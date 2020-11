Möter försvagat Irland – är en bra miljonskräll

ANNONS: SPELA EXPERTENS 64-RADERSSYSTEM

13 Nations League-matcher och 3,5 miljoner i jackpot vankas på Europatipset denna onsdag. Jag kliver in med gott mod och lite hybris efter att ha satt ”allt” på gårdagens Topptips. De tre spikarna mosades in, ”chansspiken” Ecuador krossade Colombia med 6–1, plus att skrällen Venezuela vann till låg procent. Nu är det bara att hoppas på fortsatt medvind.

I kväll ska grupperna avgöras där flera lag som möter varandra behöver gå för vinst. Det kan innebära att båda lagen ”förlorar” på kryss och en offensiv fotboll om det står lika i slutskedet. Bra omgång att klämma in några fler ”gubbgarderingar” (etta tvåa) än vanligt!

■■ Vi börjar med två ”enkla” spikar där det bara är att kryssa i ettor och gå vidare. Som tidigare sagt ska man inte krångla till det.

England (match 9) och Kosovo (match 13) ska vinna sina matcher komfortabelt. När det gäller England så har de ett par avbräck här men kan ändå ställa en bra elva på benen. Och som engelsman vill man inte göra bort sig på hemmaplan i landslagsdressen.

Stackars Island har haft en väldigt tung samling och Hamrén har nu låtit flera stjärnor, som Sigurdsson, lämna truppen. Då ska islänningarna tyvärr inte ha något att säga till om här. Kupongens troligaste spik.

■■ Kosovo gör upp med Moldavien om vilket lag som ska få stanna kvar i C-gruppen. Kosovo har haft en hel del motstuds i den här gruppen, medan Moldavien bara varit dåligt. Gästerna har nu gått mållösa i sex raka matcher. Senast de gjorde mål var faktiskt i hemmamatchen i detta möte, där Kosovo dominerade fullständigt men inte fick bollen i mål (1–1).

Nu kommer revanschen. Det skiljer rejält i kvalitet på dessa lag där värdarna kan ställa spelare som Muriqi, Rrahmani och Valon Berisha på banan. Samtliga lirar i europeiska toppligor. Stabil etta.

■■ På tal om gubbgarderingar har vi just ett sådant läge i Polen–Nederländerna i match 3. Båda har fortfarande chansen att vinna gruppen om Italien tappar poäng mot Bosnien. Kryss, då vinner Italien. Full fart framåt således. En matchbild som lär gynna Nederländerna som besitter mer offensiv kvalitet.

Polen hade inte en chans borta mot Italien senast, där de inte fick iväg ett enda skott på mål. Inte ens Lewandowski lyckades skapa något av värde. Deras starka hemmafacit ska man dock inte spotta på. Men här tycker jag verkligen att Nederländerna ska ha en bra chans med lite mer ytor än vanligt när Polen tvingas framåt.

Spiktvåan är ett rätt fint tecken om det håller sig runt 50%. Men vid gardering är det, som sagt, ettan som ska plitas ner först.

■■ Värdespikar är alltid ett viktigt drag på kupongerna. I match nummer 5 hittar vi en sådan när Israel tar emot EM-klara Skottland. Skottarna firade givetvis rejält efter straffvinsten mot Serbien i play off-finalen och följde upp med att inte så oväntat förlora mot Slovakien. Nu finns det rejält med avbräck i laget. Liverpools Robertson var inte med senast på grund av skada och lär inte delta. Även Armstrong är skadad.

Israel har ett bättre truppläge och är starka på hemmaplan. Offensivt har hemmalaget rejält med klass i trion Zahavi, Solomon och Weissman, där den förstnämnda har en av Europas största målnäsor. De här lagen har mötts fyra gånger på kort tid och har spelat väldigt jämnt (1-2-1). Det enda mötet på hemmaplan vann dock Israel.

Värdarna ska vara knappa favoriter, men streckas ner som underdogs (28%). Häftig spiketta således!

■■ Bästa skrällen? Bulgarien har knappast rosat marknaden de senaste åren, men var värt poäng hemma mot Finland senast (1–2) där de bland annat missade en straff. Är pressade att vinna i match 7 för att klara sig kvar i B-divisionen. Har ett par corona-fall i truppen, men Irland har det ännu värre. Viktiga Hendrick och Molumby är avstängda och även här har corona klivit in. McClean och Doherty, som båda spelade 90 minuter senast, är satta i karantän och missar matchen. Båda har dessutom umgåtts med övriga truppen så det kan dyka upp flera fall. Ett reservbetonat Irland som dessutom varit direkt uselt den senaste tiden, med sex raka matcher utan att göra mål, bör knappast få förtroendet att streckas upp över 65%.

Det här blir ingen vacker fotbollsmatch och kan avgöras på slumpmål. Jag helgarderar och jobbar in skrälltvåan till dryga 10%.

SPIKEN

England (match 9)

Island har skickat hem flera av sina stjärnor då denna match inte har någon betydelse. England har också avbräck, men bredden i truppen är tillräckligt stor för att det här ska bli en munsbit. Kupongens säkraste spik.

SKRÄLLEN

Bulgarien (match 7)

Irland har mängder av avbräck i truppen och har inte gjort ett enda mål på sex matcher. Bulgarien är tvingat att vinna för att inte degraderas från B-gruppen. Det här lär inte bli någon stor fotbollsmatch, kan avgöras på tillfälligheter. Tvåan till dryga 10% måste med.

FAVORIT I FARA

Belgien (match 1)

Belgien har spelmässigt inte imponerat fullt ut i detta Nations League. Här är både Witsel och Meunier avstängda och sedan tidigare saknas Castagne, Carrasco och Eden Hazard. Belgarna behöver bara en poäng för att säkra gruppsegern och behöver inte gå framåt till varje pris. Mot ett helt ordinarie och formstarkt Danmark streckas ettan för högt.