MFF spikas i kvalet till Champions League

Kvalen mot de Europeiska cuperna Champions League och Conference League dominerar tisdagens Europatips, där Malmö bland annat förväntas ta revansch för debaclet i Sundsvall. Superettan och Copa Libertadores fyller på.

Här är mina tidiga drag:

■ Match 3. Örgryte står ännu utan seger och bottnar Superettan. Senast mot Jönköpings Södra tappade göteborgarna ännu en gång ledningen, två gånger om faktiskt, när de fick resa hem till västkusten med 2-2 i ladorna. Insatsen var dock ett steg i rätt riktning och det var viktigt att Ajdin Zeljkovic fick näta igen. Strikern, som hittade rätt 18 gånger i fjolårets ligaspel, är en av seriens bästa anfallare när han får allt att fungera. Nicklas Bärkroth fanns också med från start efter en skadefylld vår och där har ÖIS ett riktigt sparkapital. Det är två spelare som är alldeles för bra för att riskera att trilla ner till Ettan. Dessutom är Sargon Abraham en offensiv pjäs med hyfsat hög kapacitet, även om det hittills blivit oroväckande mycket bänk hittills. Nu återkommer dessutom Anel Rashkaj från avstängning, vilket gör truppläget i ÖIS bättre än någonsin under säsongen. Örebro åkte ur Allsvenskan med dunder och brak i fjol och ser inte ut att ha hämtat sig. Närkingarna huserar på den undre halvan av tabellen och närmast kommer de från dubbla nederlag mot Brommapojkarna och Landskrona. Det säger en del om bristen på kvalité som finns hos besökarna. Jake Larsson, Ahmed Yasin och Jiloan Hamad är en trio som skulle lyfta ÖSK, men de har inte fått det att stämma och i den senaste omgången fick den sistnämnda kliva av med en skadekänning. Örebro har ännu inte vunnit en match på naturgräs och när de reser bort från Behrn Arena ser de direkt svaga ut. Visst är det vågat att lägga alla sina ägg i den rödblåa korgen då värdarna trots allt inte har vunnit en seriematch under 2022, men det gör också att priset på ettan blir väldigt tilltalande. Och vi ska inte glömma att Örgryte, sett till den starka truppen, var en av favoriterna inför säsongen. Under 40% på ettan innebär spelvärde. Fräck spik.

■ Match 7. Shamrock Rovers vann den irländska ligan i fjol och leder serien även i år. De grönvita har ett bra lag, med irländska mått mätt, men det brukar inte räcka speciellt långt i Europa. Införandet av Europa Conference League gör att det blir något enklare att nå ett gruppspel, men i fjol åkte irländarna på stryk i playoff-mötet mot Flora från Estland. En ordentlig missräkning som ska korrigeras denna sommar. Att det är ett lag som inte ska underskattas visade Shamrock när de tog AIK till övertid i kvalet mot Europa League för fyra år sedan. Truppen kommer givetvis inte räcka till för att ta sig till ett gruppspel i Champions League, men spelare som Burke, Mandroiu och Gaffney bör ha lekstuga mot ett motstånd av den kaliber som väntar under tisdagen. Hibernians är ett namn som förpliktigar, men här är det viktigt att hålla isär begreppen. Det är alltså inte det skotska laget från Edinburgh som reser till Dublin utan det är deras namne från medelhavsön Malta som ska iväg och spela Europafotboll. Något de inte brukar ha någon större lycka med. De senaste åren har Hibernians lyckats slå ut lag från San Marino och Liechtenstein i Europakvalen, men varit helt chanslösa när lag från större nationer väntar. Den maltesiska ligan har dessutom inte dragit igång än vilket gör att gästerna knappast är uppe i matchtempo. De senaste veckorna har Hibernians träningsspelat mot Floriana och Gzira från ön och inte lyckats besegra något av de gängen. Ett ringrostigt bortalag är helt chanslösa på Tallaght Stadium. Ettan är omöjlig att ifrågasätta trots hård streckning.

■ Match 2. Efter den snöpliga degraderingen till Superettan är hela Halmstad inställda på att snabbt ta hissen tillbaka till det svenska finrummet. Det har också börjat stabilt och hallänningarna befinner sig på uppflyttningsplats. Den sista matchen innan uppehållet innebar dock tappade poäng mot Västerås SK (2-2) och i omstarten fick HBK stryk av Trelleborg hemma på Örjans Vall. En match där Halmstad tappade 1-0 till 1-2 under matchens sista fem minuter. En rejäl missräkning för Magnus Haglund och hans mannar och faktum är att de inte spelade speciellt bra fotboll. Visst är hemmalaget alltid stabila med Andreas Johansson och Joseph Baffo som seriens bästa mittbackspar, men mot TFF hade de svårt att komma till farliga målchanser. Nu är Villiam Dahlström, som är ny från Degerfors, avstängd och det kommer märkas. Visst är Mikael Boman en minst sagt meriterad ersättare, men det är trots allt en spelare med sina bästa dagar bakom sig. Jönköpings Södra visade moral när de hämtade in underläge två gånger om mot Örgryte IS och även om smålänningarna inte har vunnit en match på länge är det inget dåligt lag. Robin Book och Junes Barny har båda meriter från Allsvenskan och under sommaren har Assad Al Hamlawi lånats in från Helsingborg. Dessutom kan Edin Hamidovic betydligt mer än vad han har visat under de senaste ett och ett halvt åren. Längre bak i banan finns stabila pjäser som Crona, Degerlund och Moenza. Kommer Halmstad inte upp i högre nivå än senast mot Trelleborg är de verkligen inga säkra vinnare i denna batalj och när ettan ser ut att streckas kring 75-80% lockar skrällen. Plocka med alla tecken och jobba in den småländska knallen.

■ Match 6. Det ska spelas ett brittiskt derby när The New Saints, regerande mästare i den walesiska ligan, tar emot Linfield från Nordirland. Värdarna hör både hemma i en ort med det enkelt uttalade namnet Llansantffraid-ym-Mechain på den walesiska sidan och i Oswestry på den engelska diton. Det är utan tvekan den mest framgångsrika walesiska klubben, som inte spelar i det engelska seriesystemet, och har slutat topp två i ligan i 19 av de 20 senaste säsongerna. I fjol imponerade de ordentligt i det europeiska kvalet när TNS först slog ut Kauno Zalgiris från Litauen och sedan pressade det tjeckiska storlaget Viktoria Plzen hela vägen till straffar. I den första omgången av kvalet mot Europa Conference League hade de dock problem med Glentoran från Nordirland och nu väntar återigen motstånd från samma nation. Linfield tog poäng i 35 av 38 seriematcher i fjol och består av en samling krigare som inte kommer lägga några fingrar emellan. I fjolårets kval mot Europa Conference League besegrade britterna Banja Luka från Bosnien med totalt 4-0 i den andra omgången innan de åkte ut mot Fola Esch. TNS ställs ut som klara favoriter här och ser ut att streckas över 50%, något jag stället mig något frågande till. Detta är två i grunden jämna manskap och då inget av lagen har inlett sina säsonger än är det svårt att sia om utgången. Då är det bara att gå för värdet och det sitter helt klart till höger. X2 således.

Spiken

Malmö FF (match 1)

Malmö FF föll mot GIF Sundsvall för några dagar sedan, men det var ett smärre mirakel att de inte fick in bollen mer än en gång. Spelmässigt fanns det inte speciellt mycket att anmärka på och kommer skåningarna upp i samma nivå nu kommer svaga Vikingur vara en munsbit. Given etta i Malmö!

Skrällen

Jönköpings Södra (match 2)

Halmstads BK såg inget vidare ut i sitt möte med Trelleborg där de tappade 1-0 till 1-2 under matchens sista skälvande minuter. J-Södra är ett motstånd av ungefär samma nivå som TFF och ska ses med betydligt bättre chans än vad streckningen gör gällande. Skrälltvåan måste plockas med.

Draget

Örgryte IS (match 3)

Örgryte har ännu inte vunnit någon seriematch under 2022, men truppen är bra nog för att tillhöra den övre halvan av Superettan. Mot Örebro SK, som trivs klart bäst på konstgräs, kan mycket väl den första triumfen komma. Spännande etta som spikas av.