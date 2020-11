Motiverat Blåvitt den sunda spiken

ANNONS: SPELA EXPERTENS 96-RADERSSYSTEM

• • •

Det är ett minst sagt fartfyllt Europatips denna söndag. Allsvenskans sluttamp, Premier League, La Liga och Serie A står för underhållningen.

Återigen finns det en hel drös med övervärderade favoriter att fälla.

När det gäller singelstrecken så är jag mest sugen på en motivationsspik från allsvenskan.

■■ IFK Göteborg har haft en riktigt tung säsong, men lyckats samla kraft och tagit fyra livsviktiga poäng på de två senaste omgångarna. Det gör att det finns lite luft ner till kvalplatsen och nu kniven har lättats från strupen. Tre poäng borta mot Östersund i match 5 och saken är klar, då är kontraktet säkrat. Räkna med att Blåvitt kommer gå all in för att det. Wernbloom är avstängd, men den gamle krigaren har inte varit något extra och här kan Erlingmark kliva in på mitten i stället. Ingen större försvagning.

Östersund har stämplat ut för säsongen. Det solida försvarsspelet har försvunnit vilket resulterat i fyra raka förluster. 0–4 senast mot Varberg var pinsamt. Hemmaspelet har dessutom varit knackigt hela säsongen med bara två vinster på 14 matcher.

IFK har inte bara motivationen på sin sida, utan är också i grunden ett bättre fotbollslag. Bra tvåa runt 55%!

■■ Två favoriter jag kan tänka mig att chansa bort är Arsenal i match 3 och Real Sociedad i match 11. Båda övervärderas.

■■ Arsenal har haft det väldigt svårt med offensiven och faktiskt inte lyckats prestera ett enda spelmål under de 700 senaste minuterna i Premier League. Fansen börjar redan tröttna på Arteta som inte bjudit på den fartfyllda fotboll The Gunners historiskt står för. Här råder tunga avbräck på mittfältet då både Partey och Elneny är skadade, jobbigt för den defensiva balansen. Pépé fick dessutom för sig att skalla en Leeds-spelare senast och är avstängd.

Wolverhampton har inte riktigt kommit igång än, men kan ställa i stort sett bästa elvan på plan. Då vet vi att det är ett väldigt svårt lag att få hål på. Framåt finns dessutom Jiménez som är en anfallare av klass. Wolves har goda minnen från Emirates där de tagit poäng båda de senaste säsongerna. Jag tror de lyckas igen.

Den överstreckade ettan till 60% kan med fördel chansas bort helt. X2.

■■ Real Sociedad gjorde ingen vidare insats borta mot Alkmaar i torsdagens Europa League (0–0). David Silva är skadad och det märktes på det kreativa spelet. Det skapades inte mycket framåt mot holländarna. Här skruvas motståndet upp när tabelltrean Villarreal kommer på besök.

Gästerna har elva raka tävlingsmatcher utan förlust och ger inte bort något gratis. Har en vass matchvinnare i Moreno som stått för fem mål på åtta ligamatcher och ”Den gula ubåten” har faktiskt vunnit sina två senaste matcher här på Anoeta.

Tvåan streckas ner till REA-priset 14% och måste med direkt.

■■ I Serie A hittar vi kupongens fräckaste skräll i match 9. Zlatan klev av skadad efter sina två mål borta mot Napoli och kommer inte att delta här. Inte nog med det så saknas ytterligare två offensiva hot i Saelemaekers och Leao. Tufft för Milan som dessutom var i Frankrike så sent som i torsdags och spelade Europa League-fotboll mot Lille (1–1).

Ett mer utvilat Fiorentina, där viktiga trion Callejon, Ribéry och Bonaventura alla är tillbaka i träning kan absolut störa här. Viola har en bra högstanivå, vilket de bland annat visade borta mot Inter.

Milan blir rejält överskattat här när de streckas upp över 75%. Jag smaskar på med alla tecken tidigt, där tvåan är en mäktig kupongrensare under 10%.

ANNONS: SPELA EXPERTENS 432-RADERSSYSTEM

SPIKEN

IFK Göteborg (match 5)

Det är inte ofta som IFK Göteborg fått något förtroende på tipsen denna säsong, men nu är det dags. Östersund verkar ha gått på tidig vintervila, med fyra raka förluster och en pinsam 0–4-torsk hemma mot Varberg senast. Blåvitt kommer högmotiverat för att säkra kontraktet. Fin spiktvåa!

SKRÄLLEN

Fiorentina (match 9)

Milan har jobbiga skador på flera offensiva nyckelspelare, bland annat Zlatan, och har dessutom en jobbig bortamatch i Europa League i benen. Fiorentina har visat att de i sina bästa stunder kan sprattla till och ska inte räknas bort. Tvåan streckas till 8% och är en kupongrensare av rang.

FAVORIT I FARA

Arsenal (match 3)

Arsenal får inte alls till det för tillfället, med ett enda mål på de senaste fem PL-matcherna. Och det kom på straff. Wolverhampton är som vanligt solida och det här kan bli en perfekt matchbild där vargarna får ligga på rulle. Den överstreckade favoritettan lockar inte alls.