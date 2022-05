Manchester City är en given spik mot Wolves

Onsdagens Europatips inleds med ett allsvenskt stormöte på Friends där jag tycker hemmastarka AIK ska ha goda chanser mot ett skadedrabbat Malmö. Slutstrider i Premier League, La Liga och Ligue 1 fyller dessutom upp kupongen som har ett oväntat russin i kakan i en spännande titelfajt från belgiska Jupiler League. Coppa Italia-finalen mellan Juventus och Inter får dock sägas vara den största attraktionen. Även där har jag valt sida.

Här är mina tidiga tankar och drag:

■ Match 8. Atlético tog en skön seger i Madrid-derbyt i söndags. De tre poängen var ett stort steg mot en säkrad Champions League-biljett. Segern i sig ska dock inte skattas lika högt som en derby-seger i vanliga fall. Ett CL-bakis Real roterade nämligen väldigt hårt och satte flera av naven, bland annat Benzema och Modric, på bänken. En urladdning dock för Atlético som nu ställs för en betydligt mindre inspirerande uppgift borta mot Elche. La Liga-säsongen i stort har inte varit någon större succé, framför allt inte på resande fot med poängtapp i tio av 17 bortamatcher. Här saknas viktiga Thomas Lemar och Joao Felix som är skadade och en annan gjuten startspelare, Marcos Llorente, är avstängd.

Elche har fortfarande inte kontraktet hundraprocentigt klart, men poäng ikväll skulle göra fortsatt La Liga-spel klart även i teorin. Ingen risk för ett utcheckat hemmalag således. Förutom torsken borta mot Cadiz senast, där det röda kortet på Ponce till sist blev för mycket att hantera och tre mål släpptes in sista tio, så hade värdarna en formtopp med sju poäng på de tre matcherna innan dess. Vinsten borta mot Real Betis (1-0) imponerade särskilt. Under säsongen har Elche snott poäng av flera topplag, som Villarreal, Sevilla och Real Madrid, och ska absolut inte räknas bort ikväll mot ett AM som sällan kör över motståndare på bortaplan. Det svenska folket övervärderar gästerna grovt här och streckar upp tvåan runt 75%, 15 procentenheter för högt.

Givet läge att chansa med alla tecken och jobba en hemmaskräll under 10% som skulle ge utdelningen en rejäl skjuts.

■ Match 13. I belgiska Jupiler League har nykomlingen (!) Royale Union Saint-Gilloise, Brightons farmarlag, gjort en fantastisk säsong och vann grundserien med relativt god marginal. I Mästerskapsrundan, med ligans fyra bästa lag, har det dock inte gått lika enkelt med två förluster på de tre senaste. Det gör att Club Brugge tagit över förstaplatsen på målskillnad. I den förra omgången möttes just de här två titelaspiranterna när Club Brugge vann på bortaplan med 2-0. En seger som var långt ifrån rättvis. Hade Vanzeir satt sin straff vid 0-0 en bit in i andra halvlek hade det blivit något helt annat i en match där Royale Union Saint-Gilloise totalt sett var något bättre, men Club Brugge kunde kontra in 2-0 i den 97:e minuten. Den vinsten, ett mer välkänt klubbnamn och toppandet av tabellen gör att det svenska folket ger värdarna väldigt högt förtroende här.

Visst har Club Brugge ligans vassaste trupp på pappret, men det är trots allt gästerna som spelat den bästa fotbollen under säsongen. I anfallsparet Undav (skyttekung med 25 mål i grundserien) och Vanzeir har Royal Union seriens bästa toppduo. Det blev 0-0 i det här mötet i grundserien och jag är övertygad om att det blir en helt jämn match igen. Då är det så klart oförsvarligt att ettan streckas upp över 15 procentenheter för högt och är uppe och dansar över 55%. Det är ett tecken som jag plockar bort direkt.

X2 prioriteras där framför allt tvåan är ett väldigt spelvärt tecken runt 20%.

■ Match 6. Häftig final i Coppa Italia mellan Juventus och Inter. Den spelas på neutral plan på Stadio Olimpico i Rom så den som luras av att Juve står som hemmalag på kupongen får tänka om. Det råder ingen tvekan om att Inter var det bättre laget av de två italienska giganterna den här säsongen. De blåsvarta går en kamp med Milan om scudetton, men sett till de underliggande siffrorna borde Inter redan varit klara seriesegrare. Truppläget är så gott som perfekt för Simone Inzaghi som kan ställa en väldigt stark elva på benen. Genrepet i ligan hemma mot Empoli visade att Inter är på gång. 4-2 var siffror i klar underkant där Inter skapade mängder av målchanser. De har även ett psykologiskt övertag på Juventus efter bortasegern i ligan förra månaden och det blev vinst när dessa lag möttes i Supercoppa-finalen.

Juventus har haft en högst medioker säsong där Allegri inte fått ihop bitarna som han tänkt. Fjärdeplatsen i Serie A är så gott som cementerad och ”Den gamla damen” får vara nöjd med att det åtminstone blir Champions League-spel nästa säsong. Chiesa är fortsatt out och Locatelli ser också ut att missa detta möte. Med tanke på hur det såg ut mot bottengänget Genoa senast (1-2) så hade Chiesas rivighet behövts. Juve släppte till över 3 i xG mot ett av ligans sämsta anfall i den matchen och förlorade rättvist. En final är alltid speciell och det här är Juves chans att ”rädda” säsong med en titel. Men jag tycker ändå att tipparna streckar upp den här matchen alldeles för jämnt.

Just nu kan man få Inter till under 40%. Då är det läge att välja sida för det bättre laget. Jag chansspikar.

■ Match 11. Nantes hade laddat i två månader för den franska cupfinalen i lördags. Det slutade i en skrällseger med 1-0 mot Nice. Det var den första titeln för Nantes på över 20 år. Inte konstigt att firandet blev hårt. Med tanke på att Kanariefåglarna under en längre tid inte haft något att spela för i ligan så skulle det inte förvåna om laget nu mentalt har checkat ut. Från att ha slagits om kontraktet i fjol till en habil säsong i mittenskiktet av Ligue 1 och en titel som ett stort körsbär på toppen av tårtan. Om Nantes slutar nia eller tia i tabellen gör inte någon större skillnad. Annat är det i Rennes som är med i slaget om Champions League-platser. Med en match mindre spelad ligger de tre poäng bakom Monaco på tredje plats. Men med en klart bättre målskillnad så kliver Rennes upp på CL-kvalplatsen vid vinst ikväll. Ett stort mål.

Offensivt har det bara varit PSG som kunnat tävla med Rennes den här säsongen. 77 mål på 35 matcher är imponerande. Martin Terrier har haft sin överlägset bästa säsong i karriären med sin 21 baljor och visar fortsatt storform med sju mål på de sju senaste i ligan. Laborde (12 mål och 8 assist) och Bourigeaud ( 9 mål och 11 assist) är andra spelare som hållit hög klass den här säsongen. Rennes har fått en längre vila på 1,5 vecka sedan senaste matchen och truppläget är bra. Två raka segrar med totalt 7-0 i målskillnad gör inte självförtroendet sämre.

Här talar både klass och motivation för samma sida. Då tvåan ser ut att bli rimligt streckad är det en motiverad spik runt 60%.

Spiken

Manchester City (match 5)

City har nu bara ligan kvar att spela för den här säsongen och visade mot Newcastle att de kommer köra linan ut när de krossade skatorna med 5-0. Wolves har, trots en stark poäng mot Chelsea senast, inte sett något vidare ut de senaste månaderna och ska bli en munsbit för de ljusblå gästerna här. Stark tvåa.

Skrällen

Elche (match 8)

Atlético Madrid har haft det tufft på bortaplan i La Liga hela säsongen och spelar sällan ut sina motståndare på resande fot. Har jobbiga avbräck här och möter ett Elche som visat gott gry i flera matcher på slutet och kan säkra kontraktet vid poäng ikväll. Högt spelvärde på hemmalaget.

Draget

Royale Union Saint-Gilloise (match 13)

Royale Union Saint-Gilloise var belgiska ligans bästa lag i grundserien, men blir plötsligt undervärderade mot Club Brugge när Mästerskapsserien är igång. Jag räknar med en helt jämn match. När Brugge övervärderas kraftigt chansar jag bort favoritettan helt.