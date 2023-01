Milan är en fräck spik – tippas till fin procent

ANNONS: Lämna in expertens 96-raderssystem

Förutom det italienska finrummet ska även Bundesliga, Eredivisie och League One synas i sömmarna på Europatipset som är kryddat med en smarrig jackpot på 3,5 miljoner.

FA-cupen samt Ligacup-semifinaler från både England och Portugal är övriga inslag i denna fruktsallad. Efterfrågas kött på benen i pengajakten så försöker jag det det här.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■■ Match 1. Milan återstartade Serie A med en relativt enkel viktoria mot Salernitana. Efter 2-1-segern verkar det som att de regerande mästarna slagit av på takten i ligaspelet. Fyra raka tävlingsmatcher utan seger är ett kvitto på detta, men spelmässigt var de exempelvis klart bättre än Roma där 2-0 tappade till en pinne i slutminuterna. Det tyngsta nederlaget kom onekligen i Supercoppa Italiana mot stadsrivalen Inter. 0-3 är aldrig smickrande siffror mot ärkefienden men jag vill med det sagt påpeka att siffrorna inte riktigt motsvarade matchbilden. Milan var faktiskt det spelförande laget, men ibland är det bara att acceptera att motståndarna gör mål på i princip allt som rör sig. Jag tror med det sagt att de rödsvartas formdipp har nått botten. Stefano Pioli förfogar över ett manskap med kapacitet för att utmana om Scudetton och jag vill snabbt föra till protokollet att Lazio är värre än Milan vad gäller överpresterande av underliggande siffror. Både xPTS och xG är i överkant för de hemmahörande som har mycket av detta att tacka Ciro Immobile för. Anfallaren kan göra mål ur alla möjliga vinklar men denna afton kommer han inte till spel på grund av skada. Det är ett avbräck modell större mot en opponent som Lazio haft förtvivlat svårt för på senare år. Milan har vunnit fem av de sex senaste inbördes mötena i alla tävlingar och jag anser att den förmodade matchbilden ska kunna spela Pioli och company rakt i händerna.

Till priser runt 45 procent tycker jag tvåan är en fräck spik.

■■ Match 13. Så gott som alla europeiska ligor börjar närma sig de sista varven på ett maraton och nu gäller det att koppla på blåställen för att inte hamna efter när det vankas upplopp. Wycombe är ett av lagen i League One som hoppas nå en playoff-plats när säsongen går i mål och med kulttränaren Gareth Ainsworth vid rodret bjuder The Chairboys sällan på tråkig fotboll. Resultatraden 11-5-10 visar att det svänger om värdföreningen men jag vill kasta in en brasklapp om att de sprungit en bit över sin förmåga. Överpresterande av Expected Points har en tendens att slå tillbaka i längden och under tisdagen får Wycombe besök av en aktör som har retroaktiv utdelning på sparkontot. Oxford United har förtjänat långt fler än sina 35 poäng och mot slutet har grabbarna från universitetsstaden börjat leva upp till sin fina underliggande statistik. Tre segrar på de fyra senaste är ett ögonvittne för detta där 2-1 mot topplaget Ipswich senast var en styrkedemonstration. Som om inte det vore nog var det dessutom spelmässig slakt i det vändande mötet mot Wycombe som Oxford på någon märklig vänster lyckades torska med 0-1. Karl Robinson och hans mannar kan med det sagt få sin revansch denna afton. Wildschut, Brannagan och Bodin besitter alla matchvinnaregenskaper som bör komma väl till hands mot ett stundtals slaskigt Wycombe. Jag gillar gästernas segerchans skarpt och utser tvåan till en potentiell chansspik.

När tvåan dessutom undervärderas och i nuläget streckas till REA-priser runt 20-25% så smakar chansningen ännu godare.

■■ Match 6. Sparta Rotterdam hänger alltjämt med på den övre halvan av Eredivisie där värdarna har en kvalplats som leder till eventuellt Europaspel i egna händer. Om ”De rödvita gladiatorerna” förtjänar beröm för sin säsong så här långt? Ja. Om jag tror att de behåller topp 7-placeringen hela vägen in i mål? Tveksamt. Att överprestera xG, xGA och xPTS är en farlig balansgång i en liga där alla slår alla och man ska vara försiktig med att dra för stora växlar av Spartas två raka segrar. 3-0 mot Cambuur var i överkant sett till matchbilden och det faktum att den fighten spelades för fyra dagar sedan är en fysisk nackdel inför mötet med RKC Waalwijk. Gästernas planerade strid med Go Ahead Eagles snöade nämligen inne i helgen vilket givit lång återhämtning sedan senast de tillresta var i farten. Det är en faktor som tipparna verkar glömma bort när ettan målas upp ett varv runt månen. Waalwijk befinner sig en bit längre ned i tabellen men jag ser inte varför de gulblå inte ska kunna bjuda upp till dans i Rotterdam. De två prestationerna som hunnits med sedan uppehållet har hållit hög standard och mot tisdagens kombattanter har RKC plockat poäng i tre raka inbördes möten. Den spelvärda högersidan står bara och väntar på att bli vald på Het Kasteel.

Med rådande förutsättningar är X2 ett fräckt val som rensar bort mängder av kuponger.

■■ Match 9. Sheffield Wednesday trillade som bekant ner i League One inför fjolårssäsongen och det blev inget direkt återtåg för den anrika föreningen. Den här säsongen ser dock Darren Moore ut att leda sina mannar tillbaka till The Championship. Sju poäng skiljer ner till tabelltrean Ipswich inför tisdagens omgång och sett till spelarmaterialet bör ”Ugglorna” kunna kriga om en direktplats till andraligan hela vägen in i mål. En tabell ljuger sällan men det gör med det sagt inte heller ett lags underliggande siffror. Även om onsdagslaget är bra vill jag höja ett varningens finger för att de tagit drygt elva(!) poäng fler än vad deras Expected Points visar. På bortagräs har de tillresta tappat poäng mot aktörer som Lincoln och Exeter och jag skulle inte slå hakan i köksbordet om samma visa utspelar sig mot Cheltenham. Värdarna tog en pinne i fjolårets motsvarande möte och kommer inte att ge bort en millimeter hemma på Whaddon Road. The Robins krigar för överlevnad i bottenstriden och spås få en tacksam matchbild framför sig där de kan ligga lågt och spela på omställningar.

Med detta i åtanke är över 70 procent på tvåan, eller vilket bortalag i jämna League One som helst, på tok för mycket. Jag lockas mest av spelvärda 1X även om helgarderingen känns tryggast.

SPIKEN

Bayern München (match 4)

Bayern München kom inte upp i önskvärd nivå mot RB Leipzig. Hemma på Allianz Arena är jag dock övertygad om att Köln får sota för detta. Gästernas 7-1-kross av Werder Bremen till trots blir detta en ruskigt tuff uppgift. Jag spikar av ettan.

SKRÄLLEN

Cheltenham (match 9)

Cheltenham krigar för överlevnad i botten av League One och stod för en spelmässigt gedigen insats trots förlusten senast mot Plymouth. Kommer de upp i samma nivå här är Sheffield Wednesday illa ute. Jag synar omgående tvåans bisarra procent.

FAVORIT I FARA

Sparta Rotterdam (match 6)

Sparta Rotterdam har till skillnad från RKC Waalwijk fått kort tid på sig att ladda batterierna inför denna fight. Gästerna kommer utvilade efter att ha haft ofrivillig ledighet i helgen och den övervärderade ettan bara måste synas.