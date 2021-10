Många fina skrällkandidater – Slovakien hetaste draget

Veckans första Europatips rullas ut ovanligt sent då tipset drar igång först i kväll och pågår hela vägen fram till lördag kväll. Förutom elva VM-kvalmatcher, sju i dag och fyra i morgon, klämmer Svenska Spel in två klubblagsmatcher på kupongen där spanska Segunda División och engelska League Two hamnar i fokus.

Sverige och Kroatien är två giganter sett till favoritskap och jag väljer som sagt att ställa mig bakom den breda massan när det kommer till vårt blågula landslag.

På tal om favoriter tillhör Ryssland, Grekland och Skottland den skara som svävar i fara. Trots en landslagstät kupong erbjuds generöst spelvärde.

Här är mina tidiga tankar:

■■ Match 3 . Ryssland ligger pyrt till på Ak Bars Arena. Valerij Karpins landslag målas upp över 70% på kupongen medan spelbolagen ger hemmanationen en segerchans som knappt överstiger 50. Den senare procentsatsen stämmer nog ganska bra överens med verkligheten. Faktum är att ryssarna sett bleka ut sedan besvikelsen i EM där resan tog slut redan i gruppspelet. Visst, två raka segrar är inget att skämmas för. Men dessa har kommit mot mindre fotbollsnationer som Malta och Cypern och där har ”Den ryska björnen” sett förhållandevis tam ut. Nu saknas både kaptenen Dzyuba (personliga skäl) och Miranchuk (avstängd). Två tunga avbräck.

Gästande Slovakien är inga duvungar. Laget drivs på av rutinerade lagkaptenen Hamsík som alltid står för fina insatser i landslagströjan. Därutöver hittas också rutinerade spelare som Kucka (Watford) och Skriniar (Inter) i den slovakiska startelvan. Tre poäng för Stefan Tarkovics mannar skulle innebära att de nafsar just Ryssland i hälarna och att VM-drömmen därmed lever i allra högsta grad.

Tvåan till 9% är en trevlig rensare.

■■ Match 4 . Tjeckien ska ses med goda segerchanser hemma i Prag där de tar sig an ett Wales utan Gareth Bale. Real Madrid-anfallaren dras med en ljumskskada och kan därmed inte hjälpa sina drakar denna fredag. Som lök på laxen saknas även Tottenhams Ben Davies och Bournemouths David Brooks som båda är krassliga. Då det nu blir upp till spelare som James, Mepham och Wilson att bära Wales går det snabbt att konstatera att besökarna troligen kommer att väga för lätt mot en skicklig hemmanation.

Tjeckerna ståtar med spelare som Soucek och EM-skyttekungen Schick. Den sistnämnde är glödhet i tyska Bundesliga och stod för dubbla kassar i sin sista ligamatch innan landslagsuppehållet. Att 25-åringen lämnar denna batalj utan mål är föga troligt. Förstaplatsen i Grupp E är redan förlorad till Belgien, men drar Jaroslav Silhavys gäng det längsta strået i denna duell kopplar de ett stadigt grepp om andraplatsen som innebär play off. Lita på att tjeckerna kommer vara påkopplade på Sinobo Stadium.

Ettan till runt 60 prollar är en suverän spik.

■■ Match 10 . Efter en fenomenal insats mot Spanien lade sig förlusten i Grekland som en ordentlig baksmälla över Janne Anderssons unga landslag. Nu spås Blågult studsa tillbaka mot ett klart sämre Kosovo hemma på Friends Arena. Att Alexander Isak repat sig från skada är glädjande besked för alla med blågult hjärta då Real Sociedad-strikern varit en av Sveriges starkast lysande stjärnor i år. Tillsammans med lekkamraten Kulusevski är det alltid nära till magi på den offensiva tredjedelen. Dessutom har Coventrys glödhete anfallare Viktor Gyökeres kallats in och fyllt Zlatans vakans. Om vi får se vad den BP-fostrade 23-åringen går för på den här nivån återstår att se.

Besökarnationen från Balkan är försvagad då tidigare Elfsborg-spelaren Arber Zeneli och hans lagkamrat i franska Reims, Valon Berisha, dras med skadebekymmer. I teorin skulle en seger för gästerna innebära att de sniffar på play off-platsen, men dessvärre för ”Dardanerna” får de svårt att utmana om några poäng alls i denna fajt. Kommer Sverige upp i något så när samma nivå som mot Spanien vinner de med minst ett par bollar på nationalarenan.

Jag singlar den troliga ettan trots att den i skrivande stund streckas över 90%.

■■ Match 11 . Det är svårt att inte gilla Georgien. Willy Sagnols landslag står för en optimistisk fotboll och visar sällan någon överdriven respekt oavsett motståndare. Vi kommer alla ihåg hur Giorgi Kvilitaia och company nästan kontrade sönder Blågult på Friends Arena i våras. Några dagar senare var de rödvita nära att få med sig en pinne mot Spanien. Sedan dess har prestationerna varierat, men när georgierna kommer upp i sin högsta nivå kan de störa alla nationer i gruppen.

Denna lördag väntar ett Grekland som troligen är belåtet efter tre poäng mot Sverige. Segern innebar att Medelhavsborna alltjämt är med i kampen om en biljett till Qatar nästa år. Med skickliga spelare som Pavlidis, Bakasetas och Tsimikas i spelartruppen ska grekerna inte underskattas. Med det sagt är det en klurig uppgift som väntar i Batumi. Dessa sällskap delade på poängen (1–1) när de möttes i Thessaloniki. Något värdarna säkerligen bär med sig i tankarna inför detta möte. Efter några tunga nederlag den senaste tiden tror jag att Georgien hittar tillbaka till det spel de visade upp i våras.

Denna duell blir betydligt jämnare än vad strecken säger och 1X är således ett av kupongens bästa drag. Jag fimpar den hårt ansatta tvåan.

SPIKEN

Tjeckien (match 4)

Wales beger sig till Prag utan superstjärnan Gareth Bale. Dessutom saknas också Davies och Brooks. Försvagade drakar får svårt att matcha ett påkopplat Tjeckien. EM-skyttekungen Patrik Schick avgör för värdarna.

SKRÄLLEN

Slovakien (match 3)

Ryssland är, trots två segrar i bagaget, lite på dekis. Utan lagkaptenen Dzyuba och avstängde Miranchuk är det ett tunt landslag som tar emot Slovakien i Kazan. Marek Hamsík och hans kamrater löser minst en pinne på Ak Bars Arena.

DRAGET

Georgien (match 11)

Georgien är svårslaget när de är på spelhumör. Fråga bara Sverige och Spanien som båda var nära att tappa poäng mot Sagnols landslag. Grekland fick ”bara” med sig en pinne från mötet i Thessaloniki och kan mycket väl kamma noll denna gång.

96 rader 1. Turkiet - Norge 1 2. Island - Armenien x2 3. Ryssland - Slovakien 1x2 4. Tjeckien - Wales 1 5. Estland - Belarus 1 6. Cypern - Kroatien x2 7. Malta - Slovenien x 8. Valladolid - Málaga 1 9. Tranmere - Colchester 12 10. Sverige - Kosovo 1 11. Georgien - Grekland 1x 12. Finland - Ukraina 2 13. Skottland - Israel x2 Visa mer