0-segern senast mot Bournemouth var en lagom uppladdning inför denna akt där jag tror att United lägger i en ännu högre växel. Det har varit klasskillnad mellan dessa lag under säsongens gång och ett Chelsea som varken vet ut eller in har inte mycket att hämta på ”Drömmarnas Teater”.

Jag gillar spikettan skarpt och bankar in den till runt 65%.

SPIKEN

Manchester United (match 10)

Chelsea är fullständigt bedrövligt under Frank Lampard som torde få svårt att motivera sina adepter mot ett taggat Manchester United. Värdarna är minst en nivå bättre och med publikens hjälp står ettan stadigt på Old Trafford.

SKRÄLLEN

PAOK (match 8)

Små marginaler avgör inte sällan cupfinaler och jag kan bara inte förstå AEK Atens enorma favoritskap mot PAOK. På neutral mark i Volos ska de vitsvarta kunna stå upp betydligt bättre än vad tipparna tycks tro. X2 är av yppersta vikt.

FAVORIT I FARA

Real Betis (match 6)

Real Betis såg både begränsat och tröttkört ut i derbyt mot Sevilla. Ett kontraktsjagande och fysiskt Getafe blir ingen enkel nöt att knäcka i Andalusien där x2 är ett spelvärt drag.