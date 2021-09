Liverpool måste garderas upp nu

Söndagens Europatips ser ut precis som man vill att ett Europatips ska göra. 3,5 miljoner i jackpot där tre matcher från Allsvenskan får sällskap av alla de stora ligorna: Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga och Ligue 1.

Det bästa av allt är så klart att det svenska folket, sin vana trogen, streckar upp storklubbarna för högt.

Match 1 . En nyhet som kommit efter att jag skrev min Stryktips-analys är att FIFA har tagit bort avstängningarna på de sydamerikanska landslagsspelarna i Premier League. Det gör att Liverpool har tillgång till sin trio brassar (Firmino, Alisson och Fabinho) och slipper ställa orutinerade reservmålvakten Kelleher i mål. Leeds får i sin tur nyttja Raphinha. Totalt sett ett plus för Liverpool, men det finns ändå mycket fint spelvärde på Leeds här. Under slutet av transferfönstret fick Bielsa in sin gamla favoritspelare Daniel James från Manchester United. Bielsa försökte värva James redan innan han tog klivet till United, vilket visar att det är en spelare som demontränaren tror kan göra skillnad. Den vindsnabbe walesiska landslagsmannen bör passa Leeds spelstil perfekt. Kanske är det den boost The Whites behöver efter en lite trög start på säsongen. I fjol spelade de här lagen två holmgångar mot varandra där Pool vann med 4-3 hemma och fick 1-1 här på Elland Road. Visst ser Pool starka ut, men jag köper inte att Leeds bara får 10% i förtroende på hemmaplan. Har de en bra dag finns det höga höjder. Jag garderar således den överstreckade tvåan hela vägen.

Match 7. Kalmar FF bör väl knappast benämnas som en storklubb. Men de har sannerligen blivit överstreckad som en. I skrivande stund stämplar ettan in på över 70%, vilket är väl magstarkt. Jag har berömt Henrik Rydströms arbete i klubben, men sanningen att säga har de senaste insatserna inte varit något att vara lyrisk över. 1-1 mot Halmstad och 1-0 borta mot usla Östersund var godkända insatser, men inte mer. Och 0-3 i baken hemma på Guldfågeln mot konstgräslaget Elfsborg var ett steg tillbaka. Visst har Degerfors haft stora problem och har dessutom Saidi och Sabetkar på botbänken, men har samtidigt fått in en gammal klasspelare i Nikola Djurdjic. Serben fick göra sina första minuter mot Mjällby senast och lär få mer speltid nu. I övrigt finns det en offensiv trojka i Bertilsson, Edvardsen och Abraham som en bra dag aldrig ska räknas bort. Värmlänningarna ligger precis ovanför negativt kval och behöver slåss om varje poäng de kan få. Så länge Kalmar övervärderas så hårt så finns det inget annat än att måla på med tecken och jobba in bortaskrällen till under 10%.

Match 9. Cadiz gjorde en säsong över förväntan som nykomlingar i fjol. Utan stora stjärnor höll de ihop laget väldigt bra och var svårslagna. Och det ser ut att bli samma visa denna säsong. Två kryss mot Levante och borta mot hemmastarka Real Betis följdes upp av en blytung förlust hemma mot Osasuna där gästerna vände matchen med två sena mål (2-3). Upp på hästen nu när Isaks Real Sociedad gästar. Sociedad kommer visserligen från två segrar, men det har varit knappat sådana och mot tacksamt motstånd på hemmaplan. Än så länge har det inte sett klockrent ut och jag har känslan av att det här kommer bli en riktigt lurig bortamatch. När tipparna då kliver in stenhårt på tvåan (73%) så är det supervärde att vända på klacken. Cadiz har betydligt större chans till poäng än de dryga 25% de värderas till. Favorittvåan chansas således bort helt. 1X!

Dolda spikar som springer under radarna är en favoritgren. Var kan vi hitta spikar där det svenska folket väljer att slösa tecken? Här är två förslag.

Match 8. Valencia har inlett säsongen bra sju poäng på tre matcher. Båda vinsterna har dock kommit på hemmaplan och det är ingen hemlighet att Fladdermössen har det svårare på resande fot. De har faktiskt bara vunnit en enda bortamatch i La Liga under hela 2021. Här saknar de också lagkaptenen Gayà som är skadad. Osasuna inledde med två 0-0-matcher mot Espanyol och Celta Vigo, men hemma mot Celta var de helt överlägsna och vann bland annat Expected Goals med övertygande 2,58-0,08. Proppen ur i stället borta mot svårspelade Cadiz där de vände tämligen rättvist med två sena mål i 3-2-segern. I kraft av hemmaplan tycker jag att värdarna ska vara rätt klara favoriter denna söndag, men matchen streckas helt jämnt. I skrivande stund står ettan i 35% och håller den sig runt 40% så är det en finfin spik.

Match 12 . Nykomlingen Bochum lär i förstahand försöka lösa kontraktet denna säsong och det är just såna här matcher på hemmaplan som måste vinnas för att lyckas med det. Den enda hemmamatchen så här långt visade de styrka genom att besegra Mainz med 2-0. Nu väntar återigen en fullt överkomlig uppgift. Herta Berlin hade en usel säsong i fjol där de med nöd och näppe klarade sig kvar i Bundesliga. Huvudstadslaget har inledningsvis inte sett bättre ut den här säsongen. Noll poäng och 2-10 i målskillnad innebär en tidig jumboplacering efter tre omgångar, även om 0-5 borta mot Bayern München kan vara hänt. Hertha saknas flera viktiga spelare här i Selke, Piatek, Plattenhardt och Jovetic som alla sitter i rehabrummet. Även här finns ettan till 35% och jag tror också den kan stanna där någonstans då Hertha är små oddsfavoriter. Friskt vågat hälften vunnet, jag chansspikar Bochum!

Spiken

Roma (match 3)

Mourinho har fått en flygande start som tränare för Roma. Ska någon av de stora favoriterna spikas så lutar jag mot Roma på hemmaplan mot ett nedmonterat Sassuolo som tappat tränaren De Zerbi och nyckelspelarna Caputo och Locatelli.

Skrällen

Cadiz (match 9)

Real Sociedad har inte sett fullt påkopplade ut så här långt in på säsongen. Övervärderas här i en tuff bortamatch mot svårspelade Cadiz. 1X får första tjing.

Favorit i fara

Liverpool (match 1)

En bra dag är Bielsas Leeds ruskigt bra. Kommer den på söndag så ska The Whites, med nya Daniel James spelklar, inte räknas bort till väldigt låg procent.